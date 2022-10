Miután Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezére a múlt héten lezárta a Twitter felvásárlását, sokak számára bizonytalanná vált a népszerű közösségi oldal jövője. Nem sokkal a milliárdos átvételi bejelentése után figyelmeztetést kapott Brüsszelből is: emlékeztették arra, hogy a piaci szabályokat még a világ leggazdagabb embere sem rúghatja fel.

Hétfőn viszont megnyugtató hírt kaptak, akik féltek a közösségi oldal durva átalakításától: Musk biztosította az Európai Bizottságot, hogy a Twitter be fogja tartani az illegális online tartalmak ellenőrzésére vonatkozó szigorú uniós szabályokat. A milliárdos abba is beleegyezett, hogy a következő hetekben további egyeztetéseket folytat Thierry Breton belső piacokért felelős biztossal – árulta el a Reuters hírügynökségnek két, a megbeszéléseket ismerő EU-s tisztviselő.

Nem kérnek a digitális vadnyugatból

A Tesla vezérigazgatója amellett, hogy a Twitter egyik legnépszerűbb felhasználója, most már tulajdonosa és vezetője is a közösségi platformnak, melyet 44 milliárd dollárért vásárolt fel. Musk korábban „szólásszabadság-abszolutistának” nevezte magát, majd jelentős változásokat lengetett be a platformon: szerinte az oldalnak csökkentenie kéne a tartalmak moderációját, a felhasználók kezébe adva a döntést arról, mit akarnak látni és olvasni.

Ez viszont ütközhet az EU elképzeléseivel, melyben a gyűlöletbeszéd és a dezinformáció terjedése miatt szeretnének szigorúbb szabályokat az online tartalmakra. A nemrégiben elfogadott digitális szolgáltatási törvény olyan rendszereket vár el a nagy techcégektől, melyek gyorsan képesek eltávolítani az illegális tartalmakat (gyűlöletbeszéd, a terrorizmusra való felbujtás, a gyermekek szexuális zaklatása stb.). A vállalatokat a globális éves bevételük akár 6 százalékára is megbírságolhatják a jogsértésekért.

Berúgta az ajtót, majd tisztogatásba fogott

Musk cenzúra elleni háborújának nulladik lépése egyébként az volt, hogy azonnal menesztette a vállalat vezérigazgatóját, pénzügyi igazgatóját és jogi vezetőjét is, majd további „tisztogatásokat” lebegtetett be a cégen belül, ultimátumot adva rengeteg beosztottnak.

Az informatikusok egy hetet kaptak egy rendszer kidolgozására, amely a közösségi oldal „elit változatát” biztosítja havi 20 dollárért (8300 forintért). A Twitteren jelenleg is havi 5 dollárt kell fizetni a teljeskörű használatért, amely tartalmazza a fiókok hitelesítését is, ezt emeli most négyszeresére Musk. Az új tulajdonos azt szeretné, hogy a vállalat bevételeinek felét a 20 dolláros Twitter Blue-előfizetés tegye ki.

Érdemes hozzátenni, hogy a világ leggazdagabb embere a Twitter-felvásárlást sem a legtisztábban és átláthatóbban lépte meg: először bejelentkezett egy magas vételárral, majd megpróbált kifarolni az ügyletből, később pedig megtámadta a cégvezetést. Végül már bíróság elé citálták, amikor az eredeti ajánlatot fenntartva futott neki az ügyletnek, ami most ért véget.