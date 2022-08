Bár az orosz-ukrán háború kezdete óta számos nyersanyag és energiahordozó kapta meg a címkét, hogy „nélkülözhetetlen alapanyag, ami nélkül leáll a gazdaság”, de ez sem a földgázra, sem az urániumra, sem az olyan ritkafémekre mint az iridium, nem igaz annyira, mint a gázolajra. Noha az elmúlt tíz évben, a Volkswagen dízelbotránya óta a személyautóknál üldözött lett a dízel, de a közúti, a vasúti szállítmányozás, a hajózás vagy az ipari energiatermelés, de még a mezőgazdaság is megbénul, ha nem jut dízelhez.

Európában sokan a szankcióknak tulajdonítják az energiaválságot, de egyelőre a szénen kívül az Európai Unióban nincsen behozatali tilalom sem a földgázra, sem az olajtermékekre. Utóbbiak esetében a tengeri szállítmányozás kerül tiltólistára 2023 elejétől, de Moszkva már most csökkentette az eladásokat. Az Oroszország elleni büntetőintézkedések egyelőre kimerülnek több száz oligarcha és politikus ellen bevetetett büntetőintézkedésben, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszerhez való orosz banki hozzáférés részleges korlátozásában, miután a legnagyobb orosz és fehérorosz pénzintézeteket kizárták a SWIFT utalási rendszerből. Vlagyimir Putyin elnök és a Kreml papíron nem is tiltja meg az európaiak felé a gáz- és olajexportot, de a gyakorlatban jelentősen korlátozták ezt.

Amellett hogy Moszkva csökkentette a földgázszállítást, valamint az olajexportot, utóbbi esetében az is problémát jelent, hogy Európa olajfinomítói közül több teljesen leállt. A felsorolásban szerepel a Magyarországot ellátó három üzem, az OMV schwechati, a Mol pozsonyi és százhalombattai finomítója is. De Németországban is jelezte az OMV, hogy nem bír lépést tartani a dízeligénnyel a helyi olajfinomítója.

Nem marad más, mint a dízelimport

A dízelhiányról a legutóbbi időszakig viszonylag kevés szó esett, de valójában már a háború első napjaiban árazni kezdték a befektetők, hogy Oroszország elzárhatja a csapokat. Az üzemanyagfajta ára a háború kezdete óta hullámvasútra került: a kereskedők március elején tonnánként több mint 500 dollárral – azaz hordónként több mint 67 dollárral – többet fizettek az abban a hónapban, nem pedig a következő hónapban szállítani tervezett gázolajért, ami a piaci szűkösséggel kapcsolatos aggodalom jele. Most a spotpiacokon újra 200 dolláros felár jelent meg a dízel esetében.

Viszont most ez a hiány némileg csillapodhat: a Vortexa hajózási portál adatai szerint augusztusban eddig öt hajó közel 3 millió hordó gázolajat szállít Ázsiából Európába. Ez hordónkénti alapon számolva a legtöbb az elmúlt öt hónapban.

Ráadásul a Közel-Keletről Európába irányuló szállítások szintén bővülni fognak. Ennek oka az, hogy miután Oroszország inkább Ázsiában próbálja meg eladni az olajtermékeit, India és Kína ráugrott az orosz kőolajra, de erősen lealkudták az árakat. A Nesté szakportál adatai szerint 35-30 dolláros diszkonttal vásárolják az orosz Uralst, mint a Brentet. Emiatt pedig a szaúdi, emírségekbeli olajra kisebb az ázsiai kereslet, így a dízelszállítmányokat átirányítják Európába.

Ázsiában már nem is kell az olaj

Fontos megjegyezni, hogy bár rekordokat döntöget Indiában és Kínában az orosz olajimport mennyisége, az csak körülbelül a 40 százalékát váltotta ki az európai eladásoknak. Ráadásul a Bloomberg múlt heti jelentése szerint az augusztus 12-ig tartó héten visszaesés volt tapasztalható ezekben az olajáramlásokban: az ázsiai vevőknek küldött orosz olaj teljes mennyisége március óta a legalacsonyabb szintre esett, miután április és június között 2 millió hordó körüli szinten állt.

