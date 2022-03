Mihajlo Fedorov ukrán miniszterelnök-helyettes és digitális átállásért felelős miniszter pár napja azzal a kéréssel fordult a Tesla vezéréhez, hogy "adjon nekik internetet" a Starlink műholdak segítségével.

Musk nem késlekedett és aktiválta a műholdakat Ukrajnában, sőt újabb állomásokat ígért.

Ezért mondott most köszönetet a Twitteren a miniszter, szerinte ugyanis a kapcsolat életeket ment.

Mivel az oroszok az elektromos hálózatot is megtámadták az ukránoknak most generátorokra van szükségük. A miniszter meg is nevezett négy céget, amelyik esetleg segíthet: a Hondát, a Championgent, a Westinghouse-t és a Duromax Powert.

@elonmusk @SpaceX @SpaceXStarlink many thx! Starlink keeps our cities connected and emergency services saving lives!



With Russian attacks on our infra, we need generators to keep Starlinks & life-saving services online - ideas? @Honda @ChampionGen @westinghouse @DuroMaxPower pic.twitter.com/FkUZ6s08AO