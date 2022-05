Az Európai Bizottság közölte, hogy segítséget nyújt annak az öt uniós tagállamnak, amely orosz tervezésű reaktorokat használ, hogy felgyorsítsa az alternatív üzemanyag engedélyeztetésének folyamatát. A Cseh Köztársaságnak, Magyarországnak, Szlovákiának, Bulgáriának és Finnországnak orosz tervezésű reaktorok számára orosz nukleáris fűtőanyagra van szüksége, de a cél az lenne, hogy ezen a téren is felszámolják az oroszoknak való kitettséget, és a Roszatom helyett más cégtől vehessenek üzemanyagkazettákat – írja a Financial Times.

A probléma az az öt ország atomerőműveinél, hogy az orosz állami Roszatom az egyetlen engedélyezett fűtőanyag-beszállító, emiatt az Európai Unió szankciói sem érintik az orosz nukleáris ipar cégeit. Most viszont ezen változtatna Brüsszel: a héten bemutatott 300 milliárd eurós, az orosz energiáról való leválást segítő REPowerEU tervben az Európai Bizottság felvázolta, hogy helyettesítő üzemanyagot találjanak az orosz kazettákat használó erőműveknek.

Jelenleg az egyes országok nemzeti szabályozó hatóságai hagyják jóvá a nukleáris üzemanyagot, a bizottság pedig a nemzetközi energiaügynökségekkel együtt technikai támogatással segít. De a meghatározó tényező az, hogy milyen technológiára épül egy erőmű, jellemzően mindig attól vásárolnak üzemanyagot, akik tervezték és gyártották azt. Most viszont az Európai Bizottság már keresi a partnereket, akik helyettesítő kazettákat gyárthatnak az atomerőművekbe.

A Financial Timesnak az amerikai Westinghouse vállalat megerősítette, hogy gyors jóváhagyást kér a nemzeti kormányoktól egy olyan helyettesítő üzemanyagra, amely a volt kommunista országok és Finnország szovjet tervezésű reaktoraiban is működne.

Két orosz reaktortípust használnak az Európai Unióban működő atomerőművekben: a régebbi VVER440-es reaktorokat és az újabb és nagyobb teljesítményű VVER1000-eseket. A Westinghouse korábban már szállított nukleáris üzemanyagot mindkét típushoz.

Magyarországon ez azért is fontos szempont, mert a Paksi Atomerőmű VVER-440-es reaktorokkal üzemel.

„Korábban, 2008-ig Finnországnak szállítottunk VVER 440-es üzemanyagot, és ezt más európai országokban is hitelesítették. Gyorsított programban vagyunk, hogy hitelesítsük a VVER 440 [üzemanyag] konstrukciónkat minden olyan országban, ahol ezeket a reaktorokat üzemeltetik, hogy 2023-ban képesek legyünk újratöltéseket szállítani” – közölte a vállalat a lappal.

A Westinghouse VVER1000 üzemanyagát már használják Ukrajnában. Ezt csak a Cseh Köztársaság és Bulgária modernebb blokkjai használják, tehát elvileg ott is kiváltható lehetne a Roszatom terméke.

Az EU tisztviselői legkésőbb 2024-re várják a zöld lámpát a két üzemanyag-alternatíva engedélyeztetésre. Ezzel a VVER-1000-eseket használók lekapcsolás nélkül tudnának váltani: Bulgária, két atomreaktora számára még körülbelül két és fél évre elegendő üzemanyaggal rendelkezik, de a csehországi tartalékok is nagyjából 2 évre elegendők. A bolgárok már jelezték is, hogy tárgyalásokat folytatnak a Westinghouse-szal, és azon dolgoznak, hogy gyorsan megkapja a tanúsítványt az új üzemanyag.

Az átállás azért nem ilyen egyszerű

Mielőtt bárki azt gondolná, hogy egy atomerőműbe VVER440-es reaktorba való üzemanyagot gyártani és beszállítani, pláne: az eredeti építő-gyártó-beszállító helyére beugrani ennyire egyszerű volna, érdemes visszaidézni, hogy Ukrajnába szállított ugyan a Westinghouse, de sok minőségi probléma akadt, bár Szlovákiában sokáig versenyben volt a beszállítói státusz megszerzéséért, végül az árat illetően egyszerűen alulmaradt a Roszatommal szemben.

De van itt más probléma is: ahogyan azt március elején lapunk megírta: az amerikai nukleáris energia ipar az utóbbi évtizedekben gyakorlatilag az orosz urán fogja lett, és az sem ment egyszerűen, hogy az amerikai atomipar belemenjen az oroszok szankcionálásába.

"Ha lenne urán hozzá, ez akkor se lenne fáklyásmenet. (...) Pakson már más üzemanyagot használnak, mint máshol, több lépcsőben fejlesztették az oroszokkal közösen. Önmagában az, hogy "VVER440 üzemanyag", még nem sokat jelent. Erősen hinne kellene a Westinghouse-nak abban, hogy képesek lennének többfélét is gyártani ripsz-ropsz, olyat is, amiről még sosem hallottak" - írta egy e témában a Facebookon megjelent poszt alá Perger András, a Greenpeace Magyarország nukleáris ipari ügyekben több évtizednyi tapasztalattal rendelkező szakértője.

És még a Westinghouse-zal is akadnak problémák. Az amerikai cég, amely Ukrajnában már felajánlkozott a következő időszak atomipari beszállítói posztjára, amely Lengyelországban már szerződéseket írt alá a lengyel nukleáris ipar alapozására és építésére, valójában óriási gondokkal küzd odahaza. A cég jelenleg az Egyesült Államok egyetlen épülő atomerőművét építi. A Vogtle-3,és -4, melyet 2009-től tervztek, 2012 óta épül. A dupla AP1000-es blokkról és a beruházásról azonban még az iparágon belüli, lojális források sem igazán tudnak optimistán nyilatkozni. A Westinghouse 2017-ben e projketnek "kösöznhetően" csődbe is ment - és majdnem magával rántotta az eredetileg a segítségére érkező Toshibát is...

Az induláskor 14 milliárd dollárosra ígért projektről az Egyesült Államok legdrágább, még be sem fejezett atomerőműve lett. A világban építés alatt álló atomerőműves projektjeit aktuálisan elemző EnergiaKlub tanulmány azt írja vele kapcsolatban, hogy az első blokk minőségi problémák és hatóságok által elrendelt biztonsági vizsgálatok be nem fejezése miatt lekéste a sokadszorra kitolt, legutóbb 2021 decemberére ígért startolását, jelenleg nincs is konkrét határidő - miközben az aktuálisan kalkulált bekerülési költség meghaladja a 33 milliárd dollárt. (A Nuclear Newswire a Westinghouse illetékeseire hivatkozva februárban azt írta, hogy az új céldátum a 3. blokk esetében 2022 harmadik negyedéve, a 4. blokk esetében pedig legalább 2023 második negyedévéig csúsznak a munkálatok befejezésével.)