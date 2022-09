Komoly eladási hullám rázta meg a múlt héten a Wall Streetet és a befektetők nagy része arra készül, hogy a fájdalmas napoknak még nincs vége. A nagy befektetési bankok elemzői eközben folyamatosan igazítják előrejelzéseiket az új helyzethez, amely szerint a Federal Reserve egyelőre nem adja élét annak, hogy lassítaná a monetáris politika szigorításának ütemét - írja összefoglaló elemzésében a Reuters.

Az S&P 500-as index már 22 százalékkal csökkent év eleji csúcsához képest. A múlt hét végén a kereskedés közben beesett 3666 pontos legalacsonyabb idei, júniusban beállított záróára alá is, innen sikerült volna visszatornáznia magát. Ezzel gyakorlatilag teljesen letörölte azt a nyereséget, amelyet a nyár közepén indult rallyban sikerült elérnie.

Alkalmazkodnak a szigorúbb Fedhez

A Fed a jelek szerint magasabbra kész emelni a kamatokat, mint sokan korábban gondolták és emiatt a piac bizalmi válságon megy keresztül - mondta a hírügynökségnek Sam Stovall, a CFRA Research vezető befektetési stratégája. Ha az index beesik júniusi mélypontja alá, akkor az további eladási hullámot generálhat amely egészen 3200 pontig küldheti mutatót. Ezzel az index esése a januári csúcshoz képest összhangban lenne azokkal a medvepiacokkal, amelyeket recesszió idején élt át az amerikai tőzsde a múltban - tette hozzá a szakértő.

A friss adatok ugyan arról tanúskodnak, hogy az amerikai gazdaság relatív erős, a befektetők mégis attól félnek, a további kamatemelések nyomán erőteljes lassulás következhet be. Eközben a kötvénypiacon is az eladók uralták a trendet és ez is negatívan hatott vissza részvénypiacra. A 10 éves amerikai államkötvény hozama egészen 3,69 százalékig emelkedett, erre 2010 óta nem volt példa. Magas kötvényhozamok jellemzően tovább szokták csökkenteni a részvények vonzerejét a befektetők szemében. Különösen igaz ez a technológiai cégek papírjaira, ezek árazásában ugyanis a jövőben távolabbi nyereségek nagyobb súllyal szerepelnek, és ezek elméleti jelenértékét ezért jobban rombolják az emelkedő kamatok.

A nagy befektetési bankok további esést várnak

Michael Hartnett, a Bank of America vezető befektetési stratégája szerint a következő hónapokban az emelkedő infláció tovább nyomhatja felfelé az amerikai kamatokat, egészen az ötszázalékos szint közelébe Ez úgy véli, további eladási hullámokat generálhat mint a részvény mind a kötvénypiacon.

Új csúcsokat láthatunk majd a kötvényhozamokban és új mélypontokat a részvényárfolyamokban ,s az S&P 500 index egészen 3020 pontig eshet, azaz további több, mint 20 százalékot. Itt azonban a befektetők zsákszámra vásárolhatják majd a részvényeket - jósolta.

A Goldman Sachs stratégái eközben 16 százalékkal, 4300 pontról 3600 pontra vágták az S&P 500 idei év végi értékére adott előrejelzésüket. David Kosztin, a befektetési Bank vezető amerikai részvénypiaci stratégája befektetőikkel történt konzultáció után úgy látja, azok többsége az amerikai gazdaság kemény landolására készül.

A piac közben azt figyeli vannak-e már jelei annak hogy a befektetők kapituláltak, ez szokta ugyanis megelőzni a pozitív fordulatot a tőzsdéken. Az S&P 500-as index befektetők által várt volatilitását mérő VIX index, amelyet félelemindexnek is szoktak hívni pénteken már 30 fölé ugrott, ami a legmagasabb érték június vége óta. Ugyanakkor ez még elmarad a 37-es szinttől, ami az index 1990 óta bekövetkezett piaci eladási hullámok végén mért átlagos értéke.

Mindenki menekül a piacról

A Bank of America adatai szerint a befektetők a múlt szerdán végződő héten összesen 6,9 milliárd dollárt vontak ki a kötvényalapokból, 7,8 milliárd dollár távozott a részvényalapokból és összességében több mint 30 milliárd dollár értékben szabadultak különböző befektetési eszközöktől, hogy növeljék készpénztartalékaikat. A bank szerint a befektetői hangulat mostanra már utoljára 2008-ban tapasztalt mélységeket ért el.

Kevin Gordon, a Charles Schwab befektetési szakértője szerint további lejtmenetre lehet számítani a tőzsdéken, ami törvényszerű egy olyan időszakban, amikor a nagy jegybankok szigorítanak a monetáris politikán miközben a globális gazdaság amúgy is gyenge. Ez a felállás elég mérgező a piacoknak - mondta.

Vannak azonban optimisták is akik, szerint az eladási hullám mostanra már kifulladt. Keith Lerner a Trust Advisory Services befektetési szakértője szerint a befektetők az elmúlt napokban már válogatás nélkül adtak el mindent. Pont attól féltek ugyanis, amit az előbb említett stratégák már felvázoltak. Nevezetesen, hogy ha az S&P 500-as index júniusi mélypontja alá csökken, akkor még egy nagyobb eladási hullám jöhet. Az ilyen típusú félelemhullámok azonban sokszor rövidtávú mélypontokat jelentenek a piacon.

Jake Jolly, a BNY Mellon stratégája szerint a következő hetekben azt kell figyelni, az elemzők milyen mértékben vágják majd meg a tőzsdei cégek nyereségre vonatkozó előrejelzéseiket. Az S&P 500-as index P/E-je (árfolyam/nyereség) még mindig 17-es a várt profitokkal számolva, ami jelentősen meghaladja még a historikus átlagot. Ez arra utal, hogy a befektetők még mindig nem árazták be teljesen a lehetséges recessziót, utóbbi esetén ugyanis 3000-3500 pont közé csökkenhet az index értéke - vélte.

Úgy látja, a vállalati nyereségek csökkenése csak akkor lenne elkerülhető, ha az amerikai gazdaságnak sikerülne ezt megúsznia. Azonban elnézve a FED lelkesedését a szigorítás irányába erre egyre kevesebbnek tűnik az esély.