Gyakorlatilag minden külföldre induló légi járatra azonnal elfogytak a jegyek, miután Vlagyimir Putyin orosz államfő bejelentette Oroszország 2,5 millió tartalékosának részleges mozgósítását – írja Moscow Times. A bejelentés szerint ugyan 300 ezer emberre vár a harctéri megmérettetés, ám jogászok szerint a jogszabály, amelyre az intézkedést alapozzák, lehetővé teszi több ember behívását..

Gerogiába (Grúziába), Örményországba és Törökországba, azaz azokba az országokba, amelyekbe vízummentesen utazhatnak az oroszok, szeptember 21-ei indulással perceken belül elfogyott minden jegy azt követően, hogy az elnök a megjelent a tévékamerák előtt - derül ki a legnagyobb orosz utazási portál, az aviasales.ru információiból.

Délre vége volt a rohamnak



Délre le is futott a nagy roham, amit az jelzett, hogy Azerbajdzsán, Kazahsztán, Üzbegisztán és Kirgizisztán is eltűnt a weboldalról mint elérhető úti cél. Ahogy elkezdtek terjedni a hírek, hogy lezárják a határokat, az orosz vasutak és a legnagyobb légitársaság, az Aeroflot is jelezte, hogy „egyelőre” nem utasították, hogy ne értékesítsen jegyet a 18 és 65 év közötti férfiaknak.

A Telegram közösségi portál, amely gyűjti az utazási információkat arról számolt be, hogy csak elszigetelt híreket kapott arról, hogy a határon feltartóztatnák a katona korú férfiakat. A Google-on a Hogyan hagyhatjuk el Oroszországot keresések száma már akkor megugrott, amikor bejelentették, hogy Putyin fontos beszédre készül.

Az orosz tőzsde is válaszolt a döntésre a maga pénzügyi nyelvén: az Ukrajna ellen indított agresszió első napja, február 24-e óta nem esett akkorát, mint az elnök beszéde után. A rubelben jegyzett Moscow Exhange index 10 százalékkal zuhant, a Rosznyefty és a Gazprom energiaóriások voltak 12 százalékos mínuszban is. A rubel két hónapos mélypontra esett a dollárral szemben.