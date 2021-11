A Moderna koronavírus-oltása kevésbé hatásos a koronavírus új mutációjával, az omikronnal szemben, ezért az oltásból is új változatot kell kifejleszteni - ismerte el Stéphane Bancel, az amerikai gyógyszergyártó vezérigazgató a Financial Timesnak adott interjújában, amit mások mellett a Bloomberg is átvett, miután az amerikai és az ázsiai tőzsdéken egy-két százalékos esést okozott. A cégvezető az új változat sok almutációjával magyarázta kijelentését. A Moderna vezére ezzel rácáfolt számos egészségügyi szakértőre és politikusa, akik bizakodóbban nyilatkoztak a meglévő oltások hatásosságáról a vírus új változatával szemben.

Például Scott Gottlieb, a Pfizer egyik vezető beosztású tisztviselője, aki korábban az amerikai gyógyszerhatóságnál, az FDA-nál dolgozott, azt mondta a CNBC-nek, hogy azok, akik három dózist kaptak a koronavírus elleni oltásokból, elég jó védelemmel rendelkeznek az új variánssal szemben is. Joe Biden, az USA elnöke azzal nyugtatta országa népét, hogy az omikron okot ad arra, hogy odafigyeljünk rá, de nem ad okot arra, hogy pánikba essünk. Szerinte is adnak valamekkora védelmet a beadott oltások.

Kapcsolódó Vesztésre áll Európa a vírus támadásával szemben

Bancel egyik legfontosabb megjegyzése az volt, hogy a szakértők többsége az omikron feltűnése előtt azon a véleményen volt, hogy a következő egy-két évben nem várható a koronavírus újabb jelentős mutációján megjelenése azt követően, hogy bő egy év alatt tucatnyi változatot produkált, köztük a deltát, amely a járvány negyedik hullámában meglepetésszerűen fertőz az elég jól beoltott Egyesült Államokban és Európában. A Moderna augusztusban azt kommunikálta, hogy akik két dózist kaptak az oltásából, azok hat hónapig biztonságban érezhetik magukat a vírus támadásával szemben.

Nem annyira jó

Egyes felmérések azonban nem támasztották alá ezt az állítást. Az derült ki belőlük, hogy a Moderna készítménye kevésbé hatásos a deltával szemben, mint a vírus korábbi változataival szemben. A Stanford University egy kaliforniai börtönben kirobbant fertőzésláncot vizsgált, amit a delta okozott, és azt találta, hogy ez az oltás csak 56,6 százalékban védte meg fertőzéstől az embereket. Ez jóval gyengébb, mint amit a korábbi változatokkal szemben felmutatott.

Bancel szerint több hónapra lehet szükség ahhoz, hogy megkezdhessék az omikronnal szembeni speciális oltásváltozat tömeggyártását. Jövő nyárra már minden bizonnyal összejöhet ez. Eközben az idősebb generációknak újabb erősító oltásokra lehet szükségük. Külön probléma, hogy nem lehet teljesen átállítani a gyártást, mert más változatok is jelen vannak az emberek körében.

Eközben Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója a napokban azt mondta a Bloombergnek, hogy két-három hétre van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, mennyire hatásos az oltásuk az omikron ellen. Várakozása szerint a legrosszabb esetben is nyújt valamilyen szintű védelmet a meglévő vakcina. Bourla 100 napra becsli az omikron ellen hatásos új vakcina kifejlesztésének idejét. A kínai Sinovac Biotech és CanSino Biologics, illetve a japán Shionogi & Co szintén arról számolt be, hogy dolgoznak a koronavírus új változatai ellen is hatásos oltásokon.