Az orosz olajexport napi 115 ezer hordóval napi 7,4 millió hordóra zsugorodott 2022 júliusában - közölte augusztusi jelentésében a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA). Oroszország olajexportból származó bevételei szintén 2 milliárd dollárral csökkentek, és 19 milliárd dollárra mérséklődtek a kisebb szállítások és az alacsonyabb olajárak közepette - közölték az IEA szakértői. Oroszország olajtermelése 2022 júliusában napi 310 ezer hordóval volt alacsonyabb, mint az ukrajnai fejlemények kezdete előtt megfigyelt termelési szint, az export pedig napi 580 ezer hordóval volt alacsonyabb, mint ez a szint – közölte az IEA.

Európába visszatérve, jelentősen javíthat a kontinens dízelellátásán a most Európába tartó dízelszállító-flotta. Az exportőr országok is jól járnak, a Bloomberg friss cikke szerint a gázolaj növekvő áramlása Európa felé az Amszterdam, Rotterdam és Antwerpen (ARA) csomópont Ázsiához képest magasabb árai által okozott piaci zavarok következménye. Hozzátették, hogy a kínai gazdaság pangása és az indiai szezonális kereslet lanyhulása szintén hozzájárult az ázsiai túlkínálathoz.

Eközben az ázsiai finomítók várhatóan napi 215 000 hordóval több gázolajat termelnek ki, mint amennyire a régiónak szüksége van, miközben a Közel-Keletről érkező szállítások is növekednek JY Lim, az S&P Global Commodity Insights elemzője szerint.

Az új közel-keleti finomítói kapacitások "változást jelentenek a Szueztől keletre fekvő gázolaj kínálati és keresleti egyensúlyában, ami azt jelenti, hogy a strukturális arbitrázs gyakrabban és hosszabb ideig lehet nyitva" - mondta Kevin Wright, a Kpler elemzője. Szerinte az Ázsiából Európába irányuló dízeláramlás a harmadik negyedév hátralévő részében valószínűleg növekedni fog.

Jó a dízel, de Magyarországra nem jut el

Viszont hiába kellett már az OMV schwechati leállása, valamint a Mol Nyrt. finomítóinak karbantartása és kiesése miatt Magyarországon is feloldani dízelkészleteket az állami stratégiai tartalékból, jó eséllyel a holland, belga és német kikötőkbe tartó dízelszállítmányokból nem sok, vagy inkább semmi nem jut el majd Magyarországra.

Európa történelmi aszállyal küzd, amely a Rajna vízszintjének csökkenését okozza. A vízi út, amely az ARA központban lévő olajtartályokat köti össze az európai belföldi fogyasztókkal, jelenleg a legtöbb uszály számára járhatatlan, ami olyan ellátási szűk keresztmetszetet okoz, amely a tél előtt feltöltendő készletek csökkenését idézheti elő.

Igazán a folyami hajózás révén lehetne nagy mennyiségű olajat szállítani Magyarország felé ebből az irányból, de a Rajna mellett a Duna vízszintje is csökken. Egyre kisebb merülésű hajók tudnak csak a folyón közlekedni, ami nehezíti az olajszállítást is.

Meg is veszik más országok a dízelt

Eközben ráadásul olyan országok, mint Svédország és Németország, az olajfogyasztás növekedésére figyelmeztettek, hogy ezzel próbálják helyettesíteni az drága gázt, miközben a régió több szenet vásárol a világ minden tájáról. Az azonban még mindig nem világos, hogy a régió gazdaságának lassulása miatt mennyire erős lesz az európai kereslet élénkülése az év végén.

Az előrejelzések szerint a gázról olajra való átállás idén ugrásszerűen megnő, mivel a Nemzetközi Energiaügynökség legutóbbi jelentésében napi 380 ezer hordóval növelte a globális olajkereslet növekedésére vonatkozó előrejelzését, arra számítva, hogy az ipar és az energiatermelők üzemanyagot fognak váltani. Az ügynökség szerint a felülvizsgálatot kiváltó többletkereslet "túlnyomórészt" a Közel-Keleten és Európában koncentrálódik.