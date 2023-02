A világ vezető befektetőinek egy része már arra fogad egy ideje, hogy a dollárerősödés brutális szakasza véget ért, miután a zöldhasú erősödése tavaly komoly gondokat okozott az egész világon – írja összefoglaló elemzésében a Bloomberg. A tavalyi sokéves csúcsokat követően az amerikai deviza olyan terültre érhetett, ahonnan talán ismét a gyengülő trend veszi át az uralmat.

Amerika már sokat szigorított, máshol csak most kezdenek

A fundamentális okok közül az egyik legfontosabb, hogy bár az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed még emel a kamatokon, azonban a szigorítás nagy része már megvolt, míg a világ többi részén ez még hátravan. Bár a legutóbbi adatok arra késztették a kereskedőket, hogy az amerikai kamatok csúcsával kapcsolatos várakozásaikat újragondolják, a kockázatosabb eszközökbe való beszállás – a részvényektől a feltörekvő piaci befektetéseikig – már megindult, ahogy egyre többen tesznek a dollár gyengülésére. Még akkor is, ha az elmúlt napokban az ledolgozta idei veszteségeinek egy részét

A dollárerősödés csúcsa biztosan mögöttünk van, és most egy strukturálisan gyengébb dollárral jellemezhető időszak áll előttünk. Persze, az Egyesült Államokban makacs az infláció, a kamatlábak hosszabb ideig magasabb szinten lehetnek, de most már máshol is így van – mondta George Boubouras, a K2 Asset Management hedge fund vezető elemzője.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mekkora könnyebbséget okoz a dollár gyengülése világgazdaságnak. A fejlődő országok importárai csökkennek, s ez hozzájárul az infláció globális mérséklődéséhez. Valószínűleg ha a hangulat javul, ez az aranytól kezdve a a részvényeken keresztül a kriptovalutákig minden befektetési eszközárának jót tehet.

Emlékezetes, hogy tavaly a dollár erősödésével párhuzamosan, illetve annak is köszönhetően egy csomó negatív folyamat játszódott le. Az élelmiszer- és olajárak megugrásával megemelkedett az infláció, egy rakás szegényebb ország a csőd szélére sodródott, miközben a részvény- és kötvénypiac befektetők hatalmas veszteségeket szenvedtek.

Central Park, New York Kép: Shutterstock

Azonban a dollár ereje várhatóan az amerikai kamatok prémiumával párhuzamosan csökkenni fog. Nemcsak az eurózóna, de például az ausztrál monetáris politika irányítói is azt éreztették, hogy további kamatemeléseket fognak végrehajtani az infláció leküzdése érdekében. Sőt, egyre több jelzés érkezik arról is, hogy a kvantitatív lazítás mestere, a japán jegybank is fel hagyhat idén ultralaza monetáris politikájával.

A kamatcsere ügyletek mindenesetre azt mutatják, a befektetők szerint az amerikai kamatok júliusban tetőzhetnek és jövő év elején a Fed már megkezdheti a csökkentéseket. Ez persze a dollár árfolyamában is nyomot hagy, a szeptemberi csúcsához képest a Bloomberg dollár spot indexe, amely az amerikai deviza árfolyamát méri a többi vezető fizetőeszközhöz képest, már 8 százalékot esett.

A piac megtette tétjeit

Az év elején elég sokan kezdtek el arra fogadni, hogy megfordul a trend. Az elmúlt hónapban közel kétéves vételi erőt lehetett tapasztalni a feltörekvő piaci kötvények és részvények iránt.

Siddharth Mathur, a BNP Paribas vezető feltörekvő piaci elemzője szerint 2023-ban tovább gyengülhet a dollár, különösen a második félévben.

Bár a Fed döntéshozói jelezték, hogy az inflációs folyamatok egyelőre nem alakulnak az elképzeléseiknek megfelelően és további kamatemelések előtt állhatunk, az elemzők szerint ezek már nem lesznek olyan drasztikusak, mint az eddigiek. Eric Stein, a Morgan Stanley Investment Management befektetési igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a FED ugyan két százalék körüli szintre akarja leszorítani az inflációt, azonban valószínűleg már egy 3 százalék körüli szinttel is elégedett lenne. Csak emiatt nem fogja egészen a 6 százalékos szintig feltolni a kamatokat.

Ez, ha valóban így alakul, akkor a dollár tavalyi erősödését elszenvedő devizáktól akár további emelkedés is várható. A japán jen például már 12 százalékot emelkedett azóta, hogy októberben 30 éves mélypontra zuhant a dollárral szemben. A Bloomberg által megkérdezett stratégák év végéig további 9 százalékos felértékelődése számítanak. Az euró 11 százalékkal drágult szeptemberi mélypontjához képest, de a többi G10 ország fizetőeszközével szemben is veszített erejéből a zöldhasú.

Persze a piaci szereplők vérmérséklettől függően állnak hozzá a fejleményekhez. Van aki már shortolná is a dollárt, mások viszont inkább kivárnak. Az Abrdn stratégiái tavaly év végén korábbi dollár vételi pozícióikat semlegesre változtatták, míg a Jupiter Asset Management már elkezdett a zöldhasú várható esésére játszani - emlékeztet az összefoglaló.

Kerry Craig, a JPMorgan Asset Management stratégája szerint piac logikája eddig az volt, hogy az amerikai gazdaság kivételes helyzetben van. Azonban most hirtelen elkezdte mindenki kedvezőbb színben látni az eurózóna kilátásait, miközben a jen is támogatást kapott a várható monetáris politikai fordulattól és bónuszként ott van még a kínai gazdaság újranyitása is.

Veszedelmeset rúghat még a dollár

Az Abrdn stratégiai szerint azonban még hátra van egy utolsó rúgása a tavalyi trendnek, amikor a befektetők realizálni fogják, hogy azért a világgazdaság kilátásai mégsem teljesen felhőtlenek.

Akárhogy is legyen, arra senki nem mer fogadni hogy a dollár gyengülése egy folyamatos, egyenes vonalú mozgás lesz. Már csak azért sem, mert azért az amerikai kamatok emelkednek és a globális gazdaságra leselkedő kockázatok akárcsak a geopolitikai problémák nem tűntek el.

Olyannyira nem, hogy még mindig vannak olyanok akik a dollár erősödés visszatérésére számítanak. Az RBC Capital markets deviza stratégiai például az zöldhasú felértékelődésére számítanak az év végéig. Ők úgy látják, a döntő faktor továbbra is az lesz, hogy a G10 devizák közül az amerikai az, amelyben az elérhető kamatok a legmagasabbak.