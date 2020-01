A klímaváltozás lenyomhatja a Facebookot

Elképesztő áremelkedést hozott az elmúlt a tőzsdéken, az amerikain különösen. A legnagyobbat a technológiai szektoron lehetett szakítani, azon belül is az úgynevezett FANG-részvényeken. A befektetők most elkezdték keresni, kik lesznek a következő tíz év befektetési sztárjai. A klímaváltozás elleni harcból profitáló cégek a lehetséges nyertesek között.

A pénzügyi válságot követő talpra állásban elképesztőt emelkedtek a részvényárfolyamok világszerte, de elsősorban az amerikai tőzsdéken. Bár az áremelkedést a jegybankok által a piacra öntött hatalmas mennyiségű pénz táplálta, az évtized valószínűleg a FANG-évtized néven vonul be a tőzsdei történelemkönyvekbe.

Az "eredeti FANG"-csoportba a Facebook, az Amazon a Netflix és a Google tartozott - emlékeztet a Financial Times elemzése - azonban gyorsan hozzácsapták az Apple-t is, így lett belőle FAANG, majd a Salesforce-al kiegészülve FAANGS. Néhány elemző a Microsoft részvényeit is ide sorolta, eközben a New York-i Értéktőzsde FANG+ indexe tartalmazza a Tesla és a Twitter részvényeit is. Persze nem illik a csoportból kihagyni a nagy kínai technológiai cégeket sem, a Baidu, az Alibaba és a Tencent Holdings részvényeivel FAANG + BAT-ra egészül ki a csoport.

Hatalmasra nőttek

Akárhogy is hívják, a brit pénzügyi lap számításai szerint a Facebook, Amazon, Apple, Netlfix és Google szereplése figyelemreméltó. Míg az S&P 500-as index technológiai részvények nélküli részének értéke a tíz évvel ezelőtti értékének két és félszeresére, addig a technológiai szektoré több mint négyszeresére, a FAANG-részvényeké pedig hat és félszeresére emelkedett. Az évtized tehát kétségtelenül ezeké, a nagy növekedést felmutató technológiai részvényeké volt, kérdés, ez jellemzi-e majd a következő évtizedet is. A lap által megkérdezett elemzők többsége szerint maradhat a technológiai cégek dominanciája, legfeljebb az erősorrend változhat.

A technológiai szektor továbbra is domináns marad. Elképzelhetetlenül nagy növekedést produkálnak ezek a cégek, amelyek közül nem egy hatalmas kapitalizációval rendelkezik. Teljesen életszerű az a forgatókönyv, hogy 10 év múlva ugyanilyen nagy lesz egy olyan cég, amely talán ma még nem is létezik - mondta Peter Oppenheimer, a Goldman Sachs vezető globális stratégája.

Az elmúlt tíz évben a Facebook, az Amazon, az Apple, a Google-t birtokló Alphabet és a Microsoft 4,3 ezermilliárd dollárral növelte az amerikai részvénypiac kapitalizációját (azaz az arra bevezetett vállalatok összesített értékét a részvényárfolyamokból számolva). Ez nagyobb, mint az Egyesült Királyság részvénypiacának kapitalizációja és majdnem akkora, mint a teljes Kína szárazföldi (tehát Hongkongot nem számítva adódó) részvénypiacának kapitalizációja.

Az összes amerikai tőzsdén forgó részvény értékének egynegyedét most már a technológiai szektor adja, ezzel messze ez a legnagyobb szektor. Bár a dominanciája nem akkora, mint amekkora az energetikai és nyersanyagszektoré volt a XX. század első három évtizedében, vagy amekkora a vasúttársaságoké a XIX. század második felében, azért lassan azokhoz mérhetővé válik. Leszámítva egy rövid időszakot a válság előtt, amikor a pénzügyi cégek részvényei domináltak, 1990 óta a technológiai a legnagyobb az amerikai tőzsdéken. Oppenheimer szerint kicsi az esélye, hogy ez megváltozna. A történelem azt mutatja, hogy a részvénypiac híven tükrözi a gazdaság fő hajtóerőit, s ez most is így lesz - tette hozzá a szakértő.

