Gyökeres változás előtt a Wi-fi

A Wi-Fi 6 szabványt ugyan már tavaly októberben bejegyezték, de az első hipergyors rádiós eszközöket még csak most dobják piacra. A fejlesztett technológia több eszköz jobb kiszolgálására is alkalmas, és nemcsak az olyan hétköznapi készülékek, mint a tabletek és okostelefonok kezelését könnyíti meg, hanem az IoT termékek (okos háztartási felszerelések) terjedésében is nagy ugrást indíthatnak el.

Új korszakot hirdetve a Wi-Fi alapú vezeték nélküli kommunikációban hétfőn útjára indította Wi-Fi 6 certifikációs programját az iparági szereplőket tömörítő Wi-Fi Alliance. Bár az új, 802.11ax szabványnak megfelelő első eszközök már csaknem egy éve piacon vannak, széles körű elterjedésükhöz egyebek mellett szükségessé vált az is, hogy a szakmai szervezet az eddig megszokott gyakorlatnak megfelelően elindítson egy olyan validációs programot, mely biztosítja, hogy az adott eszköz minden tekintetben megfelel a szabványban foglaltaknak - kezdi cikkét az új szabvány terjedéséről a HWSW.

Az új szabvány nemcsak a korábbi Wi-Fi technológiákkal versenyzik, hanem az 5G eszközökkel is, így fontos lépcsőfok nemcsak a magán, de az üzleti felhasználók igényeinek kiszolgálásában is. Sokkal gyorsabb (az átviteli elérheti a 10 GBPS-os gyorsaságot is) az olyan új megoldásoknak hála, mint a le- és feltöltési irányban is támogatott MU-MIMO, illetve az OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), vagy a kliensek energiahatékonyságát elősegítő Target Wake Time (TWT) támogatása.

Nemcsak az olyan szokványos eszközök hálózati kapcsolatát kezeli jobban a Wi-Fi 6, mint a számítógépek, okostelefonok vagy tabletek, hanem a háztartásokban, irodákban, üzemekben működő számtalan, internetre kötött vagy csupán a helyi hálózaton egymással kommunikáló gép vezeték nélküli csatlakoztatását is könnyíti.

Az új szabvány terjedését segíti most, hogy a Samsung és az Apple legújabb okostelefonjai már el lett látva Wi-Fi 6 rádiós kommunikációvaló. A fogyasztók pedig a szolgáltatójuktól is hamarosan új routereket kaphatnak, hogy kiszolgálják népszerű gyártók által támasztott igényeket.

Az elterjedt technológiai eszközöknél most jön generációváltás, amit mutat az új USB-szabvány terjedése is.