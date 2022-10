Ha valaki az atomerőmű építésekkel kapcsolatosan csupán a médiában megjelenő hírekre, politikai és iparági bejelentésekre hagyatkozik, könnyen eshet abba a hibába, hogy úgy gondolja: forrong ez a piac, és "a világon mindenki" atomerőművet akar építeni. Ez nem így van.

De azok az országok sem igazán építenek szakmányban atomerőművet, ahol ehhez a tudás, hatalom és technológia is rendelkezésre áll, és a lengyeleknek tetsző ajánlatot tettek, tesznek. Az amerikaiakkal például az a helyzet, hogy az Egyesült Államokban jelenleg egyetlen ilyen építkezés zajlik - és annak se örül igazából senki. Nem mintha az amerikaiak egyöntetűen elutasítanák a nukleáris technológia további használatát, vagy hogy ezzel együtt ne lehetne teleígérni Európát efféle építkezéssel, ám a Vogtle-3 és -4 építkezés így sem jó referencia. A drámai mértékű költség-, és időkorlát túllépéseknek is köszönhető, hogy miközben az amerikaiak egyáltalán nem utasítják el egyértelműen az atomerőműveket, beföldön nemigen akad jelentkező efféle, súlyosan vesztesnek látszó beruházásra.

Dél-Korea csak annyiban más, hogy az ázsiai tigrisnek az utóbbi hónapokban - nem függetlenül a kormányváltástól - jutott eszébe, hogy a lassan egy évtizede lemondott nukleáris energiás álmait újraskálázhatná. Az probléma lehet a lengyelek szemében, hogy az oroszokkal is üzletelnek , de a beruházással kapcsolatos kihívások valójában az amerikaihoz hasonlók: miközben több külföldi építési elképzelés körül is megjelentek a dél-koreai jelentkezők, odahaza két, függőben lévő, saját építkezéssel is küzdenek. A dél-koreaiak referenciájának tekinthető egyetlen külföldi projekt ( Abu-Dzabi, Barakah 1-4 ) pedig bár lassan tényleg befejeződik, de a több éves csúszás miatt nem igazán tekinthető sikeresnek.