Nagyot változik az élet szerdától

Szokatlanul sok jogszabály változik 2020. július elsejével. Szerdától tényleg mindent látni fog az adóhivatal, a szochó újabb két százalékponttal csökken, hatályba lép a potyautastörvény és változik a nyugdíjasok élete. Tovább drágul az üzemanyag, miközben újra fizetni kell a pakolásért. Érdemben más lesz a tömegközlekedés is.

Tényleg mindent látni fog a NAV

A két lépcsőben - 2020. július 1-jével, majd 2021. január 1-jével - életbe lépő jogszabály jelentős változást hoz az online számla adatszolgáltatási kötelezettségben, ez leginkább a kis- és középvállalkozások (kkv-k), valamint az egyéni vállalkozók mindennapjait alakíthatja át. Szerdától minden, belföldi adóalanyok közötti ügyletről készített számláról adatot kell szolgáltatni az adóhatóságnak. Bár maradhat a kézi számlatömb, annak az adatai a NAV Online Számla felületén kell feltölteni. Erre 500 ezer forint áfa-érték alatt 4 nap áll rendelkezésre.

A gazdálkodók ezzel kapcsolatos tájékozottsága korántsem teljeskörű, emellett a koronavírus-járvány miatt sok vállalkozás a túlélésért küzd. Az adóhatóság ezt felismerve, szeptember 30-ig nem bírságolja a mulasztást, ha a július 1-jétől újonnan kötelezettek még az első számla kiállítása előtt regisztrálnak az online számla rendszerben, ami sok tízezer kisvállalkozó számára jelenthet segítséget.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint 2020. július 1-jétől, szerdától változnak a számla kötelező tartalmi elemeire vonatkozó előírások. Így valamennyi, adatszolgáltatási kötelezettség alá eső számlán szerepeltetni kell a belföldön adóalanyként nyilvántartásba vett partner belföldi adószámának első nyolc számjegyét. Ha ez lemarad, a kibocsátó nem szabályszerűen állítja ki a számlát, ami akár bírság kiszabásához is vezethet. Emellett csökken a számlakibocsátásra nyitva álló "észszerű idő" is, az eddigi 15 napról 8 napra.

Újra csökken a szochó

A szociális hozzájárulási adó (szochó) szerdától újabb két százalékponttal, 15,5 százalékra csökken, a lépés több mint 300 ezer vállalkozást és mintegy 4 millió munkavállalót érint. A szocho csökkentésével az ekhózók is jól járnak, július 1-jétől 2 százalékponttal csökken az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho). Ez mintegy 40 ezer magánszemélyt érint. Ezzel párhuzamosan mintegy 300 ezer katásnak nő az ellátási alapja júliustól. Annak a kisadózónak, aki 50 ezer forint tételes adót fizet, az ellátási alapja havi 98 100 forintról 102 ezer forintra, míg a 75 ezer forintot fizetőnek 164 ezer forintról 170 ezer forintra emelkedik.



Július 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezeti az egyéni vállalkozók nyilvántartását, az egyéni vállalkozók továbbra is a Webes ügysegédet használhatják.

Jobb lesz a nyugdíjasok élete

Szerdától több törvényváltozás is életbe lép, amely a nyugdíjasokat érinti. Július 1-jétől kiterjesztik azt a szabályt a nem munkaviszonyban munkát végző nyugdíjasokra is, hogy csak a 15 százalékos szja-t vonják le a bérükből. Így a megbízási szerződéssel dolgozó nyugdíjasok, valamint a vállalkozó nyugdíjasok is mentesülnek az összesen 18,5 százaléknyi járuléklevonásoktól. Ennek az érdemi hatása első sorban az, hogy az így dolgozó idősek nettó keresete jelentősen nő.

A nyugdíjasok munkaerőpiaci bevonása így is lendületet kaphat: nemcsak az érintettek mentesülnek a munkavállalói járulékfizetésektől, de a foglalkoztató cégeknek sem kell a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást megfizetniük. Kormányzati adatok szerint több mint 36 ezer nyugdíjas dolgozik munkaviszonyon kívül, nekik a szabályváltozás 14 százalékkal emeli júliustól a nettó fizetésüket. A kormányzat számításai szerint a járulékmentesség kiterjesztése évente mintegy húszmilliárd forintot hagy az érintetteknél.

Emellett mivel a nyugdíj melletti munkavégzéssel szerzett kereset járulékmentessé válik, a nyugdíj mellett szerzett kereset nem teremt alapot a nyugdíjnövelésre, és szolgálati időként sem vehető figyelembe.

