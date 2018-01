Furcsa dolgot művel a dollár és ez sokakat aggaszt

Nagyot gyengült 2017-ben a dollár és ez a trend idén folytatódik. Az amerikai fizetőeszköz gyengülése kedvezőtlen hatással van a többi gazdaságra, s egyre több jegybank vezetője figyelmeztet erre. Különösen az európai jegybankárok aggódnak.

Nem tud magához térni az amerikai dollár árfolyama eddig idén sem. Bár az euróhoz mért árfolyama január első napja óta alig egy százalékkal gyengült, azonban ez csak egy újabb lefelé tartó hullám része, amely tavaly november elején indult 1,155-ös keresztárfolyamtól, az számított mozgás mértéke mára elérte az öt százalékot is.

A Financial Times cikke szerint az amerikai fizetőeszköz folyamatos gyengélkedése arra ösztönözte a világ vezető jegybankárjait, hogy felhívják a figyelmet annak gazdaságaikra gyakorolt negatív hatásaira.

Az egyik legfontosabb ezek közül az ECB, az európai gazdaságra ugyanis korábban nagyon jó hatással volt az euró dollárral szembeni gyengülése, jelentős mértékben hozzájárult ugyanis az exporton keresztül az eurózóna gazdaságának talpra állásához - írja lap. Vitor Constanció, az ECB elnökhelyettese tegnap úgy nyilatkozott, aggasztják az euró árfolyamának hirtelen változásai, amelyek nem tükrözik a fundamentumokat. Ewald Nowotny, aki szintén az ECB kormányzótanácsának tagja annyit tett hozzá, hogy az euró erősödése nem volt igazán segítség. Egy másik tanácstag, Francois Villeroy kedden figyelmeztetett az euró erősödésének importárakra gyakorolt kedvezőtlen hatásaira.

Az euró erősödése lassan elér egy olyan pontot, amelyet már a piacnak is figyelembe kell vennie a várakozások kialakításakor - kommentálta a fejleményeket a Commerzbank egyik szakértője a lapnak.

Az összefoglaló szerint tehát minden jel arra utal, hogy az ECB részéről elkezdték megpróbálni lebeszélni az euró árfolyamát, ugyanakkor most különösen óvatosan kell eljárniuk, nehogy felbosszantsák a meglehetősen szeszélesnek mutatkozó amerikai kormányzatot.

A dollár gyengülése az egész tavalyi évre jellemző volt és év végén annak ellenére kapott újabb lendületet, hogy elvileg lett volna erő, amely az ellenkező irányba hajthatta volna az árfolyamot. Ilyenek voltak az erős amerikai gazdaság, a Fed kamatemelései és az emelkedő amerikai kötvényhozamok.

A két éves amerikai államkötvények hozama immár tartósan 2 százalék fölé emelkedett, a piac idén még három kamatemelést vár a Fed részéről, s eközben az adóreform várhatóan tovább pörgeti az amerikai gazdaságot és emeli az inflációs várakozásokat. Pont ezen tényezők miatt az év elején több nagy befektetési bank stratégái is azon a véleményen voltak, hogy lassan fordulhat a széljárás a devizapiacon s érdemes lehet emiatt dollárt vásárolni.

Simon Derrick, A Bank of New York Mellon elemzője szerint az egyik legfontosabb hajtóerő, a hozamok közti különbség a jelek szerint most nem hat az árfolyamokra.

Hiába utalnak arra a jegybanki nyilatkozatok, hogy a dollár gyengülése aggasztja őket, ennek most kevés hatása lesz - mondta Derek Halpenny, az Mitsubishi UFG elemzője. Ennek oka, hogy a szereplők arra készülnek, a Fed kamatemelései mellett idén már az ECB és a Bank of Japan is elkezd visszavonulni a kvantitatív lazítási programoktól, s emiatt gyengülhet a dollár. Márpedig az ezzel kapcsolatos tervekre várhatóan kevés hatása lesz annak, hogy merre is tart a dollár árfolyama. Ráadásul az importárak alakulására legalább ekkora hatással van az olaj árfolyamának emelkedése, amely részben ellensúlyozni tudja a dollár gyengülésének kedvezőtlen hatásait.

