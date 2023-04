Igencsak eseménydússá vált a forint piaca az utóbbi időben. Tavaly négy gyengülő év után szabadesésre váltott, a világ egyik legtöbbet veszítő valutája lett, azonban a jegybank beavatkozott, és meglehetősen magasra emelt kamatokkal fékezte meg a folyamatot.

A legrosszabb, 430 euró fölötti árfolyamnál fordulat jött, és stabil erősödésbe kezdett a hazai deviza.

Kiheverte a bankpánikot

A folyamat az év elején folytatódott, immár több fundamentum is segítette a forintot, köztük a gyorsan csökkenő gázár, ami az energiaimport költségének csökkenését okozza, ezáltal helyreállhat a felborult fizetési mérleg.

Március elején már 372-es eurónkénti étéket is lehetett látni, azonban akkor jött először a Silicon Valley Bank, majd rá egy hétre a Credit Suisse bedőlése. A hirtelen keletkezett bakpánik hatására a forint újra összeomlott, ismét 4-essel kezdődött a jegyzés.

Ebből a nehéz helyzetből sikerült aztán újra összeszednie magát, végül Virág Barnabás jegybank alelnök tette a legtöbbet azért, hogy az erősödés újra stabil legyen: az MNB kamatdöntő ülése után jelezte, hogy a magas kamatok a forint árfolyamának stabilitását biztosítják, amíg szükséges.

Ehhez még egy adat is járult, miszerint a külkereskedelmi áruforgalmi mérleg többletes lett, az energiaárak és immár a gabona ára is a háború előtti szintre kerültek, vagyis a külső körülmények is javulnak.

Új csúcs, döntő szint

Mindez elég volt ahhoz, hogy a héten a forint elérje, majd meghaladja a március eleji csúcsot, és ezzel ismét hibátlanná váljon erősödő trendje (értelemszerűen az euró/forint grafikonon az euró csökkenő trendje látszik).

Ráadásul az elért eurónkénti 370-es szint igen fontos érték, mivel a nagy 2020-as gyengülés után a 345-370 közötti sávban mozgott az árfolyam a háború kezdetéig, így ha ezt erős irányba átlépi, akár vissza is kerülhetett volna ebbe a sávba.

Aki korábban felhúzta, most leütötte a forintot

Kedden azonban ugyancsak Virág Barnabás szavai befolyásolták a piacot: a jegybank alelnöke egy interjúban azt nyilatkozta, hogy a kamatfolyosó felső szélét, amely épp a forint védelme miatt került extrém magasra, már lejjebb lehet hozni, épp a javuló a helyzet miatt.

Ez akár meg is nyugtathatta volna a piacot mint megerősítése annak, hogy ezúttal már tényleg minden rendben, azonban amikor egy ilyen technikailag fontos szintet ér el az árfolyam, akkor onnan először könnyebben fordul vissza, mivel az ellenállást jelent.

Euró/forint árfolyam, 3 év Kép: stooq.com

Ennek köszönhető, hogy a hírre nagyot gyengült a forint: 370-ről 378 fölé nőtt az euró értéke, és a hét folyamán 376-379 között is maradt. A piaci résztvevők most feltehetően azt fogják figyelni, hogy mi történik, amikor a jegybank ténylegesen is mérsékelni kezdi a kamatfolyosó felső szélének csökkentését, a folyosó szűkítését.

Jelenleg a folyosó alsó széle 12,5 százalék, a felső 25 százalék, miközben az alapkamat 13 százalék.

A 370-et figyeljük

Ezt a furcsa folyosót pont azért hozták létre, hogy a forint elleni, a forint gyengülésére váró short pozíciók nyitását megdrágítsa azzal, hogy 25 százalék a jegybanktól felvehető egynapos banki hitel kamata. Amennyiben ezt most lehozzák akár 18 százalékra, ami jelenleg az egyhetes jegybanki betéti eszköz kamata, így a tényleges jegybanki irányadó kamat, még mindig igen költséges a forint shortolása.

Kérdés, hogy ezek után folytatódik-e még az erősödő trend, és az árfolyam újra megteszteli a 370-es szintet, majd át is jut rajta, vagy inkább kialakít egy sávot.

Az sem kizárt, hogy a jegybank stabilitáson azt érti, hogy már sem gyengülés, sem erősödés nem kell, jobb egy szűk árfolyamsáv, amíg az infláció csökkenésének felgyorsulásakor kamatcsökkentési ciklus következik.