Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Bejött a bioüzlet - így gazdálkodnak az Esterházyak

Biogazdálkodásra és turisztikára fókuszál az Esterházy-csoport. Az egykori főnemesi család burgenlandi birtokain folyó gazdálkodás tavalyi eredményeiről éve beszámolót tett közzé a menedzsment.

Gazdasági sikerekről adott közre jelentést az Esterházy-csoport. Ausztria egyik legjelentősebb magángazdasága 2018-ban 55,8 millió euró konszolidált árbevételt ért el - ez 5 százalékos növekedés az előző évvel összevetve. Ehhez immár hagyományosan a 2017-ben Pannatura védjegy alatt bejegyzett erdő-, mező- és természetgazdálkodás 34,6 millió euró árbevétellel (+6 százalék) és 7,2 millió euró üzemi eredménnyel, az ingatlanszegmens pedig 8,8 millió euró árbevétellel (+11 százalék) és 4,5 millió euró üzemi eredménnyel járult hozzá.

A cégcsoport jövedelmezősége 2018-ban is jelentős beruházásokat tett lehetővé: a vállalatcsoport összesen 5,8 millió eurót fektetett a gazdasági vállalkozások megerősítésébe és a történelmi műemlékek állagmegőrzésbe. A cégcsoport legutóbb 2016-ben adott közre jelentést gazdálkodásáról. (A beszámoló szerint 2015-ben 46,5 millió eurós bevételről számoltak be, amely éppen tízszerese volt az egy évtizeddel korábbinak.)

A kismartoni központú cégcsoport tavalyi is az agráriumra és erdőgazdaságra, a biogazdaságra, a borászatra és a turizmusra koncentrált. A szomszédos országban az elsők között hoztak létre biológiai gazdálkodást, amelynek termékei immár a Pannatura védjeggyel jelölve kerülnek forgalomba. A biosör, a Ja Natürlich néven forgalmazott bio búzaliszt és a Spitz márkanévvel ellátott péksütemények már a nagy élelmiszerláncokban is helyet kaptak. Az Esterházy-csoport tavaly rendezte meg az osztrák biogazdasági napokat. Egy 70 hektáros területen 150 kiállító mutatta be biotermékeit.

A burgenlandi turisztikai szezont üdülőparkok megépítésével hosszabbították meg. A tartomány 11 pontján található üdülőközpontokban évente ötezer bérlő találhat kikapcsolódást. A fertőszéleskúti tófürdő (Seebad Breitenbrunn) felújítását és bővítését is elkezdték - első lépcsőben a tó stégjeit cserélték ki, elbontották az életveszélyes és ezért korábban már bezárt éttermet és tervezik a fürdő spa részleggel való bővítését.

A főnemesi birtok kastélyai és várai kedvelt turisztikai célpontok. Lánzsér és Fraknó vára mellett a lackenbachi reneszánsz kastély mellett tavaly egy szállodának átalakított vendégházat avattak és már folyik egy másik fogadóépület kivitelezése is. A kismartoni kastély felújítási munkálatai négy torony, a tetőszerkezet és a belső terek megújításával folytatódnak. A kastélykertben az egykori istállóból rendezvényhelyszínt varázsoltak, renoválták az ottani Henrici éttermet és itt található Burgenland legjelentősebb borászati központja. A birtok borászat évente 800 ezer palack bort állít elő - ennek csaknem felét exportálják. (A borászat árbevétele a 2015-ös adatok szerint 2,7 millió euró volt.)

Az Esterházy-birtok turisztikai vonzereje - a szentmargitbányai kőfejtőben működő nyári szabadtéri színpad, a kismartoni kastély, a Hersbgold fesztivál - egyre nő. Tavaly több mint félmillió látogatót regisztráltak - ennek csaknem fele a kismartoni Esterházy-kastélyt kereste fel. Az itt található gyűjtemény - amelynek egy részét Budapesten az Iparművészeti Múzeumban lehetett megcsodálni - Ausztria egyik legjelentősebb műkincsegyüttese. (Az Esterházy Alapítvány a műkincsek tulajdonjogáért perben áll a magyar kormánnyal.) A közelmúltban megnyitott új tárlat mellett e kollekció különleges darabjai New Yorkban, Kalsruhében , Milánóban és Drezdában tekinthetők meg idén.