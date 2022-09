A magyar villamos energetika legsötétebb óráját jelenleg a 18-19 óra közötti sávban lehet megtalálni, amikor a hazai áramhálózati rendszer a fogyasztást tekintve a napi csúcsára ér, a termelésben viszont éppen a legmélyebb szintre esik. Utóbbira lehetne, és szokott az a válasz születni magyarázatként, hogy éppen akkor esik vissza a legnagyobb mértékben és tempóban a magyarországi napelemes termelés, de valójában nem ez, hanem a konvencionális erőművek elhanyagolt állapota idézi ezt elő.

Az áramtermelő erőművek hibáit, karbantartási és javítási idejét is naplózó Insider Information portál oldalára az utóbbi napokban a következő bejegyzések kerültek: Mátrai Erőmű III-as, IV-es (ráadásul több alkalommal és több tételben is), majd az V-ös blokkja kiesik a termelésből „kapacitásváltozás miatt”. A hétfő délelőttől kedd reggelig tartó teljes leállás, majd az azóta csak egy blokkal termelés okáról bővebb tájékoztatást az MVM és a visontai erőművállalat sem közölt. A nyáron elvégzett nagykarbantartások és a kormány termelésnövelést előíró határozataira adott próbálkozások mellett az azonban valószínűtlen, hogy a leállás tervezett lett volna.

A lignitet égető Mátrai Erőmű egy kiszolgált, a leállítására váró áramtermelő egység volt a magyar áramtermelésben azelőtt, hogy az állam megvásárolta volna. Ezt követően a kormány megbízásából egy nagyívű jövőképet is bemutatta, a kabinet pedig 2-300 milliárd forintos átalakítási terveket is bejelentett. Azonban az infrastruktúra valójában csak papíron csinált 950 MW méretű nagyerőművet a visontai blokkokból, mert legfeljebb kettő, egységenként 450 MW körüli teljesítmény érhető el benne.

Az energiaválságra reagáló kormányzati lépések ugyan a 2+1 tartalék blokkos működésből 4 blokkos termelésre szólították fel az erőművet, de a jelek szerint ez az igyekezet ellenére sem kivitelezhető, nyáron volt, hogy úgy állt le a rendszer, hogy az senkinek fel sem tűnt.

A helyzet annyiban változott szeptemberre, hogy az erőmű eddig biztosnak nevezhető III-as, IV-es és V-ös blokkjai is sűrűbben állnak le. A Mátrai Erőmű feltámasztásáról szóló kormányzati tervek (kapacitásnövelés, több lignit bányászata stb.) jelenleg csak vágyálomnak tűnnek. A kormány ráadásul egy hete már arra utasította az energiahivatalt, hogy vizsgálják meg a lehetőségét annak, hogy 2029-ig kitolják a működést, de ez is inkább gondolatkísérletnek tűnik, mint valós opciónak.

Paks-1: csúszik tovább

A paksi atomerőműben a napokban véget kellett volna érnie a Paks-1-es blokk augusztus eleje óta tartó, üzemanyagcseréjével egybekötött nagyjavításának, amelyet az előző hónap végéig terveztek befejezni. Később az erőmű jelezte, hogy szeptember végégig kitolják a határidőt.

Amit a jelek szerint szintén nem sikerült tartani, mivel a bennfentes energetika információk oldalon most az olvasható, hogy szeptember végén nem, csak egy héttel később, október 4-én és 5-én állnak vissza a termelésbe. Ez éppen az a minta, amiről a Napi. hu tavaly decemberben is, de idén augusztusban is írt: az öreg atomerőműveknél egyre általánosabb jellemző a random meghibásodás, amely alól a paksi egység sem kivétel. De az is szinte rendszeres, hogy a tervezett javítás után nem tudnak időben termelésbe állni a rendszerek, mert mindig újabb és újabb hibák, karbantartandó részek gátolják meg ebben.

Azt is megírtuk, hogy mindez miért és hogyan teszi nehézzé és kockázatossá az öregedő erőművek tervezett és leginkább a politikusok által erőltetett üzemidő-hosszabbítását - nem csak Magyarországon, hanem az egész nukleáris iparban.

Mélyülő barázdák

Az, ami most a magyar áramtermelői és fogyasztói ábrán látszik, nem új jelenség. Ahogyan arról júliusban írtunk, a Mátrai Erőmű és Paks leállásai már szinte megkövetelik, hogy a magyar energiatermelési terveket újrafogalmazzák. Sőt bizonyos értelemben ugyanezt fogalmazta meg kedden, a siófoki gázkonferencián Palkovics László miniszter is, aki szerint újra kell vizsgálni a magyar energiastratégiát.

Azonban az ipari és technológiai tárca vezetője kitart a Paks+Mátra energetikai alapvetés mellett: álláspontja szerint 20 évvel meg kellene hosszabbítani a Paks I. üzemidejét, és Visontán is 25 százalékos teljesítménynövelést érne el 2025-ig. Fontos különbség azonban, hogy a Mátrai Erőművet tiszta zöldenergiára állítanák át, ami ellentétes a korábbi tervekkel. Utóbbi viszont nem összeegyeztethető sem a kormányzatilag 2029 végéig kitolandó lignithaszánlattal, sem az ide tervezett gázerőmű tervével.

