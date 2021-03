Maszkbotrány: Merkel bénán várja a közelgő katasztrófát

A német kereszténydemokraták attól tartanak, hogy Helmut Kohl kancellár pártfinanszírozási botrányához hasonló méretűre dagad a CDU/CSU egy-egy képviselője körül kirobbant ügy, miszerint tavasszal nagy pénzt kerestek maszkbeszerzéseken. Az előbbire majdnem ráment a CDU.

Borítékolható, hogy a választók súlyosan megbüntetik Angela Merkel konzervatív pártját, a CDU-t a március 14-ei tartományi választásokon azért, mert egyik parlamenti képviselőjükről kiderült, hogy 2020 tavaszán cége több száz ezer eurós jutalékot kapott azért, mert közvetítőként részt vett egy az akkor hiánycikknek számító maszkokkal kapcsolatos üzletben - írja a Financial Times az ügy következményeit firtató cikkében. A szavazók Baden-Württenberg és Rajna-vidék-Pfalz tartományokban járulnak az urnák elé, a közvélemény-kutatásokat az előbbiben a Zöldek, az utóbbiban a szociáldemokrata SPD vezeti.

Olyan dologról van szó, amely hosszú távú kárt okozhat a CDU-nak - mondta Olav Gutting, a párt egyik parlamenti képviselője. Főként mert egy sor korábbi kétes ügyre rakódik rá. Ezt támasztja alá egy baden-württenbergi CDU-s politikus kifakadása, miszerint a szavazók azt kérdezik, miért nem érik be a politikusok szép fizetésükkel, miért kell nekik még a háttérben zavaros ügyletekkel is pénzt keresniük. A botrányban a CDU testvérpártja, a bajor CSU egyik képviselője is érintett, a pártok vezetősége mindkettejüket rövid úton távozásra kényszerítette a politikai közéletből.

Só a sebbe

A maszkügy olyan, mintha sőt szórnának egy sebbe - véli Jürgen Falter, a Mainzi Egyetem politológus professzora. A választók az elmúlt hónapokban a CDU-t hibáztatták az oltási folyamat lassúságáért és a tömeges tesztelésekkel kapcsolatos ígéretek megszegéséért. Ezért a párt megítélése hanyatlóban volt, ami most meredekebbé válik.

A várható vasárnapi kudarcok külön rosszul jönnek a CDU januárban megválasztott új elnökének, Armin Laschetnek, akinek meg kell mérkőznie azért, hogy ő legyen a CDU/CSU pártszövetség kancellárjelöltje. A dolgok rosszra fordulása alááshatja a párton belüli tekintélyét, támogatói visszahúzódhatnak. Nem véletlen, hogy vezető CDU-s politikusok gyorsan kárenyhítési üzemmódra kapcsoltak, egyebek mellett azt ígérve, hogy ki fogják vizsgálni, húzott-e más kollégájuk is hasznot a pandémiával kapcsolatos beszerzéseken.

Az ellenzék természetesen rárepült a lehetőségre, hogy üssön egyet megroggyant ellenfélen. Annalena Baerbock, a Zöldek társelnöke szerint az ügy bizonyítja, hogy a CDU/CSU az ellenszenvesség strukturális, rendszer szintű gondjával küzd. Marco Buschmann, a liberális Szabaddemokrata Párt vezető politikusa úgy véli, a CDU úgy járhat, mint az olasz kereszténydemokraták pártja, amelyről kiderült, hogy egy korrupciós háló közepén ül, mint egy pók. Ezt követően a választók elhajtották melegebb éghajlatra.

Baj van a kormánnyal

A CDU két olyan tárcát, az egészségügyit és a gazdaságit birtokolja a kormányban, amelyet az emberek egyre inkább okolnak a bajaikért. Az előbbit az oltási kampány lomhaságáért, az utóbbit a vállalatoknak járó pénzügyi támogatások kifizetésének halogatásáért hibáztatják. Mindezek tetejébe külön gondja a pártnak Angela Merkel gyengülése. A szeptemberi parlamenti választások után a politikából távozó kancellár eddig a tartományok vezetőivel közösen határozott a pandémia miatt szükséges válságkezelő intézkedésekről, ám ez az együttműködés egyre nehézkesebben megy. Már csak egy béna kacsa, egyértelműen elvesztette a befolyását - mondja Merkelről Falter professzor.

És ez még nem minden. Az ügyészség vizsgálja Axel Fischer CDU-s parlamenti képviselő ügyét, aki ellen az vád, hogy pénzt fogadott el azerbajdzsáni forrásból azért, hogy az azerieknek kedvező javaslatokat támogasson. Fischer tagadja a vádat. Egy további konzervatív képviselő, Philipp Amthor az amerikai Augustus Intelligence technológiai vállalat melletti lobbizása miatt került a célkeresztbe. Előbb tagadta, hogy ezért pénzt kapott volna, később elismerte, hogy a cégtől részvényopciókat kapott.

Olav Guttingnak, az idézett CDU-s parlamenti képviselőnek rémes emléket idéz fel ez a botránysorozat. Pártja akkor élte át történetének legszörnyűbb válságát, amikor Helmut Kohl kancellár elismerte, hogy illegális párttámogatásokat fogadott el hivatali ideje alatt, az 1990-es években. Ez az ügy majdnem teljesen tönkretette a CDU-t, és ha továbbra is egymás után jönnek a párt politikusairól szóló kínos hírek, akkor a párt az akkorihoz hasonló egzisztenciális válságba kerülhet.