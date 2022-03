A NATO-tagállamok vezetői megállapodtak abban, hogy az Ukrajna ellen indított orosz invázióra válaszul megerősítik a katonai szövetség keleti határát - írja a Guardian a katonai szövetség március 24-ei értekezletéről tudósítva. Ennek részeként négy új harci csoportot telepítenek Szlovákiába, Magyarországra, Romániába és Bulgáriába. Joe Biden amerikai elnök szerint ezzel világos jelzést küldenek Moszkvának, hogy a NATO megvédi a tagországai területét.

A részleteket a NATO júniusi csúcsértekezletéig dolgozzák ki, ez tartalmazni fogja a csapatok létszámát és felszerelését. Biden azt is elmondta, hogy az USA továbbra is támogatja Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt és kormányát, beleértve ebbe, az Ukrajna védelmét szolgáló támogatást is az orosz támadókkal szemben.

A katonai szövetség közleménye szerint az ukrajnai orosz invázióra adott válaszként a NATO keleti védelmi vonalát 40 ezer katonával erősítik meg, a megfelelő légierővel és haditengerészeti támogatással kiegészítve. Az új egységek a NATO parancsnoksága alatt lesznek. Javítják a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyek elhárítására való készültséget is.

