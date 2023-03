Ukrajna olyan nagymértékű lőszerhiányban szenved, hogy a védelmi miniszter szerint a szükségesnél jóval kevesebb lövedéket használnak el, mint amennyit egyébként kellene – számolt be róla a The New York Times.

Még így is gyorsabban fogynak el a lövedékek, mint ahogy a nyugati országok le tudják gyártani vagy inkább, ahogy szállítani tudják, ugyanis a hadieszközök árai is folyamatosan emelkednek.

Új fegyvergyárakra is szükség lenne. Egy ilyen cég üzembehelyezése azonban akár több évig is eltarthat. Ráadásul csak akkor érdemes elkezdeni a beruházást, ha biztos megrendelések és garantált bevétel van. Utóbbit azonban az ukrán kormány jelenleg nem tudja vállalni önállóan.

Az EU segít, ahogy tud

A megoldás reményében az Európai Unió védelmi miniszterei szerdán Stockholmban gyűltek össze, hogy megvitassák azokat a javaslatokat, amelyek szerint az EU költségvetéséből akár egymillió lövedéket is rendelhetnének és vásárolhatnának Ukrajna számára forintra átszámítva körülbelül 1 500 milliárdos becsült költséggel.

A gyárak most fektessenek be új gyártósorokba, ugyanis Ukrajnának égető szüksége van a lövedékekre

– mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki a javaslatot a koronavírus elleni vakcinák gyártásával kapcsolatos összefogáshoz hasonlította.

A NATO is támogatásra ösztönöz

Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára azt mondta a tagállamoknak, hogy a hivatalos NATO-követelmények ellenére egyelőre ne aggódjanak a saját készleteik csökkenése miatt, mivel később újra feltölthetik azokat.

Múlt hónapban viszont még arra figyelmeztetett a főtitkár, hogy „a nagy kaliberű lőszerek várakozási ideje 12-ről 28 hónapra nőtt”.

Közben az Egyesült Államok már mintegy egymillió 155 milliméteres lövedékeket küldött az ukránoknak a saját készleteiből. Az USA a hiányt egyébként Dél-Koreából pótolja, ők ugyanis nem hajlandók közvetlenül Ukrajnának eladni a lőszereket. Mindezt azzal indokolják, hogy „így próbálják elkerülni Oroszország provokációját”.

Nem csak pénzből nincs elég

Egy magas rangú európai tisztviselő – aki a téma érzékenysége miatt neve elhallgatását kérte – azt mondja, hogy az Unióban mindössze 12 fegyvergyár működik, amely jelenleg évi 650 ezer darab lövedéket tud gyártani.

Ezek a számok elhalványulnak az ukrán szükségletekhez képest, nem is beszélve az orosz számokról – becslések szerint a Kreml naponta tízezret, de néha a dupláját is ellövi Ukrajna irányába.

Az EU-nak azt kellene tennie, amihez a legjobban ért, pénzt kellene adnia, és nem kellene belekeverednie a lőszer beszerzésének bürokráciájába

– mondta Francois Heisbourg francia védelmi elemző.

Camille Grand, a NATO korábbi védelmi beruházásokért felelős főtitkárhelyettese szerint a termelés 300 százalékos növelése lenne elégség az ukrán igények kielégítésére. Ez azonban, ahogy mondta hatalmas beruházásokat igényelne, ugyanis a munkaerő és a műszakok növelésével maximum 50 százalékos növekedés érhető el – tette hozzá.

„A becslések szerint a 155 milliméteres lövedékek 80 százalékát bármely nyugati fegyverből ki lehet lőni – ezt csak a NATO szabályok korlátozzák” – emelte ki a szakértő.

Az ukránok saját zsebből fizetik a hadi eszközöket

A hanyatló gazdasági helyzet ellenére ukrajnai üzletek, civil szervezetek és magánszemélyek is segítenek feltölteni a fegyverkészleteket. Nemcsak fegyvereket, aknavetőket és drónokat is vásárolnak.

Nincs összesített adat arról, hogy a több száz vállalkozás, több ezer civil szervezet és több millió magánszemély mekkora összeget adományozott készpénzben vagy természetben a háborús kiadások fedezésére.

Az Ukrán Nemzeti Bank adatai szerint azonban 2022-ben csak a központi bankon keresztül forintra átszámítva közel 250 milliárdot vettek fel az adományokból.

(Szerző:Horváth Balázs)