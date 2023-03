2017 egészen különleges év volt a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT). Egyszer csak rejtélyes módon emelkedni kezdett egyik, majd másik részvény ára, és senki nem tudta, miért. Aztán kiderült az ok: a felfújt árú cégekbe beköltözött Mészáros Lőrinc, azaz egyszerűen bevitte a cégekbe vagyontárgyait, cserébe részvényeket kapott értük, így fő tulajdonos lett.

Szálltak a pulykák

Az épp csak egy-két éve ismert, hirtelen meggazdagodott felcsúti polgármestert legenda kezdte övezni: a befektetők úgy gondolták, hogy amihez hozzáér, az arannyá válik, és miután egyre több tőzsdei társaságba került be, végül már az megindított egy-egy elfeledett részvényt, ha csak valaki megemlítette, hogy talán ez lesz a következő szerzemény. A végén szinte minden kispapír árfolyama a többszörösére nőtt, ahogy a tőzsdén mondani szokták: szálltak a pulykák.

Új ember, új csodavárás

Sokan gondolkoztak akkor, hogy mi miért történt, röviden a lényeg az, hogy az események a 2015-ös elhíresült úgynevezett G-napig vezettek vissza, amikor Orbán Viktor miniszterelnök, valamint a kormánypárti sajtó zömét és más vagyonelemeket birtokló Simicska Lajos közötti addig szövetség megszakadt, a Simicskánál lévő vagyonelemek a kormány számára elvesztek. Ennek pótlására nem csak új, megbízható ember kellett, hanem olyan konstrukció is, melyben nem teljesen egy emberen múlnak a dolgok.

Az új megbízható ember Mészáros Lőrinc lett, akinek a vagyonelemekkel való ellátása olyan gyorsan történt, hogy ki is alakult a legenda: amihez nyúl, arany lesz belőle. Az egyszemélyi kockázat mérséklésének pedig a legjobb eszköze a tőzsde lett, és joggal: egy tőzsdei társasággal nem lehet csak úgy meglépni.

Kis cégek, nagy beköltözés

Először két részvény indult meg rejtélyesen: a régóta tőzsdén lévő, de gyengén muzsikáló Konzum, valamint a Phylaxia oltóanyaggyár utódcége, az Opimus, amely a brókerbotrányban elsüllyedt Buda-Cash brókerházhoz kötődött, és így gazdátlanná vált. Volt benne néhány értékes elem, de árfolyama egész mélyre, 5 forintra süllyedt, ahonnan megindult az eleinte rejtélyes, gigantikus szárnyalás.

Már hatalmas magasságban voltak a papírok, amikor megjelent a cégekben Mészáros Lőrinc, persze egy darabig még tovább emelkedtek. A két céget az egyszerűség kedvéért összeolvasztották, így jött létre az Opus, és a befektetők azt várták, hogy tovább a növekszik, akár olyan hatalmas is lehet, mint a tőzsde legnagyobb cégei: a Mol, az OTP vagy a Richter. A papír ára 700 forintig emelkedett.

A második menet

A következő jelentős Mészáros cég a 4iG lett, egy korábban nem túl jelentős tőzsdei cég, de itt is megismétlődött, ami a másik két társaságnál: az árfolyam közel 20-szorosára emelkedett. Emellett még a CIG-Pannóniában jelent meg a mágikus nevű tulajdonos, de ott nem okozott akkora robbanást, miután egy jól működő, viszonylag értékes biztosítóról.

A 4iG, mint ma már tudjuk, különösen fontos szerepet kapott, de Mészáros Lőrinc távozott belőle: egy állami megrendelésekkel alaposan ellátott stabil informatikai és távközlési céggé vált. Ennek megfelelően stabil is maradt viszonylag az árfolyama, bár a 2017-es 1200 forintos csúcshoz képest már nem emelkedett: most 680 forint körül forog a papír.

Jelentőségét vesztette

Az igazi érdekesség azonban az Opus, hisz az ma is abszolút Mészáros-részvény, hisz az üzletember közvetlenül és érdekeltségein keresztül a fő tulajdonos. Annak idején ettől a cégtől várták, hogy gigantikusra nőjön, a külföldi alapok is vásároljanak belőle, sőt, maga is kifektetésbe, nemzetközi terjeszkedésbe kezdjen.

Nem így lett azonban: a kezdetben igen fontos médiaportfólió kikerült a cégből, a fontos nemzeti tulajdonnak tekintett energiaipari cégek is máshová kerültek, így az Opus egy, az állam számára stratégiai jelentőséggel nem rendelkező vagyonelemeket tartalmazó holding lett. A főbb elemek a wellness hotelekből álló szállodalánc, a Buda-Cash idejéből megörökölt kályhagyár, építőipari, mezőgazdasági cégek és irodaházak. Nem olyan iparágak, amelyekben a legnagyobb tőzsdei sikerek rendszerint lezajlanak.

Hatodára esett

Az árfolyam is ennek megfelelően alakult: a 2017-es 700 forintról mostanra 120 forintra csökkent. Ez nagy veszteség azoknak, akik töretlenül hittek abban, hogy Mészáros Lőrinc fő tőzsdei társaságának növekedése olyan lesz, mint a Facebook vagy Tesla hegymenete a legnagyobb sikereik idején.