Az éves keretösszeg a nők kedvezményes nyugdíja mellett dolgozók számára okafogyottá válik, mivel a nyugdíj melletti munkavégzéssel bármely jogviszonyban szerzett kereset járulékmentes lesz. Ez a sokak szerint kezdettől fogva fölösleges és bonyolult korlátozó rendelkezés a nyugdíjtörvényben a nők kedvezményes nyugdíja mellett dolgozó hölgyekre vonatkozott.

Új forintérmék érkeznek Húsz év után megváltoznak a 100 forintos érmék , mivel azok alapanyagát korszerűbb fémötvözetre (acél helyett réz-nikkel-cink ötvözet) cseréli az MNB. Az eddig használt százasok továbbra is forgalomban maradnak.

Hatályba lép a potyautastörvény

Július elsején lép hatályba az új társadalombiztosítási törvény, amely módosítja az egészségbiztosítással érintett személyek körét, egységesíti a járulékfizetési rendszert, módosítja a kiegészítő tevékenységet folytató személyek csoportját és új elemként járulékfizetési alsó határt vezet be.

A nyugdíjjárulék (10 százalék), az egészségbiztosítási járulék (7 százalék), és a munkaerő-piaci járulék (1,5 százalék) összeolvadásával egy egységes új járulék keletkezik, a társadalombiztosítási járulék, amelynek mértéke 18,5 százalék marad, mint korábban.

Ezentúl azok a személyek, akik nem fizetik az egészségbiztosítási szolgáltatási járulékot és legalább hathavi elmaradást halmoznak fel, nem lesznek jogosultak a térítésmentes egészségügyi ellátásra. Ez azt jelenti, hogy 2020. július 1-jétől már nem lesz lehetőség az elmaradt egészségbiztosítási szolgáltatási járulék befizetésével a jogviszony utólagos rendezésére, vagyis a betegnek, ha ellátták, ki kell fizetnie a szolgáltatást. A sürgősségi ellátást azonban továbbra sem lehet megtagadni.

A családok is jól járnak: a családi járulékkedvezményt eddig a munkaerő-piaci járulék után nem érvényesíthették, most viszont már a teljes, 18,5 százalékos tb-járulékból érvényesíthető a kedvezmény.

A jogszabály bevezeti a járulékfizetési minimumot is. Ez a minimálbér 30 százaléka lesz, azaz idén havi 48,3 ezer forint. Ha pedig valaki táppénzen van, vagy bármi más okból szünetel a biztosítása, akkor a járulékfizetési minimumot arányosítani kell, vagyis elosztani harminccal és megszorozni annyival, ahány naptári napon abban a hónapban volt biztosítási jogviszonya.

Érkezik a bérkiegészítés az egészségügybe Július 1-jével kapják meg bruttó 500 ezer forintos egyszeri juttatásukat az egészségügyi dolgozók , az egyszeri bérkiegészítés mintegy 160 ezer embert érint. A juttatásra mindenki csak egyszer jogosult, tehát akinek több jogviszonya van, illetve, főállása mellett további jogviszonnyal rendelkezik, a kifizetés egyszer jár. Az egyszeri bérkiegészítés azon dolgozót, illetve hozzátartozóját is megilleti, aki a járvány során hunyt el.

Egyre drágább az üzemanyag, újra fizetni kell a pakolásért

Szerdán újra emelkedik az üzemanyagok ára: literenként most bruttó 7 forinttal lesz drágább a benzin, így 368 forintra kerül majd átlagosan. A gázolaj ára pedig még nagyobb mértékben, 13 forinttal nő, így átlagosan 381 forintért lehet tankolni a hazai kutakon. A mostani drágulás oka, hogy ennyivel emelkedik július első napjától a jövedéki adó mértéke, mivel a Brent hordónkénti ára április 1. és június 15. között alacsonyabb volt a törvényben rögzített 50 dollárnál.

Július 1-től újra fizetős lesz a parkolás országszerte. A koronavírus-járvány miatt bevezetett veszélyhelyzet alatt a kormány április elejétől az egész országban ingyenessé tette - az indoklás szerint csökkenteni szerették volna a zsúfoltságot a tömegközlekedési eszközökön - a közterületi parkolást június 30-ig. A veszélyhelyzet megszűnt, így szerdától mindenütt visszatér a díjfizetési kötelezettség.

Lépett a Tesco

A csaknem húsz éve megnyitott budaörsi Tesco-áruházba szerdától már nem jár az ingyenes buszjárat.

