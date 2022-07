Szerdán délelőtt meredeken esni kezdett a forint árfolyama. Az eurót 410, a dollárt 409 fölött jegyezték a devizapiacokon, bár a hajnali órákban még úgy tűnt, tarthatja magát a magyar fizetőeszköz.

Az sem állítja meg a zuhanást, hogy tegnap a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 200 bázisponttal 9,75 százalékosra emelte az alapkamatot, olyan magasra, ahol utoljára 2008 végén állt. A kamatfolyosó széleit szintén 200 bázisponttal megemelte a jegybank rendkívüli ülésén, az egynapos betét kamata 9,25, az egynapos és egy hetes hiteleké 12,25 százalékosra ugrott. Virág Barnabás MNB-alelnök emellett hangsúlyozta, hogy a jegybank kész határozott lépésekre annak érdekében, hogy megállítsa az inflációt, amelynek egyik hajtóereje a gyenge forint, és már holnap is tovább emelheti az egyhetes betéti tenderen a kamatokat, amelyekhez amint lehet, felzárkózik az alapkamat is.

A szakértők szerint ennyi nem elég a forintnak

"A tegnapi jegybanki lépések, illetve a dollár jelentős mozgásának köszönhetően komoly napon belüli mozgást láthattunk az euró-forint árfolyamában, de összességében nem változott a kép. Meghatározó ellenállási szintek 410 felett, illetve 417 alatt húzódnak, míg komolyabb támasz a 398,50-400,00-as zóna. A rövid távú technikai kép továbbra is az emelkedés felé mutat" - közölte az Equilor.

"Nagy mozgásokat produkált tegnap is a forint, a dollár tovább erősödött, így egy hajszálnyira került a paritástól az euró/dollár árfolyama. Közel 415 forintig is eljutott napközben az euró/forint árfolyama, azonban egyelőre az éles emelkedést produkáló trendcsatornában maradt továbbra is az árfolyam. Az MNB kamatemelése, illetve Virág Barnabás szavai némileg fékezni tudták a forint gyengülését és napközben a 414 feletti szintekről a 406 forintos szint közelébe erősödött a forint az euróval szemben. Ma reggel 408 felett jár az euró árfolyama, így a 400 forintos szintek letörése továbbra is túl nagy akadálynak bizonyul, valamint a dollár erősödés is negatív hatást jelent a forintra nézve" - tette ehhez hozzá a KBC Securities.