Durvulnak az oroszok: gázügyekben pénz nem számít, ha kell félretolják a dán királyfit is

Az orosz Gazprom elszánta magát arra, hogy mindenképpen befejezi az Északi Áramlat 2. (ÉÁ-2) gázvezeték lefektetését, amelyre szüksége van ahhoz, hogy leépítse az Európába exportált orosz gáz ukrajnai tranzitját.

Viktor Zsubkov, a Gazprom felügyelőbizottságának vezetője azt állítja, hogy az ÉÁ-2. gázvezeték lefektetését akkor is befejezik, Dánia nem egyezik bele, hogy a csőkígyó egy része felségvizei alatt haladjon a tengerfenéken. Egyszerűen megváltoztatják a vezeték útvonalát, hogy az elkerülje a korábban tervezett dán szakaszt, és négy-öt héten belül belül befejezik a vezetékfektetést - tudósított a felügyelőbizottsági elnök bejelentésről a Business Insider Polska. A vezető az orosz energetikai hét rendezvényen szólalt fel Moszkvában.

Zsubkov hangsúlyozta, hogy az lenne a legjobb, ha a dánok végre megadnák az engedélyt a vezetékfektetéshez, de ennek hiányában nem haboznak nemzetközi vizek felé vezetni a csöveket, vállalva a kerülőutat. A felügyelőbizottsági elnök szerint az ÉÁ-2. 83 százalékban elkészült, a befejezéshez az említett négy-öt hétre van szükség függetlenül attól, hogy a dán vizeket érintve vagy azokat megkerülve fejezik-e be a munkát.

Az eredetileg 1230 km hosszúságúra tervezett ÉÁ-2 vezeték kulcsfontosságú az orosz gázpolitika és a Gazprom számára, mivel nagyrészt ez a gázvezeték biztosíthatná az ukrán tranzitgáz csövek kiválthatóságát, elzárását. Az új gázvezeték építési projekt összköltségét az indulásnál 9,5 milliárd euróra tervezték, ebből összesen évi 55 milliárd köbméteres szállítási kapacitású vezeték megépítésére kerülnek sor az oroszországi Viborg, és a németországi Greifswald között.

Hosszabb cső kell

Dánia részvétele nélkül a csőkígyó hosszabb lesz, és a projekt is többe kerül majd. A Gazprom 2017 áprilisa óta várni kénytelen a dán hatóságok engedélyére - az oroszok szerint a dánok szándékosan gáncsolják a szükséges engedélyek kiadását, mert nem akarják, hogy időben elkészüljön az ÉÁ2 gázvezeték. A Gazprom áprilisban már az EU-t is perrel fenyegette a csúszás miatt. A korábban csak feltételes módban elhangzó lehetőség azonban ezek szerint úgy változott, hogy a mintegy 150-170 kilométeres dán szakasz kikerülése a Gazpromnak most már minden pénzt megér. Augusztusban a Reuters azt valószínűsítette, hogy a gázvezeték építői 3-5 hónapon belül elérnek a dán határig.

A Gazprom szerint Dániának semmilyen ésszerű indoka nincs arra, hogy ne engedélyezze az áthaladást területén - véli Zsubkov. Szerinte ezt azzal támasztja alá, hogy Koppenhága a napokban belegyezett a Norvégiából Lengyelországba tartó gázvezeték átvezetésébe Dánia területén. Alekszander Novak energetikai miniszer ugyanezen a moszkvai fórumon elmondta, hogy bár el lehet kerülni Dániát, a kormány reméli, hogy erre nem lesz szükség, és a vezetéképítés a korábbi megállapodások szerint folytatódhat.

Ha mégsem sikerül jobb belátásra bírni őket, akkor - korábban ezt is kiszámolták már - : az ÉÁ-2 építési költsége 660 millió euróval is növekedhet, és 8 hónapos csúszásba kerülhet a projekt. Az érintett terpletekre vonatkozó új építési nyomvonalról azonban máig nem tudni semmit.

A fenyegetőzés nem új

Noha majdnem egy éve elhangzott már ehhez hasonlóan dörgedelmes beszéd - akkor Alekszej Miller, a Gazprom akkori vezérigazgatója mondta Moszkvában azt, hogy az ÉÁ-2 földgázvezeték juszt is meg fog épülni. Akkor éppen az amerikai fenyegetéseket utasította vissza az orosz gázóriás. A helyzet ezen a téren semmit nem változott: az Egyesült Államok európai gázpiaci erősítése nagypolitikai gondokat is okoz Oroszorstzágnak. Mint azt a Napi.hu megírta, az amerikaiak már gyakorlatilag is betették a lábukat a közép-európai égiós piacra, ráadásaul az amerikai szenátus külügyi bizottsága támogatta az ÉÁ-2 építésében részt vevő cégek elleni szankciókat is. Az oroszok azzal a korábban többször is bevált trükkel is megpróbálkoztak, hogy ráígértek az elakadni látszó projketre, de az Északi Áramlat 3-ról ma már senki nem beszél.

Az Északi Áramlat mellett futó új, 2-es számú vezetékpár kiépítésével Oroszország elvileg kiiktathatná Ukrajnát mint tranzitországot, és egyetlen útvonalra terelhetné át az Európának szánt orosz gázszállítmányok 80 százalékát, ugyanakkor domináns helyzetbe kerülne a német piacon.

Bár az ÉÁ-2 kapacitása jóval nagyobb, mint a használatban lévő ukrán tranzitvezetékeké, az ÉÁ-2 mellett a dél-európai területek ellátására az oroszok már, Ukrajnát ugyancsak elkerülő tervekkel áltak elő. Ezért épül at Olaszországban végződő Török Áramlat, de ennek az orosz gázdominancia elképzelésnek része a Szerbián keresztül Magyarországra érkező gázvezeték megépítése is.

Ez utóbbi okból továbbra is aktuális a Napi.hu korábbi összeállítása arról, hogy miért kockázatos az ukrán tranzitgáz kiváltásáról szőtt orosz elképzelés Magyarországra nézve. Mint írtuk, ha az oroszok valóra váltják fenyegetésüket, és 2019 végén elzárják az ukrán vezetékeket, akkor földgázunk valahonnan majd biztosan lesz, de az árak elszabadulása is borítékolható. Ennek hátterében leginkább az található, hogy a magyar kormány(ok) bár évek óta régiós gáztranzit-vezéri pozícióról ábrándoztak, a korábbi ígéretekkel alig jutottak valamire.