Az árak már nem nőnek ennyit

A probléma csak az, hogy a nagy emelkedés után a nagy technológiai részvények közül nem egy már túlságosan is drágának tűnik, így valószínűleg már nem lehet majd velük olyan jó hozamokat elérni, mint eddig. A cégek simán tudják úgy növelni dominanciájukat és bővíteni üzletüket, hogy a részvényeik árfolyama már nem tart ezzel lépést. Jó példa erre a Microsoft részvénye, amely 1999 decemberében érte el 59 dolláron csúcsát. Ezután 16 évnek kellett eltelnie, hogy ismét ezen az áron forogjanak a cég papírjai. Még akkor is, ha ezalatt az időszak alatt a Microsoft nyeresége a duplájára emelkedett.

Ráadásul a nagy techcégek nyereségességére elég sok veszély is leselkedik. Ilyenek lehetnek az erőteljesebb szabályozói beavatkozások, a deglobalizáció, vagy akár a fogyasztók negatív visszajelzései - írja Andrew Milligan, az Aberdeen Standard Investments vezető globális stratégája. Mark Haefele, a UBS Wealth Management befektetési igazgatója szerint a befektetőknek talán "szomszédos", feltörekvőben lévő szektorokat kellene keresniük. Például olyan részvényeket, amelyek a fenntartható befektetéssel, a digitális átalakulással, a génterápiával vagy a vízhiány enyhítésével foglalkoznak.

A klímaváltozás elleni harc lehet a meghatározó

Oppenheimer is azon a véleményen van, hogy az olyan cégek, amelyek a klímaváltozás elleni harcból profitálhatnak különösen jól teljesíthetnek majd a következő években. Egy csomó ország elkötelezi magát a dekarbonizáció mellett, s ez komoly befektetéseket igényel az új technológiákba. Ez szignifikáns növekedést jelenthet egyes cégeknek, amelyekről talán még nem is hallottunk, de át is formálhatja jó néhány ma is létező cég működését, különös tekintettel az energetikai társaságokra - mondta a stratéga. Most nagy a nyomás a befektetőkön, hogy a szénhidrogén-bányászattal foglakozó cégek részvényeit kerüljék, akárcsak korábban a dohánycégekkel tették. Azonban így lehet, hogy a befektetők kimaradnak az energetikai szektor átalakulásából. Persze lehet "dobni" az olajtársaságok részvényeit, azonban tekintve a probléma megoldásának tőkeigényét, valószínűleg ezek a cégek is részesei lesznek a folyamatnak.

Egy régi kedvenc is előkerülhet a parkolópályáról. Kristina Hooper, az Invesco vezető globális stratégája szerint a feltörekvő országok attraktívak a következő 10 év távlatában. Különösen úgy, hogy mennyire lemaradók voltak a válság óta eltelt időszakban a fejlett országok tőzsdéihez képest, akkor is, ha kilátásaik gyakran sokkal jobbak voltak. Úgy véli, a technológiai szektor felülteljesítése megmarad, azonban a következő évtized a feltörekvő piaci részvények felülteljesítéséről szól majd igazán. E cégek olyan országokban működnek, ahol egyre erősebb a középosztály, kevésbé vannak eladósodva és a demográfiai adottságok is jobbak.

Eközben az is lehet, hogy a mostani szektorális besorolások, amelyek egy kicsit mindig is önkényesek voltak, egyáltalán nem így néznek majd ki - tette hozzá Milligan. Az is lehet, hogy az a megnevezés, hogy "technológiai cég" idejétmúlttá válik. Lehet, hogy a technológia annyira elterjedt lesz az összes szektorban, hogy nehéz lesz megállapítani, melyik cég is tartozik ebbe a kategóriába.

