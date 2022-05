A piac egészénél jóval nagyobb veszteségeket könyvelhettek el idén az amatőr kisbefektetők az amerikai piacokon, s ezzel gyakorlatilag bukhatták azt az egykor hatalmas nyereségüket, amelyet a járvány idején kirobbant tőzsde lázban szerezhettek.

A Morgan Stanley szakértői a 2020 után piacra lépett új szereplők kötéseit becsülték a tőzsdék és a különböző számítógépes kereskedési rendszerek nyilvános adatai alapján, s ebből vonták ezt a következtetést - írja a Bloomberg.

A befektetési őrületet, amely születését a koronavírus-járvány negatív hatásai ellen küzdő Fed bőkezűségének köszönheti, a jelek szerint végül ugyanez a bőkezűség győzte le. A pénzbőség miatt elszabaduló infláció ellen ugyanis felléptek a nagy jegybankok, s ez medvepiacot indított el azoknak a kisebb, spekulatív részvényeknek a piacán, amelyek korábban pont a jegybankok által generált pénzbőség miatt tudtak szárnyalni.

Nagyon sok kisbefektető a Covid idején, a lezárásokban kezdett el kereskedni, s így az egyetlen befektetési tapasztalatuk erről a szokatlan, Fed által drive-volt piacról származik. Ez azonban teljesen megváltozott tavaly novemberben, amikor az amerikai jegybank hozzáállásában fordulat következett be, azonban ezek a befektetők ezt nem vették észre, mert még sosem kereskedtek olyan piacon, ahol a Fed nem felfelé pumpálta az árakat. Az eredmény borzalmas - mondta Matthew Tuttle, a róla elnevezett befektetési cég ügyvezetője.

Nem először jósolják végüket

Persze ez még nem végleges állapot, hiszen amióta ez a nagy csapat újdondász tőzsdei spekuláns megjelent a piacon, már nem először kongatják meg felettük a vészharangot a szakértők. Eddig azonban a díjmentesen működő befektetési számláikkal felfegyverkezve a kisbefektetők hadserege sikerrel hozta vissza a tönk széléről kedvenc részvényeit több ízben is, s ez akár most is megtörténhet - írja az elemzés.

A kisbefektetői őrületben érintett cégek részvényei közül a legismertebbek eddig tetemes veszteségeket tudnak felmutatni. Az AMC Enertainment Inc. tavaly júniusi csúcsa óta 78 százalékot zuhant, idén eddig 49 százalékkal értékelődött le. A Peloton Interactive Inc. pedig 90 százalékot veszített csúcsárából.

A Goldman Sachs elemzői korábban összeállítottak egy portfóliót az olyan részvényekből, amelyeket különösen kedveltek az amerikai kisbefektetők. Ennek értéke 2020 elejétől tavaly novemberig megduplázódott, 2022 eleje óta azonban 32 százalékkal leértékelődött, ez több, mint duplája annak a veszteségnek, amelyet a piacot reprezentáló S&P 500-as index hozott össze.

A 2021-es év emlékezetes momentuma volt az, amikor a reddites fórumokon összefogó kisbefektetők csapata edzett hedge fundokat szorított ki kisebb részvényekben meglévő short pozícióiból, s ezzel a feje tetejére állították a Wall Street megszokott rendjét. Volt egy olyan pont, amikor a Bloomberg számításai szerint a piaci forgalom 24 százalékát a kisbefektetők kötései tették ki.

Idén eddig ez a kisbefektetői csapat elég kitartó volt pozícióit tekintve, sokkal jobban ragaszkodtak hozzájuk, mint az időközben óvatosabbá váló hedge-fundok, amelyek hónapok óta csökkentik kockázati kitettségüket, miközben a teljes piaci részvénypiaci kapitalizáció 9 billió (ezermilliárd) dollárral csökkent. Utóbbiak részvénykitettségnek értéke 2 éves mélypontra süllyedt a Morgan Stanley becslései szerint.

Nincs már annyi pénz a részvényvásárlásra

A kisbefektetők pozicionáltságát érdemes figyelni annak, aki a piaci mélypont időpontját szeretné megtippelni - véli Christoph Metli, a befektetési bank elemzője. A tradicionális piaci kapituláció során a hedge-fundok és a különböző makromutatók által vezérelt befektetési stratégiát követő befektetők egyszerre dobják be a törülközőt egy olyan piacon, ahol addigra már amúgy is sok pozíciót leépítettek.

Azonban a kockázatleépítés következő fázisa ennél lassabb és fokozatosabb lesz, mivel annak forrásai a különböző konzervatívabb eszközallokátorok és kisbefektetők lesznek. Éppen ezért a piac alját precízen eltalálni sokkal nehezebb feladat.

Vannak már jelei annak, hogy a kisbefektetők számára kezd fájdalmassá válni az, ami a piacon történik. Idén áprilisban a számítások szerint összesen 14 milliárd dollár értékben vettek részvényt a kisbefektetők az amerikai tőzsdéken, ez a második legkisebb összeg 2020 vége óta. Eközben az opciós piacokon, ahol eddig jellemzően vételi opciókkal próbálták meg meglovagolni optimista tétjeiket, a mérleg egyre inkább az eladási opciók irányába billen.

A Bank of America privát ügyfelekkel foglalkozó részlege szerint - ahol összesen 3 ezer milliárd dollárnyi magánvagyont kezelnek - az utóbbi négy hétben sokan szálltak ki a részvényekből, ez tavaly november óta tapasztalt legmagasabb ütem. Egy másik elemzőcég arra hívta fel a figyelmet, hogy összességében a személyes vagyonokon belül a megtakarítások aránya az elkölthető jövedelemhez képest a Covid előtti időszak szintjére esett vissza, így nem valószínű, hogy most nagy pénzek jönnének ebből az irányból "megvenni" a piaci eséseket.