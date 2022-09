Satuba kerültek a magyar szállodák, dönteniük kell

Az elmúlt hetekben több uszoda és fürdő jelentette be, hogy a megemelkedett energiaköltségek miatt bizonyos szolgáltatásaikat szüneteltetik, medencéiket lezárják. A döntés nehéz, hiszen az üzemeltetőknek azt kell mérlegelniük, hogy a vendégszám csökkenéséből származó bevételkiesés nagyobb, vagy a rezsinövekmény. Ez foglalkoztat most nagyon sok magyarországi szállodást is, azzal a különbséggel, hogy a verseny közöttük sokkal nagyobb, a szolgáltatások kiterjedtebbek és messze nem csak a rezsi fojtogatja őket.