Mindez azonban csak a felvezetés ahhoz, hogy érthető legyen, mi is a baj, ami ismét láthatóvá vált a magyar villamos energia rendszerben. Az alábbi ábrán az látszik, hogy hétfőn délelőtt leállt a már eleve csak egy blokkal (230 MW) termelő Mátrai Erőmű (pirossal jelölve) és másnap, kedden reggeltől délig ugyan visszaállt egy egység ismét, de az a fentebb már említett 450 MW-nak sincs a közelében.

Villamos energia termelés és áramimport 2022.09.26-27. Kép: MAVIR

Az ábrán az is látszik, hogy Paks (kékkel jelölve) stabilan termel, de a 2000 MW helyett csak 1500 MW-on. Mindezek azért jelentenek problémát, mert a lila a fogyasztás kielégytéséhez szükséges importáram nagyságát és változását mutatja az elmúlt napokban. A külföldről vásárolt áram esetében a mérték már akkora, ami a korábban, szakértő által megfogalmazott, „alapélménynek számít a nagyfokú import állandó jelenléte” tételnél is súlyosabb pillanatképet mutat.

Mennyire súlyos a helyzet?

Ahhoz, hogy érzékeltetni lehessen, mekkora a baj, idézzünk vissza egy olyan, látszólag hasonló helyzetet, amelyet már a kormányzati oldalon is annak láttak. Ha az ukrán háborút és az energiaválságot is ki akarjuk venni ebből a képből, akkor sem kell messzire menni: a Magyar Nemzet 2022. január végén írta meg az áramfogyasztási csúcsdöntés margójára, hogy a túl nagy importarány és importmennyiség (ellátás)biztonsági kockázatot jelent.

A napilap akkor azt írta, hogy „az első komolyabb téli hideg alkalmával máris megdőlt a hazai áramfogyasztás, vagyis az abszolút rendszerterhelés csúcsa”, ám a lap által idézett forrás szerint nem az az igazi gond, hogy a rekord 7396 MW-ra módosult, hanem az, hogy ebből 2851 MW villamos energiát külföldről kellett beszerezni. „Magyarország már most is nagyon kiszolgáltatott helyzetben van” – közölte a lap akkor, és azzal magyarázta mindezt, hogy az importlehetőségek szűkülő tendenciát mutatnak, mivel Európában általános tendencia, hogy nő a fogyasztói igény.

Ehhez képest ezen a héten hétfőn az import aránya a 3200 MW szintet közelítette és kedden is elérte a 3000 MW-ot. Azt érdemes kiemelni, hogy ez nem egy egésznapos érték (a Mavir ábrája a 15 perces adatrögzítésből generálódik – a szerk.), de így is jelentős kiadást jelent. Önmagában nem az a probléma, hogy 6000 MW körül van a napi a fogyasztási plafon, de az igen, hogy a 28-30 százalékos, évek óta eleve magasnak gondolt import aránya megközelítette, sőt: meghaladta olykor az 50 százalékot is.

Igen, ennyire súlyos

Nem a százalékos aránnyal van csak probléma, hanem azzal is, hogy a magyar villamosenergia-rendszer belső termelésű helytállása éppen akkor nincs, amikor a leginkább szükség lenne rá. Ahogyan az ábrán is látszik, hétfőn és kedden is 18 óra után ugrott meg a legjobban a fogyasztási igény. A lila tüske 18-19 óra között a legnagyobb – pont akkor, amikor a legdrágább az áram.

A HUPX áramkereskedelmi adatai szerint ebben az idősávban a súlyozott piaci átlagár 532,19 euró megawattóránkánt (MWh), vagyis ennyiért lehet ebben az egy órában áramhoz jutni. Mindebből az utóbbi napokban 3000 MW-ot a magyar áramhálózat kényetlen-kelletlen megvásárolt, mivel belső forrásból ezt nem tudta megtermelni. Mindezt egy elméleti számítási példába helyezve a következőket kapjuk (415 forintos euróval számoltan): 532,19 x 3000 x 415. Ez több mint 662 millió forintra jön ki, arra az egy órára. Hangsúlyozandó, hogy ez nem a teljes áramigény számlája, hanem csak az importté abban az egy órában.

A helyzetünk akkor sem sokkal kedvezőbb, ha nem az eddig kiugrónak tűnő hétfőt és keddet, hanem az elmúlt egy hetet nézzük meg. Akkor így néz ki a termelési-import arány:

Kép: MAVIR

Az adatokból az látszik, hogy szeptember általában a Mátrai Erőmű próbálkozik. Ezzel együtt, ahogyan egy, a magyar villamos energiában felsőszinten járatos forrás fogalmazott:

a termelőeszközök nincsenek olyan állapotban, ahogy azt a Kormány látni szeretné.

A rideg műszaki valóság azt mutatja, hogy a rendszerben ezek az eszközök nem teszik hosszabb távon fenntarthatóvá a működést a jelenlegi állapotukban. Ha hidegebb lesz, akkor a helyzet ennél is rosszabb lehet; a közeledő télre e helyzeten azonban már lényegében semmit nem lehet javítani.