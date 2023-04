Az amerikai gazdaság növekedési üteme 1,1 százalékra csökkent az első negyedévben a tavalyi harmadik negyedéves 3,2 százalék, valamint a negyedik negyedéves 2,6 százalék után. Azt gondolhatnánk, hogy ez nem kedvező hír, azonban a helyzet távolról sem ilyen egyszerű.

Erős fogyasztás

Egyrészt az adat mérséklődéséért bizonyos tényezők felelősek, amelyek nem utalnak különösebb problémára: ilyen az ingatlanpiac lassulása, vagy a vállalatok készleteinek csökkenése, ami most már indokolt, miután az ellátási láncok korábbi akadozásai véget értek. A legfontosabb szegmens, a lakossági fogyasztás ugyanakkor robusztus 3,7 százalékos növekedést mutat.

A piac úgy tekinti, hogy valamiféle lassulás óhatatlanul szükséges az infláció visszaszorulásához, mivel így hatnak a jegybanki kamatemelések. A lakossági és vállalati hitelek kamata megdrágul, így kevesebb hitelt vesznek fel, ami különösen az egyébként túlfűtött ingatlanpiacon érezteti hatását.

Ez bizonyos mértékig egészséges, hiszen az árak nagyon sokat emelkedtek a könnyű pénz, a laza jegybanki monetáris politika idejében, és így sokan kiszorultak a lakáspiacról.

Csökken a kamatemelés esélye

Az infláció ugyan már szépen csökkent az USA-ban, ugyanakkor a munkanélküliség szinte történelmi minimumon van, azaz gyakorlatilag teljes foglalkoztatottságról lehet beszélni. Sokan attól tartottak, hogy ez bérnyomáshoz vezethet, ami ugyancsak az inflációt fűti, most azonban, hogy lassabb a gazdasági növekedés üteme, sőt, évközben még technikai recesszióra is számítanak,

ezek a félelmek most héttérbe szorulnak.

A folyamat következtében az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed is úgy dönthet, hogy befejezheti a kamatemelési ciklust, és ha tovább csökken az infláció, még akár idén el is kezdheti a kamatvágást. Ennek azonban nem csak az amerikai részvényekkel kereskedők örülnek, nem csak az amerikai tőzsdeindexek emelkednek, hanem a forint kedd óta tartó erősödése is lendületet vett.

Marad a forint kamatelőnye

Az ok kézenfekvő: ha a dollárkamatok nem emelkednek tovább, akkor a jelenlegi magas forintkamatok vonzóbbak a befektetők számára, még akkor is, ha esetleg időközben a forintkamatok is csökkenésnek indulnak.

Még fontosabb talán az euró kamata, ám a befektetők joggal gondolhatják azt, hogy ha a Fed nem emel kamatot, akkor az Európai Központi Bankra is kisebb nyomás nehezedik, hogy emeljen, illetve hamarabb befejezheti a kamatemelési ciklust, mint tervezte.

Összefoglalva: a forint kamatelőnye tovább megmaradhat olyan szinten, ami vonzza a forint árfolyamkockázatát vállalni hajlandó befektetőket.

A forintárfolyam az MNB keddi kamatdöntése óta amúgy is erősödött: a piaci résztvevők láthatóan megnyugodtak a folyamatokat illetően, és elfogadták a jegybank indoklását, miszerint a pénzügyi környezet immár sokkal stabilabb, lehetővé teszik a rendkívüli jegybanki eszközök fokozatos megszüntetését.

Fennmaradhat a forint erősödő trendje

A kamatdöntés napján a 378-at is elérő euróval szemben a forintárfolyam csütörtök délutánra 373 alá csökkent, és ezzel egy százaléknál is közelebb került a múlt héten elért közel egy éves csúcshoz.

Ennek alapján megnőtt az esélye, hogy átjut a 370-es szinten, és így forint a fél éve tartó erősödő trendje folytatódhat.