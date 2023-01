A legnagyobb piaci értékű amerikai technológiai részvények rossz szereplése 2023 első napjaiban is folytatódott. Tavaly év eleji csúcshoz képest az S&P 500-as index kosarában szereplő 10 legnagyobb kapitalizációjú (piaci értékű) cégének – köztük a Tesla, az Apple és a Microsoft – piaci értéke december végére összesen 4,9 billió (ezermilliárd) dollárral zuhant, 2023-ban további 110 milliárd dollárral zsugorodott.

A mega-kapitalizációjú cégek (mega-cap) részvényeinek dominanciája megkérdőjelezhetetlen a Wall Streeten. A 10 legnagyobb részvény értéke az S&P 500 teljes értékének körülbelül 30 százalékát tette ki 2021 végén a bikapiac csúcsa közelében. Most ez a koncentráció kezd egy kissé alábbhagyni – írja elemzésében a Financial Times.

– Volt némi dekoncentráció, de ez nagyon csekély ahhoz képest, ami kialakult. Még csak a folyamat elején járhatunk – mondta Tatjana Puhan, a párizsi székhelyű TOBAM befektetési vezérigazgató-helyettese.

Sosem volt még ilyen nagy a koncentráció

Az elmúlt két évtizedben a tíz legnagyobb részvény az S&P 500 értékének átlagosan nagyjából az ötödét adta, a legnagyobb öt pedig 13 százalékát. De a koncentráció felerősödött. A 2020-as csúcson az első öt 22 százalékát adta az indexnek, tavaly decemberre ez némileg enyhült, de a nagy ötös – Apple, Microsoft, Amazon, Google anyavállalat Alphabet és Warren Buffett Berkshire Hathawaye – továbbra is 17 százalékot tett ki a Bloomberg szerint.

Tavaly ezek közül néhány részvény jóval a piaci átlagot meghaladó mértékben esett. Az S&P 500 19 százalékos csökkenését például jóval felülmúlta a Tesláé, amely értékének közel kétharmadát elveszítette és így kiesett az index tíz legértékesebb cége közül. Idén további 10 százalékos mínuszban van.

Az ilyen nagy súlyú részvények dominanciája sokszor önerősítővé vált. Az indexkövető alapok kénytelenek megvenni őket, hogy meg tudjanak felelni benchmarkjuknak, de a folyamat fordítva is működik. Savita Subramanian, a Bank of America amerikai részvény- és kvant stratégiájának vezetője szerint sok alapkezelő későn szállt be a mega-cap trendbe, korábban vonakodtak ekkorát kockáztatni ilyen kis számú részvényben.

A szakértő elmondta, hogy

a tavalyi év azoknak kedvezett, akik ki tudták választani a jó részvényeket, az S&P 500 háromötöde jobban teljesített, mint maga az index.

Az S&P 500 elmúlt 14 év legrosszabb teljesítményét legnagyobb összetevői okozták. Ráadásul még mindig lehet hátraa fájdalmas folyamatból, mivel egyelőre még nem lehetett eladási pánikot tapasztalni portfólió menedzserek körében – tette hozzá.

Akárcsak a dotkom lufi kipukkadásakor

A jelenség nem új keletű, megfigyelhető volt már a 2000-ben kipukkadt dotcom-buborék és az 1960-as évek végén híressé vált „fitty fifty” időszakában is. A mostani azonban még szélsőségesebb, a legnagyobb cégeken kívüli világban a cégek értékelése jóval kisebb, mint a korábbi csúcsokon. Puhan számításai szerint 2000-ben az S&P 500 legkisebb értékű komponensei közül 253-ra volt szükség ahhoz, hogy megfeleljen az első öt értékének, ma ez a szám 456.

Az S&P 500 és elődei mindössze négyszer produkáltak két egymás utáni naptári évben veszteséget 1928 óta. Ezek egyike a dotcom buborékot követte, amikor a benchmark három egymást követő évben esett. Rob Arnott of Research Affiliates alapkezelőre szerint erre most is megvan az esély. Ő a Teslát hozta fel példaként arra, hogy a mega-capok még mindig túlértékeltek és ez további eladási hullámokat generálhat. A tavalyi zuhanás ellenére az elektromos járműveket gyártó cég piaci kapitalizációja még mindig nagyjából 350 milliárd dollár, ami 21-szerese várt nyereségének, ezzel szemben a 225 milliárd dolláros Toyota, a világ legnagyobb autógyártója alig 8-as P/E mellett cserél gazdát.