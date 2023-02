Megérkezett a tizedik szankciós csomag, amelyről brüsszeli források már az év elején megszellőztették, hogy időzítését az unió nem bízza a véletlenre, és a háború kezdetének évfordulójára, február 24-re készíti elő az Oroszország elleni tizedik szankciócsomagot.

Tulajdonképpen napra pontosan, pénteken késő este jelentette be hivatalos Twitter-csatornáján az Európai Unió svéd tanácsának soros elnöksége, hogy mit tartalmaz a tizedik szankciós csomag.

Így a tizedik szankciós csomag értelmében:

A svéd elnökség hozzátette: az EU tagállamai együttesen az eddigi legerősebb szankciókat vezették be, hogy segítsék Ukrajnát a háború megnyerésében.

– hangsúlyozták.

