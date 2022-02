A reumás betegnek beadott Covid-19 elleni vakcinák hatásosságáról, biztonságosságáról kérdezték a Koronavírus vakcináció oldal szerkesztőjét az olvasók. Dobson Szabolcs egy 2021-ben, az Annals of the Rheumatoid Diseases szaklapban is publikált felmérést idézett, amelyben 30 országból 5121 beteg adatait értékelték, akiknek 70 százaléka Pfizer, 17 százaléka AstraZeneca és 8 százaléka Moderna vakcinát kapott.

A felmérés eredményei szerint a teljes oltási sort követően kb. 1 százalék esetében alakult ki áttöréses fertőzés.

Az oltottak összesen 37 százaléka tapasztalt lehetségesen vagy valószínűsíthetően oltással kapcsolatos nemkívánatos hatást, köztük injekció helyén jelentkező fájdalmat, kimerültségérzetet, izomfájdalmat és lázat, mint leggyakoribb panaszokat.

Súlyos nemkívánatos esemény 0,5 százalékuknál jelentkezett.

A betegek mintegy 4 százaléka tapasztalta reumás betegsége fellángolását, átlagban 6 nappal a legutóbbi oltását követően.

A leggyakoribb tünetek ilyenkor az ízületi gyulladás, a több ízületben jelentkező fájdalom és a kimerültségérzet volt. A fellángolások többsége enyhe vagy közepes súlyosságú volt és a betegek csak 1,5 százaléka igényelt új gyógyszert vagy meglévő gyógyszere adagjának növelését.