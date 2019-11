Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Sokat változik az élet decembertől

Meglepően sok jogszabály változik 2019. decemberétől. Az autósok máris megvehetik a 2020-as matricát, véget ér a kgfb-kampány és új korszak kezdődik a benzinkutakon. Bezárja budapesti bázisát a Ryanair és új néven tér vissza, emellett olcsóbb lesz az eurófelvétel a bankokban. Vasárnaptól hivatalosan is elindul az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottság.

Máris megveheti a 2020-as matricát

Vasárnaptól vásárolhatók meg a 2020-ra érvényes megyei és országos úthasználati jogosultságok, az ideiek január 31-ig érvényesek. Az éves matricák 60 százalékát ilyenkor váltják meg a közlekedők. Bartal A befizetett kényelmi díjak összege tavaly 440 millió forint volt, idén pedig már az első 10 hónapban elérte a 450 millió forintot. A NÚSZ Zrt. jövőre térképes útvonal- és matricatervező szolgáltatást indít.A cég árbevétele a tavalyi 315 milliárd forintról várhatóan 364 milliárd forintra nő idén.

Véget ér a kgfb-kampány

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) váltani szándékozó autósoknak legkésőbb november 29-ig kell eljuttatniuk biztosítójukhoz szerződésük személyes vagy levélben történő felmondását, mivel a december 1-jei határidő idén vasárnapra esik. Az év végi szerződésváltások mintegy 40 százaléka az utolsó héten zajlik. Az elektronikus úton történő felmondásra a hétvégi napokon is van lehetőség. A kötelező kampány november 2-i kezdete óta a piaci szereplők az idei időszakra 10-15 százalékos átlagos díjnövekedésről számoltak be. A magyar gépjárműállomány több mint 20 százalékát jelenlegi tulajdonosa 2010 előtt vásárolta: e járművek kgfb-szerződése cserélhető le január elsejével.

Új korszak kezdődik a benzinkutakon

Nő a biológiai eredetű összetevők aránya az üzemanyagokban január 1-jétől, az intézkedéssel Magyarország csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A biológiai eredetű összetevők kötelező, legkisebb összevont mértéke 6,4 százalékról 8,2 százalékra nő. A 95-ös benzin bioetanol-aránya legalább 6,1 százalék lesz. Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint az átállás már decemberben elkezdődik. A töltőállomásokon kicserélik a matricákat, a 95-ös benzint E10-es matrica is jelzi az eddigi E5-ös helyett. A hasonló váltás több uniós országban már megtörtént és nem okozott műszaki problémát. Az E10-es benzin használatával a járművek fogyasztásában nem lehet majd változást érezni.Aszaktárca figyelemmel fogja kísérni az árak alakulását.

Bezárja budapesti bázisát a Ryanair

November végével bezárja budapesti bázisát a Ryanair, a fővárosból üzemelő járatait lengyel bejegyzésű leányvállalata, a Buzz veszi át. A korábbi hírek szerint az ír fapados így akarja felvenni a versenyt a nála is olcsóbban működő és ambiciózus növekedést mutató Wizz Airrel, a Buzz ugyanis alacsonyabb költségszinttel működik, mint az ír anyavállalat. A Ryanair lengyel leánya 2018 nyarán 5 repülőgéppel indult azért, hogy minél nagyobb darabot hasítson ki a lengyel charterpiacból.

Áresés közeleg a bankokban

Olcsóbban (esetenként a mostani harmadáért) lehet majd eurót felvenni december 15-étől a bankokban. Az "olcsósítás" oka egy frissen meghozott uniós szabályozás. Az euróövezeti tagállamok közötti határokon átnyúló, euróban történő fizetések díjai a korábbi uniós fellépés hatására jelentős mértékben - az esetek túlnyomó többségében jelentéktelen szintre - csökkentek. Az euróban utalás (ha uniós országba megy) nem lehet drágább az országon belüli forintműveletnél. Ugyanez az egységesítés vonatkozik a külföldi atm-ek használatára is.

