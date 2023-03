Az egyik legbefolyásosabb brit gazdasági előrejelző cég vezetője szerint a koronavírus-járványhoz hasonló veszteséget okoz a brit gazdaságnak Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból (Brexit).

Richard Hughes, a kormány számára hivatalos előrejelzéseket készítő és a felelős költségvetési politika felett őrködő szervezet (Office for Budget Responsibility, OBR) elnöke a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában elmondta,

a brit gazdaság az elmúlt években 500 ezer munkavállalót vesztett, a beruházások értéke pedig 2016 óta stagnál.

"In the long run [Brexit] reduces our overall output by around 4%"