Változás lesz a postákon

Július 1-jétől eltérnek egymástól a hagyományos és az azonosítóval ellátott közönséges levelek feladási árai, valamint árelőnyt kap az elektronikusan feladott levél a papíralapúhoz képest - adta hírül a Magyar Posta Zrt. Emellett a könyvelt küldemények árában megkülönböztetik az elektronikus és a hagyományos levélfeladást. A jelenlegi levélfeladási díjak az elektronikus feladásokra lesznek érvényesek, míg a hagyományos, azaz a papíralapú feladás drágul. Változik az ajánlott és a tértivevényes szolgáltatások ára is, az előbbi 35 forinttal, az utóbbi 15 forinttal lesz magasabb.

Nagy bírságok érkezhetnek



Tavaly óta megszűnt a földtulajdonosok és földbérlők kötelező parlagfűirtására vonatkozó türelmi idő. Minden földhasználó köteles június 30-ig az ingatlanán a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. A bírság mértéke 15 ezertől akár ötmillió forintig is terjedhet. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal a parlagfűvel kapcsolatos lakossági megkeresések könnyebb kezelhetősége érdekében minden évben elindítja a Parlagfű Bejelentő Rendszert (PBR), ahol lakossági felhasználók a rendszerben megjelölhetik a parlagfűvel borított területeket.

Így nyitnak újra a budapesti könyvtárak

Július 1-jétől a Központi Könyvtár és a nagyobb könyvtárak, július 22-től pedig az intézmény valamennyi tagkönyvtára látogatható lesz - közölte a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár.

Kedvezményes turistakártyát kínál Budapest a magyaroknak: a Restart Budapest Carddal a szokásos turistakedvezmények mellett nagy kedvezménnyel vehetők igénybe szállodai szolgáltatások és ingyenes fürdőbelépésre is feljogosít júliustól decemberig.

Váltás a Vígszínház élén Rudolf Pétert bízta meg Karácsony Gergely főpolgármester a Vígszínház vezetésével, mandátuma a 2020. július 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakra szól, a poszton Eszenyi Enikő váltva.

Útra jönnek a budapesti kéményseprők

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet elmúltával július 1-jével ismét megkezdődnek az előzetesen meghirdetett kéményellenőrzések Budapesten a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (Főkétüsz) tájékoztatása alapján. A cég a koronavírus-járvány miatt március 17-től függesztette fel az ellenőrzéseket.

Így változik a közlekedés

A koronavírus-járvány miatt teljesen leállították, de július 1-jén újra elindul a Budavári Sikló két kocsija, közölte szerdán a BKV. Az újranyitáskor minden utas gyermekjeggyel utazhat majd a Siklón. Az egyirányú menetjegy ára így 700, a retúrjegy pedig 1100 forintba kerül.

Szerdától, az első járványügyi menetrendek június 20-i bevezetése után újabb viszonylatokon változik a Volánbusz országos autóbusz-járatainak közlekedése. A MÁV-Start bejelentése szerint holnaptól számos környező országgal újraindul a nemzetközi vasúti közlekedés, Ausztria és Németország felé pedig növekszik a jelenleg közlekedő járatok száma.

Új korszak kezdődik a szakképzésben

A szakképző intézményekben oktatók bérét jelentősen emelik július 1-jétől. Az állami költségvetés által biztosított 35 milliárd forintos plusz forrás átlagosan 30 százalékos emelést tesz lehetővé 32 ezer embernek, a pontos mértékről egyéni teljesítmény alapján születik döntenek. A szakképző intézmény alkalmazottja a jövőben munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban áll, így az ott oktatók kikerültek a közalkalmazotti státusból szerdától.

Új vezér az Opus Global élén

Dzsubák Attila Zsolt irányítja július elsejétől az Opus Global Nyrt.-t, a poszton Gál Miklóst váltja. A tőzsdei társaság igazgatósága az új vezérigazgató mellett Balog Ádám igazgatósági tagot az igazgatóság alelnökének nevezte ki.

A németek kerülnek az EU élére

Németország július elsején veszi át Európai Unió fél éves soros elnökségét Horvátországtól. Berlin mindenekelőtt a koronavírus-válság megoldására fog összpontosítani - mondta korábban Steffen Seibert német kormányszóvivő. A járvány kezelése mellett további súlypontok lesznek a Nagy-Britannia uniós kiválását követő kapcsolatrendszer kialakítása Londonnal, a klímavédelem és az európai bevándorlási rendszer.