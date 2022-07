Rafinált trükköt rejthet Putyin európai energiazsarolása

Vlagyimir Putyin európai energiapolitikájának alakításakor minden bizonnyal számolt azzal, hogy az Európai Unió tagországai nem fognak kialakítani valamilyen közös energiapolitikát, ami láthatóan be is jön. Végül is több évtizede képtelenek erre, így Oroszország államfője megkereshette azt a gyenge láncszemet, amelyet csípőfogóba fogva az egész láncot csikorgathatja. És ez a láncszem nem egy gyenge uniós tagállam, sőt...