Gázzal fűt? A Gazprom elzárhatja a csapokat

Oroszország már jelezte Ukrajnának, hogy megkezdik a gáztranzitszerződések felbontását. Ezáltal leállhatnak a Magyarországra irányuló gázszállítások is - írja a Magyar Nemzet.

Nem kizárt, hogy Oroszország előbb-utóbb elzárja az Ukrajna felé tartó gázvezeték csapját. Moszkva és Kijev között ugyanis óriási katonai, gazdasági és politikai feszültségek vannak, amelyek még tovább éleződhetnek. Így a két ország közötti konfliktust valószínűleg nem lehet rövid időn belül megoldani - nyilatkozta a lanpnak a Magyar Tudományos Akadémia Világgazdasági Intézetétől Deák András György.

Aggodalomra adhat okot, hogy a Gazprom hétfőn hivatalosan értesítette az ukrán állami gázcéget, a Naftohazt, hogy a stockholmi döntőbíróságon megkezdte a gáztranzitszerződések felbontását. Az oroszok szerint Kijev nem tartotta be a megállapodást: állítják, az ukránok nem fizettek időben, és nem vették át a szerződésben szereplő mennyiséget. Ukrajna az oroszok túlzottan drágán adták a gázt, és nem szállítottak időben.

A gáztranzit felmondása még nem most érezteti a hatását: az egyezmény felmondása több mint egyéves folyamat lesz. Ez egy évvel hozná előrébb az egyébként két év múlva esedékes lejáratot. Ha ez megtörténik, akkor az európai - így a Magyarországra irányuló - gázszállítások is leállhatnak. Ezzel az intézkedéssel azonban nagy rizikót vállalna a Kreml, mert ezúttal szinte biztosan jobban ráfizetne a lépésre, mint akkor - véli a szakértő. Szerint már az amerikai cégek készen állnak rá, hogy cseppfolyósított gázt szállítsanak. Nem kizárható, de ezért valószínűtlen, hogy nyomatékosításképp most elzárna a Gazprom a csapokat, mint 2009-ben.

Az orosz gázcsapok elzárását Magyarország biztosan megérezné, mert az ország gázfelhasználásának mintegy nyolcvan százalékát a Gazprom biztosítja az Ukrajna felől Beregdarócra futó vezetéken. Ezen napi 25 millió köbméter gáz érkezhet. Ausztria felől csak kisebb mennyiség - napi 11 millió köbméter - jön be, a magyar-szlovák gázvezetéken pedig ugyancsak orosz gáz juthatna el országunkba, de ez a csővezeték gyakorlatilag nem működik. A többi határkeresztező vezeték ma még csak kiszállításra alkalmas, importra nem.

A hazai kereskedelmi gáztárolók feltöltöttségi szintje jelenleg csak tízszázalékos: alig 450 millió köbméter körüli szintet jelent. Így a mostani, napi 65 millió köbméter közeli gázfogyasztás mellett rövidesen ellátási nehézségek adódhatnának az orosz szállítások leállása esetén - állítják szakértők.

A kormány az elmúlt időszakban több kijelentést is tett arra, hogy diverzifikálják az ország gázellátását, de egyelőre Romániából még nem érkezhet gáz Magyarországra.

A fotó forrása: Reuters/Maxim Shemetov/File Photo.

