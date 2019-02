Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Szemmel látható hasznot hozhat a felforgató technológia

A cégek több mint egyharmada használja a dolgok internetét (IoT), a felhasználók aránya az amerikai régióban ugrott a legnagyobb mértékben, így nem meglepő, hogy itt is hozott a legtöbbet a vállalatoknak az új technológia. Az IoT használóinak 74 százaléka úgy gondolja, hogy azok a vállalatok, amelyek nem használják az IoT-t, le fognak maradni a versenyben - egyebek mellett ez derül ki egy friss kutatásból.

A Vodafone legutóbbi, világszerte 1758 vállalkozás adatain alapuló IoT-Barométer kutatása szerint a cégek több mint egyharmada (34 százalék) használja a dolgok internetét (IoT), miután az indulás könnyebbé vált: sok cég költséghatékony, kész megoldásokat alkalmaz ahelyett, hogy sajátot építene fel a nulláról.

Regionálisan, az IoT használatában Amerikában volt a legnagyobb ugrás, ahol 27-ről 40 százalékra ugrott a felhasználók aránya. Szintén az amerikai régióban tevékenykedő válaszadók voltak azok, amelyek az IoT beruházásaik révén a legjelentősebb hozamnövekedésről számoltak be: az amerikai régióban 73 százalék nyilatkozott így, míg az ázsiai és csendes-óceáni térségben 47, az európai, közel-keleti és afrikai térségben (EMEA) pedig 45 százalék számolt be hasonló tapasztalatokról.

Lemaradnak a kimaradók

Az IoT használóinak 74 százaléka úgy gondolja, hogy azok a vállalatok, amelyek nem használják az IoT-t, le fognak maradni a versenyben. Az IoT mérettől és ágazattól függetlenül hatással van a vállalkozásokra: az autóiparban például az új technológia alkalmazói az árbevételeik növelésére és a termékeik megkülönböztetésére már használják, illetve tervezik használni az IoT-t. Összességében a megkérdezettek 60 százaléka mondta azt, hogy az IoT az iparágukat teljesen a feje tetejére állítja a következő öt évben.

A kutatás rámutatott, hogy a használók 70 százaléka már túljutott a kísérleti szakaszon, 95 százaléka pedig már látja a technológiába történő befektetés előnyeit. A megkérdezettek több mint fele mondja, hogy a technológia hozama jelentős volt, 79 százalék pedig úgy vélte, hogy az IoT olyan pozitív eredményeket tett lehetővé, amelyek e nélkül nem lett volna lehetséges.

Az előnyökről nyilatkozva kiderült, hogy a megkérdezettek 53 a működési költségek csökkenéséről, 48 százalékuk az adatgyűjtésben tapasztalt javulásról számolt be, 42 százalékuk pedig a már meglévő folyamatokon ért el nagyobb bevételt. A költségcsökkenés átlagosan 18, míg az árbevétel-növekedés átlagosan 19 százalékot tett ki - derül ki a kutatásból.

Az élen járóknak többet hoz

Az IoT-be történő beruházás terén a legnagyobb megtérülést a legfejlettebb vállalatok tapasztalták. Azon vállalatok körében, ahol még csak most kezdték használni az IoT-t, 17 százaléknak hozott jelentős előnyt, míg a már gyakorlott, haladóbb felhasználók körében 87 százalék nyilatkozott hasonlóan.

Jelenleg az IoT alkalmazására a legelterjedtebb mód a mobil (beleértve a 4G-t és a 4G+-t is), amelyet a a wi-fi követ 69 százalékkal, majd a vezetékes megoldások 33 százalékkal és az alacsony energiaigényű, vezeték nélküli technológia, az LPWAN 25 százalékkal. A leghaladóbb felhasználók általában ezekből hármat is használnak. A felmérés szerint a megkérdezetteknek több mint a fele (52 százalék) nyilatkozott úgy, hogy gondolkodik az 5G használatán is.

A biztonságra is odafigyelnek

Az IoT felhasználók szerint azonban a biztonság kérdése az a terület, ahol van még tennivaló. A felhasználók különféle dolgokat tesznek az eszközeik védelméért, beleértve a fejlesztés alatti tesztelést (40 százalék), IoT szakemberek alkalmazását (39 százalék), valamint a hitelesített eszközök használatát (37 százalék). A legtapasztaltabb megkérdezettek 96 százaléka ugyanakkor biztosak voltak abban, hogy a szolgáltatójuknak megvannak a képességei arra, hogy az IoT biztonsági aspektusait hatékonyan kezelni tudja.

A mai, egyre digitalizáltabb világban az IoT központi szerepet játszik az üzleti sikerben, hiszen az alkalmazók 72 százaléka szerint a digitális átalakulás lehetetlen nélküle - véli Stefano Gastaut, a Vodafone vállalati IoT területért felelős igazgatója. Gastaut szerint az IoT platformok megkönnyítik a technológia alkalmazását a különféle méretű vállalkozásokban, az NB-IoT és az 5G pedig javítani fogja a szolgáltatásokat és a potenciált. Ebben a környezetben a vállalatoknak nem azt kell megfontolniuk, hogy alkalmazzák-e, hanem azt, hogy hogyan fogják alkalmazni az IoT-t - tette hozzá.

Az IoT Barométer eredményeiből jól látszik, hogy a vállalkozások évről évre növelik befektetéseiket az IoT-be, egyre jobban bíznak benne, és fejlettebb megoldásokat alkalmaznak - mondta Király István, a Vodafone Magyarország vállalati szolgáltatásokért felelős vezérigazgató-helyettese. Rövid távon az IoT felhasználói továbbra is élvezhetik a költségcsökkentés és a növekvő hatékonyság előnyeit, ám az egyre ambiciózusabb projektek lehetőséget nyújtanak az üzleti modellek módosítására is - jegyezte meg.