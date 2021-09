A Johnson & Johnos mai bejelentése szerint a Covid-19 elleni vakcinájának - amely Magyarországon és Európában a Janssen név alatt fut - hatékonysága 94 százalékosra emelkedett az Egyesült Államokban, ha két hónap elteltével ismétlőoltásként is beadják. Ez jelentős hatékonyság-javulást jelent az amúgy egydózisú vakcinaként alkalmazott készítmény eredeti, 70 százalék körüli eredményével szemben - írja a Reuters.

Nem véletlen, hogy a társaság eközben továbbra is hangsúlyozza, hogy oltása egy dózisban beadva változatlanul hatásos eszköz lehet a világjárvány elleni küzdelemben. A beszámoló szerint a J&J-t elég nagy nyomás alá helyezték az Egyesült Államokban, hogy az egyetlen egydózisú Covid-19 elleni vakcinát kínáló gyártóként mutasson fel bizonyítékot arra, hogy hatásos vakcinája megerősítő oltásként is. Ez különösen fontosnak tűnt a delta-variáns okozta újabb hullám miatt, amely egyre nagyobb mértékben telíti az amerikai kórházakat is.

Hatásos a duplázás

A cég most bizonyítékot szolgáltatott arról, hogy oltóanyagából egy megerősítő oltás tovább növeli a Covid-19-el szembeni védettséget - mondta Dr. Paul Stoffels, a J&J vezető tudományos igazgatója. Kutatásaik szerint az első oltást után két hónappal beadott megerősítő oltás 6-8 szorosára növelte a beoltottak antitest szintjét. Ha hat hónappal az első oltást követően adják be, akkor az antitest szint növekedése tizenkétszeres volt átlagosan. A második adag beadásának mellékhatásai hasonlóak voltak ahhoz, mint amit az egy dózis beadásakor tapasztalni lehetett. A kísérlet adatait a jövő hónapban publikálják hivatalosan is tudományos folyóiratban is.

A klinikai 3-as fázisú kísérletben összesen 30 ezer résztvevővel tesztelték a második dózis hatásosságát úgy, hogy azt 56 nappal az első oltást követően adták be 18 évnél idősebbeknek. Az adatok szerint az oltás így 94 százalékos hatékonysággal volt képest megelőzni az enyhe és súlyos lefolyású eseteket. Az oltott csoportban ugyanakkor csak egy eset volt, míg a placebót kapók között 14 eset fordult elő, s ez esetleg megkérdőjelezheti a kutatás pontosságát.

A cég szerint ugyanakkor egy másik, 400 ezer eset tapasztalatit a való életben nyomon követő tanulmány szerint a J&J oltásból már egy adag is 79 százalékos hatékonysággal előzte meg a fertőzést és 81 százalékos hatékonysággal a kórházi kezelést igénylő súlyos betegség kialakulásáét, összehasonlítva a nem beoltott, hasonló korú népesség adataival. A cég szerint nem volt arra utaló jel, hogy a delta-variáns márciustól júliusig tartó térnyerése során vakcinájuk hatékonysága csökkent volna a lakosság körében.

A J&J oltóanyaga a valóéletben végzett kutatások alapján jobb eredményeket mutatott, mint a klinikai vizsgálatokon: augusztusban egy vizsgálat, amely közel 500 000 egészségügyi dolgozó egészségügyi állapotának nyomonkövetésével készült a Dél-afrikai Köztársaságban, megállapította, hogy a vakcina 71 százalékban hatékony védett a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedésekkel szemben, és 95 százalékban hatékony a delta-változat okozta halál esetek megelőzésében.

Vetkort vektorra

A Janssen nevű oltóanyag vektorvírusként ugyanarra az Ad26 adenovírusra alapul, amelyet például a Szputnik V. oltás első dózisa is alkalmaz. Magyarországon a koronavirus.gov.hu adatai szerint jelenleg egyedül a Sputnyik és az AstraZeneca vakcináinak beadását követően nem javasolják harmadik oltásként. Igaz, az oldalon megadott táblázat és a hozzáfűzött magyarázat eléggé komoly ellentmondásokat tartalmaz. Az ott leírtak szerint ugyanis "azt, hogy ki milyen típusú oltóanyagot kap harmadik oltásnak, a szakmai ajánlást figyelembe véve az oltóorvos dönti el a helyszínen. A szakmai ajánlás szerint aki első két oltásnak vektorvakcinát kapott, az elölt vírust tartalmazó vagy mRNS-vakcinát kaphat emlékeztetőül és fordítva. Erőteljesebb immunválasz várható ugyanis attól, ha egy más hatásmechanizmussal működő vakcinát adnak emlékeztető oltásnak. Az is lehetséges ugyanakkor, hogy kontrainidkáció esetén valaki ugyanazt az oltást kapja harmadikként, mint amilyennel az alapimmunizálása történt."

Ehhez képest a Pfizer mRNS technológián alapuló első két oltását követően fenntartások nélkül ajánlják harmadik oltásként a Pfizer oltását, ugyanez igaz a Moderna esetében is.

Korábban több szakértő is nyilatkozott arról, hogy a vektorvakcinák esetében problémát jelenthet, hogy a szervezet az ismétlő oltás beadásakor már reagál a vektorként használt vírusra és így a Covid 19 elleni hatásfok gyengébb lehet. Ennek egyrészt ellentmondani látszanak a Johnson & Johnson ma közzétett adatai, másrészt a magyar kormány táblázata simán javasolja megerősítő oltásnak a Janssenre a Janssent, sőt az AstraZeneca oltásra az AstraZeneca oltást is. Úgy hogy az AstraZeneca első két dózisa elvileg ugyanazt a csimpánz adenovírust használja vektorként.

Ugyanakkor Szlávik János infektológus főorvos szerint érdemes lehet harmadik oltásként Janssent választania annak, akit Szputnyikkal oltottak és utazni szeretne. Ezt ugyanis teljes értékű oltásként ismerik el az Európai Unió többi országában is egy oltás beadása után is, míg az orosz oltóanyagot engedély hiányában nem.