Ideiglenesen visszaállították a határellenőrzést május 24-től június 8-ig a Szlovákia és Ausztria, Magyarország, Lengyelország, illetve Csehország közötti határátkelőhelyeken, valamint a nemzetközi reptereken. A Globsec nemzetközi biztonsági konferencián május 29-től 31-ig jelentős politikai és közéleti személyiségek vesznek részt Európából és a nagyvilágból, ezért vezették be a szigorítást.

Egy másik szomszédos országban, Romániában pedig Nicolae Ciuca miniszterelnök megerősítette, hogy benyújtja lemondását kormányfői tisztségéről.

A britek örülhettek, jelentősen javította ugyanis a Nemzetközi Valutaalap (IMF) az idei brit GDP-növekedési prognózisát friss országjelentésében. A pénzügyi szervezet immár nem számol idei egész éves recesszióval Nagy-Britanniában.

Írország azonban nagy nemzetközi vihart szított egy új rendeletével. Az alkoholtermékek címkéjével kapcsolatban vezettek be új szabályozást. Az előírásoknak ugyan csak 2026-tól kell majd eleget tenni, de Olaszország vezetésével már most nemzetközi összefogás szerveződik ellene. Ha több más ország is követné az ír példát, annak jelentős anyagi vonzata lenne a borászati szektorban – érvelnek.

Az írek egyébként egy másik üggyel is szerepeltek a héten a nemzetközi sajtóban: soha akkora GDPR-büntetést nem szabtak még ki, mint amekkorát most az ír adatvédelmi hatóság a Metára. Az amerikai vállalatnak 1,2 milliárd eurót kell fizetnie, amiért nem megfelelő védelem mellett juttatták az európai Facebook-felhasználók adatait az Egyesült Államokba. A cég fellebbezést tervez.

Eltitkolt és felvállalt orosz kapcsolatok

Miután a G7-országok vezetőinek hirosimai csúcstalálkozóján bizonyossá vált, hogy Ukrajna megkapja a régóta várt F-16-os vadászgépeket az Egyesült Államoktól, a Kreml is megszólalt ezzel kapcsolatban. Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes arra figyelmeztetett, hogy az F-16-osok Ukrajnába küldése óriási kockázatokat rejt magában.

Arról mindenesetre ismét megbizonyosodhatott a héten a Kreml, hogy Pekingre mindig számíthatnak. Példátlanul magas szintűként jellemezte a jelenlegi orosz-kínai kapcsolatokat, és a kétoldalú gazdasági együttműködés jelentős bővítését jelentő megállapodások sorát írta ugyanis alá Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök kétnapos hivatalos kínai látogatásán.

Nem mindenki hirdeti azonban ennyire lelkesen orosz partneri kapcsolatait. Parlamenti vizsgálat indult Franciaországban Marine Le Pen és szélsőjobboldali pártja a Nemzeti Tömörülés ellen. A független testület azt próbálja kideríteni, hogy Le Penék kapcsolatban állnak-e Moszkvával. A Parisien értesülései szerint Le Pen határozottan tagadta a felmerült vádakat.

A német belföldi hírszerzés vezetője, Thomas Haldenwang pedig arra figyelmeztetett, hogy növekedhet a szélsőségesen kormányellenes politikai cselekmények száma Németországban, amelyet Oroszország és a hozzá hasonló autoriter államok szítanak, és amelyek célja megosztani a társadalmat és megdönteni a kormányt.

Választói kérdések

Alaposan megszorongatta ugyan Kemal Kilicdaroglu és a hatpárti ellenzéki szövetség Recep Tayyip Erdogant, a csoda azonban végül nem jött össze: nem tudták megfosztani hatalmától a húsz éve elnökösködő politikust. Az egyelőre nem hivatalos eredményt az állami hírügynökség tette közzé. A piacok csalódottan reagálhatnak az ellenzéki kudarcra.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a múlt heti görögországi voksolás első fordulója után egy második kört is rendeznek, ezt azonban meglehetősen magabiztosan várhatja Kiriákosz Micotákisz aktuális kormányfő és pártja, az Új Demokrácia.

Az Egyesült Államok felől is érkezett választással kapcsolatos bejelentés, igaz, az majd csak jövőre lesz aktuális. Mindenesetre Ron DeSantis floridai kormányzó hivatalosan is kimondta, versenyre kell Donald Trump volt amerikai államfővel a Repubklikánus Párt 2024-es elnökjelölti pozíciójáért. Ünnepélyes és rendhagyó bejelentését a Twitter összeomlása tette igazán emlékezetessé.

A republikánusok és a Fehér Ház vasárnap véglegesíti az amerikai költségvetési kiadáscsökkentésről szombaton elért elvi megállapodást, amely a jövő héten kerülhet a törvényhozás elé, ezzel elkerülhetővé válik a katasztófa.