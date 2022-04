Thierry Breton, az Európai Bizottság belső piacért felelős tagja a Financial Timesnak elmondta, hogy a befektető Elon Musknak be kell tartania az illegális és káros online tartalmakra vonatkozó szabályokat, miután megszerezte a Twittert. Akár a közösségi oldal betiltása is szóba jöhet, ha a milliárdos valóban egy moderálás nélküli főrummá alakítja a platformot.