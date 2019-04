Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Brexit: máris itt lehet az újabb fordulat

A kormányzó brit Konzervatív Párt helyhatósági képviselőinek jelentős része saját pártja helyett Nigel Farage új Brexit Pártjára szavazna a májusi európai parlamenti választásokon, tiltakozásul az ellen, hogy Theresa May miniszterelnök a brit EU-tagság megszűnésének (brexit) halasztásáról állapodott meg az Európai Unióval.

A Survation közvélemény-kutató által a Mail on Sunday című vasárnapi konzervatív brit tömeglap számára 781 tory önkormányzati tanácsnok bevonásával készített felmérés szerint a megkérdezettek 52 százaléka voksolna saját pártjára a májusi brit EP-választásokon, 40 százalék viszont Farage alig néhány napja bemutatott Brexit Pártjára adná szavazatát.

Farage, a brit belpolitika radikálisan EU-ellenes táborának veterán zászlóvivője, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának (UKIP) volt vezetője április 12-én jelentette be hivatalosan a Brexit Párt megalakulását, a brit politika arculatának teljes megváltoztatását, "politikai forradalmat" kitűzve elérendő célként. Nigel Farage új pártja a teljes brit választói körben is vezeti az EP-választásra készülő pártok népszerűségi listáját - számol be az MTI.

A legnagyobb brit közvélemény-kutató cég, a YouGov e héten ismertetett, 1855 fős választói minta bevonásával elvégzett országos felmérésében kimutatta, hogy a Brexit Pártra 27 százaléknyian voksolnának, ha Nagy-Britannia részt vesz az EP-választásokon. A második helyen a hagyományos brit parlamenti pártok közül a Munkáspárt - a legnagyobb ellenzéki erő - áll 22 százalékos támogatottsággal, a harmadik helyezett Konzervatív Párt a voksok mindössze 15 százalékára számíthatna az EP-választásokon.

Csúsznak a tárgyalások

A brit EU-tagság az eredeti menetrend alapján március 29-én szűnt volna meg. Theresa May kezdeményezésére azonban az EU ezt a határidőt eddig kétszer meghosszabbította, miután a londoni alsóház háromszor is elutasította a brexit feltételrendszeréről novemberben elért megállapodást.

A múlt héten tartott soron kívüli EU-csúcs döntése alapján a jelenlegi haladék október 31-ig terjedhet, de ennek feltétele az, hogy Nagy-Britanniának részt kell vennie a májusi EP-választásokon, ha a brit parlament május 22-ig nem fogadja el a brexit-megállapodást. Ebben az esetben a brit EP-választásokat május 23-án rendeznék.

Az előző, 2014-ben tartott európai parlamenti választást Nagy-Britanniában az akkor még Farage vezette UKIP nyerte meg, a brit EP-mandátumok egyharmadát begyűjtve. Nigel Farage a brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott népszavazás után - amelyen a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe - távozott a UKIP éléről, majd a pártból is, és később össze is különbözött a UKIP új vezetésével. A UKIP volt hosszú éveken át a legnagyobb olyan brit politikai erő, amelynek egyetlen programpontja Nagy-Britannia kilépése volt az Európai Unióból.

A Konzervatív Párt helyhatóságainak tanácsnokai körében elvégzett új felmérés szerint a tory önkormányzati képviselők 96 százaléka vélekedett úgy, hogy a brexit-folyamatban kialakult patthelyzet károkat okoz a pártnak.

A Survation által megkérdezettek 76 százaléka kívánja Theresa May távozását, közülük 43 százalék azonnal, további 33 százalék akkor, ha sikerül elérni a brexit-megállapodás elfogadását. A legtöbben - 23 százaléknyian - Boris Johnson volt külügyminisztert, a Konzervatív Párt keményvonalas brexit-táborának frontemberét tartanák a legjobb tory vezetőnek, és ha ő kerülne a párt élére, a konzervatív tanácsnokoknak csak a 22 százaléka szavazna Farage Brexit Pártjára a brit EP-választáson, 65 százalékuk saját pártjának jelöltjeire voksolna.

A Survation szakértőinek elemzése szerint a felmérés jelentőségét az adja, hogy a tory helyhatósági képviselők véleménye fontos és befolyásos jelzőszáma a Konzervatív Párt általános támogatottságának.