Amerikai katonai elemzők még csütörtökön úgy értékelték, hogy Kijev 24-48 órán belül eleshet miután Vlagyimir Putyin elnök elrendelte az Ukrajna elleni inváziót, és az orosz hadsereg elfoglalta Csernobilt. Az Egyesült Államok védelmi minisztériumának elemzői továbbra is arra számítanak, hogy a főváros rövid időn belül eleshet, de szerintük az ukrán hadsereg jelentős veszteséget okozott az oroszoknak és komolyan lelassították az előrenyomulást a főváros felé - írja a WSJ.

Eközben a Biden-kormányzat fontolgatja, hogy további támogatást ad az ukrán hadseregnek, de a védelmi tisztviselők nem kívántak nyilvánosan spekulálni arról, hogy ez milyen formában történhet, vagy hogy mikor érkezhet a segítség.

"Most egy szinte az egész országra kiterjedő háború közepén vannak, tiszteletben kell tartanunk a műveleti biztonságra vonatkozó kéréseiket" - mondta a tisztviselő, arról, hogy miért nem kommunikálnak a lehetséges támogatás módjáról.

A tisztviselő elmondta, hogy Mariupoltól nyugatra vízen és levegőben támad az orosz hadsereg. "A jelek jelenleg arra utalnak, hogy vélhetően több ezer tengerészgyalogos partra szállását készítik elő".

"Nem tudjuk tökéletes előrejelzéssel megmondani, hogy mit fognak tenni, vagy hová fognak menni" - tette hozzá a forrás.

Érdemes fenntartásokkal kezelni, de az ukrán védelmi minisztérium péntek esti közlése szerint az orosz erők az ukrajnai invázió kezdete óta mintegy 2800 embert vesztettek.

"Az Orosz Föderáció nyílt nagyszabású inváziójának kezdete óta Ukrajna területére a megszálló ország csapatai a következő veszteségeket szenvedték el (hozzávetőlegesen): 15:00 órától - mintegy 80 harckocsi, 516 különböző páncélozott harcjármű, 10 repülőgép, 7 helikopter, és körülbelül 2800 főnyi személyzet" - írta Hanna Maliar ukrán védelmi miniszterhelyettes a bejelentésében az Ukrinformszerint.

Korábban arról adtak tájékoztatást, hogy oroszországi katonai támaszpont ellen is sikeres támadást hajtott végre az ukrán hadsereg. Meg nem erősített hírek szerint ukrán rakéták felrobbantottak egy orosz katonai bázist Millerovóban, amely nagyjából 190 kilométerre fekszik Luhanszktól.

Mindenesetre a közösségi médiában valóban sok kép és videófelvétel kering megsemmisített orosz harci eszközökről:

