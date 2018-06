Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Továbbra sincs döntés a budapesti városnéző buszról

A Fővárosi Közgyűlés eredménytelenné nyilvánította a városnéző buszok üzemeltetésére vonatkozó koncessziós eljárást szerdai rendkívüli ülésén - írja az MTI.

A testület 24 igen szavazattal négy tartózkodás mellett döntött az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról.

A közgyűlés egyben felkérte Tarlós István főpolgármestert, hogy vizsgálja meg: a BKV milyen feltételekkel tudná a saját erőforrásaival vagy alvállalkozó bevonásával üzemeltetni a városnéző buszokat. A képviselők emellett kérték, hogy vizsgálják meg egy új koncessziós beszerzési eljárás BKV általi előkészítésének és lebonyolításának lehetőségét.

A javaslat elfogadása előtti vitában elsőként Tokody Marcell (Jobbik) nevezte elfogadhatatlannak, hogy az eredeti előterjesztésben a 15 év alatt 3 milliárd forinttal kevesebbet fizető ajánlattevő szerepel győztesként, majd később ugyanígy vélekedett Gál József (LMP), Szaniszló Sándor (MSZP) és Gy. Németh Erzsébet (DK) is, V. Naszály Márta (Párbeszéd) pedig egyebek mellett kezdeményezte, hogy elektromos járműveket üzemeltessenek a városnéző szolgáltatást végzők.

Az előterjesztők nevében Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes kijelentette, a közbeszerzési kft.-nek nem sikerült hitelt érdemlően megindokolnia, hogy miért a kevesebbet ajánló társaság nyerte a tendert. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a koncessziós eljárás helyességét jól mutatja, hogy még ez a kisebb összeg is a sokszorosa annak, mint amit a most városnéző buszokat üzemeltető cégek összesen fizetnek.

Korábban már úgy tűnt, hogy áprilisban eldőlhet a tender. A koncessziós beszerzési eljárásra három ajánlat érkezett a Program Centrum Kft. és a Mr Nilsz Kft. (közös ajánlattevőként), a The Big Bus Company Limited, valamint a City Tour Hop on Hop off Kft. pályázott. A bírálóbizottság City Tour ajánlatát érvénytelennek találta, mert a cég által benyújtott dokumentumok hiányosak voltak.

A másik két ajánlat közül a Program Centrum és a Mr Nilsz bizonyult jobbnak, annak ellenére, hogy a másik cég sokkal magasabb éves koncessziós díjat ajánlott. A Big Bus havi nettó 41,7 milliós fix díjat fizetett volna a fővárosnak, ha pedig további járműveket állít forgalomba, akkor 2,5 millió forintot buszonként szintén havonta.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.