Sok fiatal pórul járhat

Ha valaki idén szeptembertől nem tanult tovább - azaz megszűnt megszűnt a tanulói vagy hallgatói jogviszonya - és még munkát sem talált, december 16-tól saját zsebből kell fizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Fontos, hogy a "majdnemdiplomások", tehát az államvizsgázott, de diplomát még nem szerzett volt hallgatóknak is fizetniük kell. Ehhez a NAV valamelyik ügyfélszolgálatán kell bejelentkezni, a fizetendő járulék havi összege 2019-ben 7500 forint, 2020-ban pedig összege 7710 forint - hívta fel a figyelmet az Eduline.hu.

Változás a tankönyveknél December elsejétől az egri Eszterházy Károly Egyetemtől (EKE) az Oktatási Hivatalhoz kerülnek a tankönyvfejlesztéssel és -kiadással kapcsolatos feladatok egy kormányrendelet szerint.

Árak csökkent a Telekom

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elfogadta a Magyar Telekom Nyrt. kötelezettségvállalását, amely szerint a cég 2019. december 2-től 406 településen a jelenleg elérhetőnél olcsóbb, új - tévé, internet- és telefonszolgáltatást is tartalmazó - úgynevezett triple-play csomagot kínál. A GVH még 2017-ben indított versenyfelügyeleti eljárást a távközlési céggel szemben, mert észlelte, hogy a Telekom csak azokon a területeken tette elérhetővé az általa 2017 májusában bevezetett, Flip elnevezésű, úgynevezett triple-play szolgáltatáscsomagját, ahol erős versenynyomással szembesült.

Kétszer jön a családi pótlék Az előző évekhez hasonlóan idén is előrehozzák a januárban esedékes családi pótlék kifizetését, így azt már karácsony előtt kézhez kapják az érintettek. Az első alkalommal várhatóan december 2-án utalják az összeget, míg a második kifizetés az Mfor.hu információi szerint december 19-én történhet meg. Azok, akik készpénzben kapják a juttatást várhatóan december 3-4-én, illetve december 20-21-én vehetik fel a családi pótlékot.

Indul az új Európai Bizottság

Hivatalosan is kinevezte az Ursula von der Leyen vezette új Európai Bizottságot csütörtökön a tagországok állam-, illetve kormányfőiből álló Európai Tanács. Az új összetételű brüsszeli testület mandátuma 2019. december 1-jétől 2024. október 31-ig szól. A tanács azt követően nevezhette ki a bizottságot, hogy a testületnek az Európai Parlament szerdán bizalmat szavazott. A brüsszeli testületbe minden tagállam kormánya egy-egy főt jelölhet, akik aztán kinevezésüket követően szigorúan nem hazájukat képviselik, hanem az összeurópai érdeket kötelesek szem előtt tartani, munkájukat függetlenül kell végezzék. A magyar biztos Várhelyi Olivér, aki a bővítésért felel majd.

Szigor jön a határon

Az uniós hatóságok decembertől vasszigorral ellenőrzik az idegen országokból érkező növényeket, hogy megelőzzék a nem őshonos kártevők megjelenését és elszaporodását a közösség területén. Az EU rendelete nemcsak a kereskedelmi szállítmányokra vonatkozik, a hatóságok a turisták poggyászait is átvizsgálják. Az ellenőrzést a kisebb magyarországi határátkelőknél várhatóan a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fogja végezni, a zárszolgálattal rendelkező átkelőkön pedig a növényvédelmi hatóság és a NAV közösen jár el.

Óriási sorok lesznek a cseh határokon

Ideiglenes és mozgó regisztrációs helyeket létesít a CzechToll/SkyToll konzorcium a cseh közúti határátkelőkön, ezzel is segítve a Csehországba tartó, de új regisztrációval és új fedélzeti műszerrel még nem rendelkező kamionosokat - közölte az új műholdas útdíjrendszert működtető konzorcium. A kamionsorok mellett speciális regisztrációs kocsik is mozogni fognak. A rendkívüli intézkedések oka, hogy december 1-jén életbe lépő új cseh műholdas útdíjrendszerbe eddig kevés tehergépkocsit regisztráltak be az üzemeltetőik.