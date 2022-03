- mondta Ben Van Beurden, a Shell vezérigazgatója.

Az ügy előzménye, hogy a Shell egy rakomány orosz nyersolajat vásárolt igen olcsón, a Brent árához képest hordónként 28,5 dolláros kedvezménnyel.

Ez komoly felháborodást szült, a Twitteren Dmytro Kuleba ukrán külügyminiszter meg is kérdezte a céget, hogy nem zavarje-e őket az olaj "vérszaga"?

A Shell Oil az ukrán külügyminiszter bírálatát követően már azt közölte, hogy az orosz olajvásárlásból származó nyereségét ukrán menekültek segítésére létrehozott alapnak ajánlja fel.

Most ennél is tovább mentek, és közölték, hogy teljesen szakítanak az országgal, leállítják az olaj- és gázvásárlást, bezárja a benzinkutakat, nem forgalmaz repülőgép-üzemanyagokat és kenőanyagokat. Megkezdi az orosz kőolajtermékekből, csővezetékes gázból és cseppfolyósított földgázból való fokozatos kivonulást - idézi a CNN a cég közleményét.

Van Beurden szerint az európai országok dilemma előtt állnak, hogy egyszerre gyakoroljanak nyomást az orosz kormányra annak ukrajnai fellépése miatt, és biztosítsák a stabil és biztonságos energiaellátást.

Az olajcég döntését Dmytro Kuleba üdvözölte, a Twitteren azt írja, hogy hálás, amiért a Shell megtette ezt a felelősségteljes döntést és másokat is erre bátorít.

Grateful to @Shell for taking this moral and responsible step and encourage other world businesses to follow suit. https://t.co/2n1uR01iRl