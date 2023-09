Mi lesz az üresen álló irodákkal?

A pandémia hazaküldte a dolgozót, aki már nem vágyik vissza az irodába, és a munkáltatójának is mindegy, hogy honnan dolgozik. Az iroda viszont üresen áll, a munkásember pedig nagyobb lakásba költözne, viszont az meg drága, ráadásul kevés is van belőle. Hogy oldjuk ezt meg? Az Egyesült Államokban elkezdték átalakítani a már nem használt irodaépületeket, megoldva egyszerre a kihasználatlanság problémáját, valamint a lakhatási válságot is – legalábbis elméletben és csak a gazdagok számára.