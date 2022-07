Elkészültek a legújabb makrogazdasági előrejelzések, de ezek már ezen a héten borulhatnak, ha nem indulnak újra a gázszállítások az Északi Áramlat csővezetéken – mondta Suppan Gergely, a Bankholding vezető elemzője a pénzintézet legújabb makrogazdasági elemzésének ismertetésekor.

Suppan az idei évre 5,7 százalékos, 2023-ra pedig 2,7 százalékos GDP-növekedést vár az elhúzódó háború, a romló külső környezet, az emelkedő kamatszint, a kedvezményes háztartási energiaárak részleges megszüntetése, valamint az idei súlyos aszálykárok miatt.

A növekedési prognózis nem mutat nagy eltérést a korábbi 5,9 százalékos előrejelzéshez képest, ennek elsősorban a kiugró első negyedévi növekedési adat a magyarázata, ami az éves átlagot mindenképpen jelentősen felhúzza. Az első negyedév áthúzódó hatása és a korábbi kedvező folyamatok miatt a második negyedévben akár 6 százalékos is lehetett a növekedés, azonban innét jönnek a problémák, például a kamatemelések is megjelennek a beruházási döntéseknél.

– mondta Suppan. Úgy látja, minden a gázról szól, ezen áll vagy bukik jelenleg az összes fontosabb makrogazdasági folyamat, egyben ez a legnagyobb bizonytalanságot jelentő kérdéskör is.

A Bankholding az inflációs várakozását jelentősen megemelte, a drágulás üteme 14 százalék felé emelkedhet a következő hónapokban. Ennek rövidtávon az oka, hogy júliusban jelentkezik a chipsadó és a jövedéki termékek adóemelése, és például a liszt árát is emelték 30 százalékkal a malmok, ez mindenképp beépül a pékáruk árazásába.

Éves szinten a vártnál jóval szélesebb körű, és meredekebb áremelkedések hatására az idei inflációs várakozását 11,7 százalékra, a jövő évit pedig 7,6 százalékra emelte a Bankholding. Az infláció ennél magasabb is lehet, amit a globális alapanyag-, nyersanyag-, alkatrészhiány, a nemzetközi szállítási árak elszállása és a globális energiaválság okoz.

Most arra lehet várni, hogy szeptember-októberig még emelkednek az árak, majd a tavaly őszi árrobbanás bázishatása kiesik, és akkor fordulhat vissza a mutató. Persze ha például elengedik az ársapkákat, akkor egyből 18-20 százalékra ugrik fel az infláció, ez politikai szándék kérdése.

Suppan szerint nem lehet egyből piaci árra áttérni, ez egy füst alatt 60 százalékos emelést jelentene az ütemanyagok esetében.

Mint azt a Napi.hu kérdésére elmondta, a lakosság fogyasztási lehetőségei várhatóan vegyesen alakulnak.

– mondta Suppan. A jelenlegi ismeretek szerint nem lehet tudni, hogy hány embert fog érinteni a megemelt rezsi. Aki távhővel fűt, vagy eleve vagyonos az fogyaszthat tovább, miközben másoknak drasztikusan vissza kell venniük a fogyasztásukat.

Suppan szerint ezen a téren a kormányzatnak is kellene segítséget nyújtania, például áfacsökkentéssel, mert ezek a hatások továbbgyűrűzhetnek, sok család esetében hamarosan gondok lehetnek a lakáshitelek törlesztésével is.

Az már most látszik, hogy jelentős környezetkárosító hatása is lesz annak, hogy rengetegen igyekeznek más megoldásokat, szenet vagy fát beszerezni a fűtési költségeik csökkentése érdekében.

– magyarázta Suppan.

Suppan szerint tökéletesen alátámasztja az Oroszországgal szembeni szankciók értelmetlenségét, hogy miközben Európa energiakrízisre készül, az orosz költségvetés rekordtöbbleteket könyvelhet el.

Egyszerű a képlet, az olcsóbb olaját el tudja adni Kínának és Indiának, és most újabb fordulatként Szaúd Arábia is elkezdte venni az olcsó orosz olajat, amivel működteti saját kitermelését, és bezsebeli az árkülönbözetből adódó hasznot.

Mindenképpen szükség lenne az eddigiek újragondolására, Suppan szerint Európában az atomerőműveket is vissza kellene kapcsolni, mivel katasztrofálisan alakul a nemzetközi áramár.

Mások nem így látják

Az orosz olajkitermelés az OPEC adatai szerint jelentősen visszaesett, ahogy az Ázsiába irányuló export is. Az elemzések szerint legalább 30 százalékkal csökkent az elmúlt hónapokban Oroszország olajkivitele.



Eközben Rácz András Oroszország-szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára szerint már egyértelműen látszik, hogy mély recesszióban van Oroszország, amely még a helyi jegybank és a kormányzat jelentései szerint is 7-10 százalékos, de vélhetően ennél is nagyobb GDP-visszaeséssel számolhat idén.