Hétfőn találkozik a francia államfő Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, másnap pedig közvetlen onnan utazik Kijevbe hogy egyeztessen Volodimir Zelenszkijt ukrán elnökkel a moszkvai eredményekről. A találkozókat múlthét pénteken jelentették be, miután Macron mindkét féllel telefonon egyeztetett az azt megelőző napon.

Az Egyesült Államok szerint az oroszok 70 százalékban készenállnak a megszállás elindítására, de állandó fenyegetései dacára a Kreml kitart amellett, hogy nem terveznek támadást. Macron célja, hogy kimondassa Putyinnal, nem csak nem terveznek, de nem is fognak támadni. A francia elnök azzal számol, hogy Putyin racionálisan fog cselekedni, és tényleg nincs érdekében háborút kezdeményezni.

Feláldozható Kelet

Emmanuel Macron évek óta napirenden tartja az oroszokkal való konszolidációt, a legtöbb tagállam meglepetésére például már 2019-ben bejelentette, hogy ha rajta múlna, a 2015-ös megvonás után újból járna G7 meghívó Oroszországnak. Erről elvileg volt egy szóbeli megállapodás közte és Donald Trump akkori amerikai elnök közt, de miután Joe Biden került a Fehér házba, a meghívó azóta sem jár. Mindenesetre, az esetet jelzésként értékelhette Putyin, úgy érezhette Ukrajna függetlensége nem ér meg mindent az EU-s feleknek, és azért merhetett belekezdeni a jelenlegi játszmába.

Ugyan a konfliktus 2014-es kirobbanása óta Ukrajna komoly lépéseket tett európai integrációja felé, katonai, átjárhatósági, és átláthatósági szempontokból is, még mindig távol áll a Nyugat elvárásaitól. Zelenszkij elnök továbbra is sok oligarchához kötődik, és a létrehozott korrupciós ügyészségnek senkit nem sikerült még rács mögé juttatnia.

Macron terve az oroszokhoz való közeledésre, akkoriban kevésbé tetszett a skandináv és balti államoknak, akik attól tartottak nyíltan másodrangú, vagy védhetetlen szereplővé válhatnak az EU-n és NATO-n belül. Tény, hogy az általa leírt "koncentrikus körökre" épülő kiegyezés belső köreibe valószínűleg csak a fajsúlyos gazdasági, illetve diplomáciai hatalmak fértek volna oda.

Múltbéli aggályok

A francia elnök elmondása szerint sose volt célja szemet hunyni az orosz állam közreműködésével végrehajtott korrupció, konfliktuskeltés, és konkrét politikai bérgyilkosságok felett, azonban Európa biztonságának garantálása elsőbbséget élvez, és ez ügyben nem engedhetik meg maguknak a tétlenséget. Feltehetően ez az a pont, amin elvált a francia és német retorika az ügyben, ugyanis utóbbiaknál, a gazdasági biztonság továbbra is felülírja a cselekvési hajlandóságot.

Az akkori elképzelések másik alapját az szolgáltatta, hogy Macron úgy vélte az Egyesült Államoknak nem lesz különösebb érdeke nagyobb erőforrásokat fektetni az orosz helyzet rendezésébe, és ez nem is lett volna elvárható tőlük. Európának egyaránt volt oka tartani attól, hogy az amerikaiak nélkülük egyeznek meg, és attól is, hogy Oroszországnak baráti jobbot nyújthat Kína, és így egy még nagyobb ellenféllel kell majd szembenézni a keleti határon, aki sokkal kevésbé van kiszolgáltatva az európai piacoknak.

Bizonytalan jelen

Jelenleg némileg igazolódni látszanak Macron félelmei. Ugyan az USA közelről figyeli a eseményeket, és erős retorikával bírálja az orosz előrenyomulást, tény, hogy a néhányezer ideküldött katona, és az ukránok számára biztosított fegyverek nem tudnának megállítani egy teljes támadást. Eközben a Hszi Csinping kínai elnök és Putyin közötti "nagy barátság" margóján, legalább már szóban létrejött az az orosz-kínai "korlátok nélküli" gazdasági tengely, amitől jogosan tarthat az egész Nyugat, de különösen az EU.

Ettől függetlenül azonban az is kikristályosodott, hogy a nyugati hatalmak nem szándékoznak lemondani Ukrajna függetlenségéről, és Joe Biden amerikai elnök is komolyan veszi az európai fél bevonását. Macron Bidenen kívül az Egyesült Királyságból Boris Johnson miniszterelnökkel, és Berlinnel is egyeztetett útjáról. A felek megbeszéléseiről annyit tudni, hogy az EU képviseletét magához ragadó Macron, a konfliktust legalább az áprilisban esedékes (Franciaországban, Magyarországon és Szlovéniában rendezendő) országgyűlési választásokig befagyassza.