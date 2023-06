Visszatértek a külföldi turisták Magyarországra, az idén eddig mért beutazó forgalom és a nyári előfoglalások alapján számuk már megközelíti a járvány előtti szinteket. Ez már pünkösdkor is meglátszott a szállodák forgalmán, amikor egyébként a belföldi vendégek is sokkal többen érkeztek, mint ahogy azt előre látni lehetett. De nagy szerepe van mindebben a nemzetközi hírű sportversenyeknek is, amelyek mindig nagyon nagy vonzerőt jelentenek külföldön, és hozzásegítik a fővárost, hogy tele legyen és magas bevételeket érjen el – mondta a Napi.hu-nak a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

Flesch Tamás kiemelte: a május végi futball Európa Liga döntő rengeteg külföldi vendéget vonzott, akik sok pénzt költöttek el Budapesten, illetve például június második felében érkezik az idén 120 éves a Harley Davidson fesztivál, ami Európából 100-120 ezer embert vonz, akik nem csak a fővárosi szállodákban szállnak meg, hanem a környéken mindenhol.

Várjuk az augusztusi atlétikai vb-t is, illetve a Forma–1-et, mert ezek mind olyan jelentős események, amelyek jót tesznek a beutazó turizmusnak

– jelentette ki.

Magyarország az izraeli toplistán

Mint részletezte, a járvány miatti korlátozások leteltével mostanra újra felfutóban van a kínai turisták érdeklődése, emellett idén már biztatóan alakulhat a tengerentúlról érkezők száma, bár utóbbin sokat dobna, ha lenne közvetlen budapesti légi járat az Egyesült Államokból.

A küldőországok tekintetében még mindig az élen van, noha az infláció miatti spórolás következtében mérsékeltebb az érkezések száma Németországból, az Egyesült Királyságból, ugyanakkor nagyon nagy az érdeklődés Izraelből, ahonnan rengeteg foglalás érkezik. Az orosz–ukrán háború miatt viszont a korábban hagyományosan nagy költésű orosz turisták még mindig elmaradnak a magyar piacról, de nem alakul rosszul a beutazó turizmus Kelet-Európából

– mondta Flesch Tamás, aki szerint összességében kedvező szezon előtt állunk a külföldi vendégéjszakák tekintetében. Szavai szerint még az sem lehetetlen, hogy a szálláshelyek ebben megközelítik a 2019-es csúcsév forgalmát.

Nem olcsóbb a külföldi nyaralás

Mint mondta, a külföldiek megnövekedett érdeklődése eddig ellensúlyozta az év első felében tapasztalt stagnálást a belföldi vendégforgalomban, ezzel együtt vannak kedvező jelei annak, hogy a nyár erősen alakul a magyarok itthoni utazásaiban.

Fontos számunkra, hogy a nyári csúcsszezon jó legyen. Egyelőre az előfoglalások alapján úgy tűnik, hogy leginkább kivárnak a magyar turisták, rengeteg az utolsó pillanatos foglalás. Pünkösdkor is az utolsó pillanatban telítődtek a szállodák, vagyis van remény, hogy a visszafogottabb utazási szándék ellenére a hazai vendégek is ellepik a belföldi szálláshelyeket

– mondta, felidézve, hogy tavaly ilyenkor a Covid veszélyhelyzet utáni feloldások idején még a külföldiek érdeklődése látszott gyengébbnek, most megfordult ez a trend.

Sokan hangoztatják, hogy olcsóbb lehet a külföldi nyaralás a magyaroknak, ez azonban nem feltétlenül igaz. Több országban magasabb volt az infláció ezen a területen, például Horvátország nagyon megdrágult, ahogy Ausztria is, illetve Nyugat-Európa. Nem mondom, hogy olcsó itthon nyaralni, mert nem lenne igaz, de ha valaki azt mondja, hogy emiatt megy külföldre, előbb érdemes az almát az almával összehasonlítani – fogalmazott a Szállodaszövetség elnöke.

Hangsúlyozta: a magyar utazók többsége úgy tapasztalja, hogy fantasztikus nyáron itthon lenni, nem csak a Balatonnál, hanem több régióban. Például nagyon erős a Tisza-tó iránti érdeklődés, illetve a klasszikus pihenőhelyek: Gyula, Hévíz, Hajdúszoboszló is számítanak a nagy forgalomra.

De ha valaki nem a vízpartra vágyik, akkor a Mátra környéke vagy az Őrség, a Dél-Alföld és több térség kínál változatos, aktív kikapcsolódásokat. Nem kötelező a szállodában ücsörögni, nagyon sok bicikliút, kirándulóhely épült ki, rengeteg jó kirándulási lehetőség van ma Magyarországon

– jegyezte meg.

Nincs meglepő utazási trend

A szakember arról is beszélt, hogy külföldről továbbra is a legtöbben repülővel érkeznek, ami meglátszik a Budapest Airport forgalmán, amely kezd visszaépülni a pandémia előtti szintekre. Emellett a környező országokból, főként Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából, Romániából, Lengyelországból nagy számban érkeznek az autós turisták is, akik a legtöbbször a vidéki Magyarországot célozzák meg, ahol nagy az érdeklődés a magánszálláshelyek iránt is. A buszos csoportos utazások aránya viszont csökkent, miközben továbbra is nagy a hajóval érkező turisták száma.

Nem lesznek nagy meglepetések: nyáron külföldön és belföldön is jellemzően mindenki a vízpartokon, strandok közelében szeret pihenni. Idén is várhatóan főként ezeken a területeken koncentrálódik a turizmus, leginkább ott, ahol lehetőség van aktív programokra. Pünkösdkor is dugig voltak a Balaton északi partjának bicikliútjai

– emlékeztetett Flesch Tamás.

(Thurzó Katalin)