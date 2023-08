A hétvégén rajtolt az atlétikai világbajnokság Budapesten. A politikus a sportesemény fő helyszínéül szolgáló Nemzeti Atlétikai Központban készült fotót tett ki a közösséigi oldalára, a képen együtt szerepel Karácsony Gergely főpolgármesterrel.

Mint írja, „a sportnak valóban van béketeremtő ereje, valóban képes elősegíteni az egységet. Össze tud hozni egymástól különböző, a világról mást gondoló, sok mindenben vitatkozó embereket és csoportokat, egyetértést tud létrehozni.

Fürjes Balázs idézve Novák Katalin köztársasági elnököt azt írja, „szívből jövő lelkesedéssel, a magyaroktól megszokott kreativitással és eredményesen kiharcolt, széles társadalmi összefogással teszünk eleget a házigazda feladatainak. Itt szeretném megköszönni azoknak, akik a világbajnokság békés megrendezéséhez szükséges feltételeket és támogatást biztosították. Jó, amikor képesek vagyunk egységet mutatni!” Mi köszönjük, Elnök asszony! – így Fürjes.

Hangsúlyozza, „jó, ha néhány dologban valódi egységre tudunk jutni. Nagy vállalkozásokba csak széles egyetértéssel lehet belevágni, nagy ügyeket csak nagy egységben lehet sikerre vinni. Ehhez pedig több meghallgatásra és meghallásra, több figyelemre és együttműködésre van szükség. Amihez persze legelőször is akarat kell – a tisztességes együttműködés szándéka nélkül, saját akarata ellenére senkivel sem lehet együttműködni. Ám nekem meggyőződésem: az együttműködési készség és képesség sikertényező! Versenyképesebbek azok a személyek és közösségek, amelyek jól tudnak kooperálni tőlük egészen különböző szereplőkkel is. Üzletben, munkában, sportban, politikában."

„Jó, hogy az atlétikai világbajnokság erre is jó példa lett és jó, hogy ezt is értékeli a nagyvilág! Talán mi is lehetünk büszkék rá egy kicsit...” – zárja bejegyzését.

Nem lett volna jó, ha Karácsony nincs ott

A Népszava a héten írt írról, hogy az Orbán-kabinet megígérte Budapestnek, hogy legalább részben teljesíti korábbi ígéreteit az atlétikai vb érdekében, a hiányzó 30 milliárd forintból viszont csak kettőt fizetnének most ki, a többiről tárgyalnak. A lap szerint árnyékot vetett volna a budapesti atlétikai világbajnokságra, ha a rendező város főpolgármestere még a szombati megnyitóra se megy el a fővárosi önkormányzat és az Orbán-kormány között dúló háború miatt.

Június 19-én a főpolgármester még azt mondta, ha a kormány nem tartja be a megállapodásukat, akkor nem megy el a nyitó rendezvényre.

A lap értesülése szerint a főváros korábban demonstrációt jelentett be az atlétikai stadion elé péntek délutánra, amit később lefújtak. Gulyás Gergely miniszter levele a találkozó előtti éjszaka érkezett meg.

Az események mozgatója minden bizonnyal a politikából a sportdiplomácia színpadára átlépő Fürjes Balázs lehetett, a 2023. évi Atlétikai Világbajnokság Szervezését és Lebonyolítását Irányító Testület társelnöke, akinek ez a siker jól jöhet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagságáért vívott harcban.

Megmaradt az esély Budapest számára

A mostani megállapodással megmaradt az esély, hogy a kormány teljesíti azt a vállalást, amelyet még 2019-ben tett annak fejében, hogy a frissen hivatalba lépő ellenzéki városvezetés a kampányban hangoztatott stadionstop ellenére hozzájáruljon a csepeli szigetcsúcsra, illetve a IX. kerület déli csücskére tervezett csarnok és a csatlakozó létesítmények megépítéséhez.

A friss Facebook-poszt alapján a feszültség alábbhagyni látszik, sőt Karácsony Gergely tárgyalna egy budapesti olimpiáról is, bár a főpolgármester cserébe kér az államtól két metrót.