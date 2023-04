A piacok immár teljesen megnyugodtak az elmúlt két hétben, miután a Credit Suisse összeomlása után semmilyen további banki probléma nem merült fel. Sőt, most olyan dolog történik, ami azt mutatja, hogy az európai nagybankok közt akad, amelyik kiváló pénzügyi helyzetnek örvend, és ez az egész bankszektor szempontjából biztató.

Olcsón veszi magát az olasz bank

Az itthon is ismert olasz Unicredit bejelentette, hogy miután megkapta erre az Európai Központi Bank (EKB) engedélyét, megkezdi saját részvényeinek tőzsdei vásárlását. Nem is kis tételben: összesen 2,34 milliárd eurót fordítanak erre június végéig, ami a bank tőkéjének 12 százaléka. Az EKB engedélye 3,34 milliárdra szól, a fennmaradó részvényeket lehet, hogy az év második felében veszik meg. Tavaly 2,58 milliárd euróért vásárolt a bank saját részvényt.

A jelenlegi időszak kiválóan alkalmas a vásárlásra, mivel a bankcsődök hatására a bankrészvények árfolyama a mélybe zuhant.

Az Unicredit vezérigazgatója a Reuters szerint hangsúlyozta, hogy a részvények árfolyama az egy részvényre jutó könyv szerinti értékhez képest alacsony (annak nagyjából fele), ezért a bank és részvényesei számára kifejezetten érdemes erre költeni a bank szabad eszközeiből.

Értékesebbek lesznek a részvények

A megvásárolt részvényeket bevonják, így a bank könyv szerinti értéke kevesebb részvény között fog megoszlani, és elvileg a könyv szerinti érték csökkenne a részvényvásárlásra fordított összeggel, de mivel csak az érték nagyjából feléért veszik a részvényeket, ez jóval kisebb mértékű, mint a részvényszám csökkenéséből adódó növekedés.

Így a megmaradó részvények értékesebbek lesznek, ami idővel rendszerint az árfolyamban is meg szokott mutatkozni: optimistább piacon a bankrészvények árfolyama eléri a rájuk jutó könyv szerinti értéket (az OTP esetében még most, a nagy tavalyi esés után is ez a helyzet).

Ráadásul a részvényszám csökkenésével az egy részvényre jutó egyéb adatok is értelemszerűen növekednek, mint az árbevétel, vagy ami a legfontosabb, a profit, az adózás utáni eredmény.

A részvényesi érték növelése mellett az üzenet is pozitív

A sajátrészvény visszavásárlás így növeli a részvényesi értéket, amennyiben az erre fordított pénzt a menedzsment nem tudná hasznosabban elkölteni, például beruházásokra vagy akvizíciókra, és persze ha nem hitelből történik az ügylet, amire főleg az amerikai piacon volt példa az alacsony kamatok idején.

Most az ügylet üzenete is fontos: erős az olasz bank az elmúlt hetek bankpiaci felfordulása után is, és ez az egész európai bankrendszerre is igaz lehet, különben az EKB nem adta volna ki az engedélyt.