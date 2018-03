Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Rettenetes dolgok történhetnek a következő hónapokban - öt tipp

Öt katasztrófával fenyegető konfliktusra hívja fel a figyelmet az egyik amerikai agytröszt, amelyek közül négyhez köze van Donald Trumpnak, az Egyesült Államok elnökének. A további főszereplők sem túl biztatóak: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor.

A globális politikai rendszert fenyegető öt legnagyobb veszélyből négyben szerepet játszik Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke - állítja a washingtoni Atlantic Council kutatóintézet. A legaggasztóbb körülmény az, hogy Trump második elnöki évének első hónapjaiban az USA egyre erősebb nyomás alá helyezi a világot, miközben annak ellenálló-képessége gyengül - összegezte a lényeget Fred Kempe, az intézet elnöke a CNBC cikke szerint.

Az ingatlanbefektetőből a világ legbefolyásosabb emberévé avanzsált Trump többször világossá tette, hogy kész elmozdulni az USA hagyományos külpolitikájától. Ami azt illeti már a választási kampányában is ezt ígérte, s bár mint minden elnök, ő is minden amerikai, azaz azok elnöke is akar lenni, akik nem rá szavaztak, ez nem látszik meg azon, hogy kompromisszumokat kötne elnökválasztási programjához képest.

Öveket becsatolni!

Ezért a kutatók azt ajánlják az embereknek, hogy kössék be magukat a székükbe és készüljenek fel arra, hogy olyan háromnegyed év áll előttük, amely számos életveszélyes kockázatot hordoz. A világtársadalmat durva stresszhatások, politikai és gazdasági sokkok érhetik - véli Kempe. Az öt legkellemetlenebbet fel is sorolta.

Tump 1.

Az első a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány orosz befolyásolásával kapcsolatban zajló független ügyészi vizsgálat, amely arra a következtetésre juthat, hogy Moszkva hamis hírek terjesztésével és Facebook-csoportok szervezésével Trump oldalán manipulálta a szavazást.

A legfrissebb fejlemény, hogy beavatkozás vádjával kiutasítottak az USA-ból 13 orosz állampolgárt és a független ügyész, Robert Mueller dokumentumokat kéretett be Trump üzleti vállalkozásáról. Az utóbbi kiütötte a biztosítékot az elnöknél, aki korábban azt mondta: ez az a vörös vonal, amit senki sem léphet át a Föld nevű bolygón. Ezért környezetében attól félnek, hogy felmenti Muellert, ami alkotmányos válsághoz vezetne.

Az ügyész a Business Insider információja szerint négy kérdést szeretne szemtől szembe feltenni az USA első emberének. Az egyik James Comey FBI-igazgató elbocsátására, a másik Michael Flynn nemzetbiztonsági tanácsadó kirúgására vonatkozna. A harmadik Trump szerepe abban, hogy fia félrevezető információkat adott egy orosz lobbistával tartott 2016. júniusi találkozójáról (állítólag az akkori elnökjelölt diktálta a mondanivalóját), a negyedik ezzel összefüggésben, hogy Trump tudott-e erről a találkozóról.

A történet vége az lehet, hogy a vizsgálat Trumpra terhelő megállapításokat tesz, például megállapítja, hogy akadályozta az igazságszolgáltatás tevékenységét. Ha így történne, az szinte példa nélküli vezetési válsághoz vezetne az Egyesült Államokban.

Tump 2.

A második világméretű katasztrófával fenyegető veszély az amerikai kormány szándéka, hogy - az acél és az alumínium importjára kivetett büntetővám után - további protekcionista intézkedéseket hoz. Ezen belül a legnagyobb kockázatot a Kínával szemben tervezett 60 milliárd dollár értékű újabb importvámok jelentik.

Ezekkel a szerzői jogi védelem alatt álló amerikai technológiákat akarnák védeni, amelyek felhasználása után az ázsiai óriás cégei nem fizetnek jogdíjat. Ha a Trump-adminisztráció megteszi ezt a lépést, akkor már csak az a kérdés, hogy a pekingi vezetés, elsősorban Hszi Csin-ping államfő mennyire kemény válaszra szánja el magát.

Az USA-ból érkező mezőgazdasági, elsősorban szójaimport megterhelésével, súlyos kárt okozhat az amerikai farmereknek, ám ennél is fontosabb, hogy a világ két legerősebb állama kiterjedt kereskedelmi háborúba bonyolódhat. És ahol godzillák csatáznak, ott a körülöttük lévők sincsenek biztonságban.

Putyin

A harmadik kihívás a világ előtt, hogy mit kezdjen a negyedik hatéves elnöki ciklusát éppen hogy csak elkezdő Vlagyimir Putyin orosz államfővel. A szavazók olyan vezetőnek adtak ismételten bizalmat, akit az USA elnökválasztásának manipulálásán túl európai országok is azzal vádolnak, hogy belepiszkált a szavazásaikba.

Emellett minden valószínűség szerint elrendelte egy volt orosz ügynök és lánya likvidálását egy idegen ország, Nagy-Britannia területén nemzetközi szerződésekben betiltott idegméreggel.

Trump 3. és Kim

Ha minden jól megy, létrejön a májusi csúcstalálkozó Kim Dzsongun észak-koreai diktátor és Donald Trump között. Ez enyhítheti a sztálinista, nacionalista és vallási elemeket keverő ideológiára épülő diktatúra és az USA közti feszültséget. A washingtoni kormány ahhoz köti a csúcs megtartását, hogy a phenjani rezsim mondjon le atomfegyverprogramjáról, miközben a diktátor, családja és a rendszer nomenklatúrája a nukleáris fenyegetésre alapozva tette sérthetetlenné magát.

Trump 4.

Az amerikai elnök további kedvenc világkatasztrófával fenyegető játéka, hogy fel akarja rúgni az Irán és hat nagyhatalom között elődje, Barack Obama idején megkötött szerződést. Ebben a perzsa ország elleni gazdasági szankciók felfüggesztéséért cserébe Teherán lemondott nukleáris programjáról.

Tump májusig adott magának határidőt arra, hogy megmondja: kilépteti-e országát az egyezményből vagy sem. Ezzel bizonytalanná tette az Irán körül nagy nehezen létrehozott, kényes egyensúlyt. Miért is ne? Végül is ezt is megígérte a választás előtt, amelyet a leadott voksokat, az arányos szavazást tekintve hárommillió szavazattal elvesztett.

A fotó forrása: Nicholas Kamm/AFP



