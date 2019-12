Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Brüsszelből távozott Juncker, megbénult Budapest, bölcs bagoly lett a jegybankelnök

A németeké lett az Európai Bizottság, a franciáké az ECB vezető posztja. Szaúd-Arábia tőzsdére küldte a világ legnagyobb pénzgyárát, miközben Recep Tayyip Erdogan török elnök miatt Budapest egy estére megállt. Ez történt 2019 novemberében.

"Nem vagyok se galamb, se héja, inkább bagolynak tekintem magam. Egy bölcs bagolynak" - mondta Christine Lagarde, aki november 1-től átvette Mario Draghitól az Európai Központi Bank elnöki tisztjét. A francia pénzügyi végzettség híján lévő jegybankártól azt várják, hogy az ECB az eddigi kármentő, visszafogott szerepéből kilép majd, de egyelőre a markánsabb lépések még váratnak magukra.

Emellett többedik nekifutásra, a magyar, román és francia jelöltek cseréje után megválasztották november 27-én az új Európai Bizottságot. Az Ursula von der Leyen vezette testületben a Trócsányi László volt-igazságügyminiszter helyett nominált Várhelyi Olivér kapta a bővítési posztot.

Így biztossá vált az is, hogy Jean-Claude Juncker egy kisebb hosszabbítás után decemberben végleg leadja az Európai Bizottság vezetését.

Szaúd-Arábia bejelentette nagy tervét

Az Aramco, a világ legnagyobb olajipari cége november elején hivatalosan is bejelentette, hogy tőzsdére viszi részvényeit. A lépés végül decemberben meg is történt. Novemberben pedig az állam arról beszélt, hogy 1,6-1,8 ezer milliárd dollárra taksálja a cég értékét. A művelet megkezdéséig az amerikai Exxon volt a legnagyobb iparági szereplő a világ tőzsdéin.

A szaúdi társaság eredménye tavaly elérte a 111 milliárd dollárt, ezzel a világ legnyereségesebb cége volt. Profitja több volt, mint az Apple, a Google anyavállalat Alphabet, és az ExxonMobil összesített nyeresége. Eközben a cég vállalta, hogy profitjából a jövőben évente minimum 75 milliárd dollárt osztalékként ki is fog fizetni a részvényeseknek.

Megállt egy estére Budapest a török hódoltság miatt

November 7-én Recep Tayyip Erdogan ellátogatott Budapestre, hogy a magyar állam- és kormányfővel találkozzon. Tartózkodásakor 1,4 millió forintnyi kordont helyezett ki a rendőrség, de túlórákra is több mint 20 millió forintot fizettek. Budapest a látogatáskor szinte teljesen megbénult, mert lezárták a budai alsó rakpartot, a Margit körutat és a -hidat, valamint a Lánchidat is. Az Andrássy út és a Hősök tere környékén is terelések voltak így a fővárosban több száz ezer embernek kellett órákat állnia vagy jelentőset kerülnie.

A találkozón Orbán Viktor és Erdogan ugyan tíz megállapodást írtak alá, köztük levéltári, kulturális és postai együttműködésekről, de a legnagyobb volumenű bejelentés az volt, hogy a Török Áramlat magyar határig érő szakasza 2021-re már üzemkész lesz.

Romániában maradt az elnök

November 24-én megtartották a romániai elnökválasztás második fordulóját, amelyet a korábbi államfő, Klaus Johannis államfő nyert meg.

Itthon pedig megkezdték a nyugdíjasoknak a 2019-re megállapított korrekció, valamint a prémiumok kézbesítését is.

Az Egyesült Államokban a Demokrata Párt előválasztásába becsatlakozott hivatalos jelölti aspiránsként Michael Bloomberg vállalkozó, a világ 9. leggazdagabb embere, New York City korábbi polgármestere.