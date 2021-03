A Covid-félelem már a múlté, új ellenség támad

Egy év után első ízben történik meg az, hogy a profi befektetők jobban tartanak valamitől, mint a Covid-járványtól. A legnagyobb kockázattá az infláció és egy kötvénypiaci összeomlás váltak.

Tavaly március óta első ízben fordult elő, hogy a profi befektetők már nem a Covid-19-es járványt, vagy ezzel kapcsolatban az oltások lebonyolítását tartják a legnagyobb veszélynek, amely a piacokat fenyegeti, hanem az inflációt és a kötvényárfolyamok esetleges összeomlását- derül ki a Bank of America friss alapkezelői felméréséből.

A megkérdezett 220, összesen 630 milliárd dollár befektetéséért felelős szakember 37 százaléka vélte azt, hogy az infláció megugrása jelenleg a legnagyobb úgynevezett "tail risk", azaz olyan kockázati esemény, amely bekövetkezése ugyan alacsony valószínűségű, viszont általános negatív hatásokkal járna. A Covid még a második helyre sem jutott fel ezen a képzeletbeli dobogón, az ugyanis az esetleges durva kötvénypiaci áresésnek jutott. Az egy éve a világban zajló folyamatokat uraló koronavírus járvány, illetve a védőoltások beadásának problémái csak a harmadik helyen álltak.

A befektetők jelek szerint teljes mértékben meg vannak győződve arról, hogy a globális és az amerikai gazdaságban is masszív, V alakú kilábalás következik. Ez jól tetten érhető a vállalati profitokkal kapcsolatos várakozásokban, a ciklikus iparágak felé megnyilvánuló jelentős befektetési hajlandóságban, a növekvő kamatvárakozásokban is. Eközben a technológiai szektor vonzereje jelentősen csökkent. A befektetők most leginkább azt szeretnék, ha a cégek beruháznának készülve a nagy fellendülésre és úgy vélik, a gazdaság meglódulása jelentősen emeli majd a nyersanyagok iránti keresletet is.

Az emelkedő kötvénypiac kamatok a többség szerint előbb utóbb egy komolyabb, 10 százalékot is elérő korrekciót hozhatnak magukkal a részvénypiacon, s egy idő után a kötvények már vonzóbbak lesznek a befektetők számára a részvényeknél. A felmérés szerint a konszenzus az, hogy az amerikai 10 éves kötvényhozam 2 százalékos szint fölé emelkedése lehet az a pont, ami kiválthatja a részvénypiaci korrekciót, s 2,5 százalékos hozam felett már megindul a tőke masszív átáramlása a részvényekből a kötvények felé.

A megkérdezettek szerint jelenleg a legtöbb befektető által felvett pozíciónak a technológiai szektor részvényeinek vásárlása, a bitcoin vásárlása és az ESG-komfort papírok vásárlása tekinthető (az ESG környezeti, társadalmi és irányítási szempontból fenntartható működésű cégeket jelenti). Azonban ezt csak hiszik, ugyanis a valóság mást mutat. A technológiai szektor felé meglévő kitettségét ugyanis a legtöbb alapkezelő jelentősen csökkentette, így a szektor túlsúlya a portfóliókon belül 2009 óta a legalacsonyabb szintre csökkent. Jelentősen nőtt viszont a bankszektor és az energetikai szektor súlya, előbbi felülsúlyozottságának mértéke három, utóbbié két és fél éves csúcsra ugrott.