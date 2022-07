Nem árulunk el nagy titkot azzal, hogy Magyarországon még talán kevesen hallottak az Oppo telefonokról. Ez részben azzal magyarázható, hogy a kínai BBK Electronics cégcsoporthoz tartozó márka hivatalosan csak 2021 nyarán tört be a hazai piacra. Pedig a valóság az, hogy rengeteg fajta termékkel operálnak, a konglomerátum felhozatala egész széles: elég csak megemlíteni a nálunk is felkapaszkodó Realme-t, vagy a kevésbé ismert, de az Oppo mobilokhoz sokban hasonlító OnePlus-t.

A vállalat zászlóshajója idén új készülékkel jelentkezett: már itthon is kapható az Oppo Find X5 Pro, ami a közel félmilliós árcéduláját elnézve a Samsung és az Apple csúcsragadozóit célozza. Kistestvér is érkezett a szériában (sima Find X5), ami látatlanban sem tűnik rossznak, azonban egyértelműen a Pro kiadás az élvonal.

Első benyomások

Bár a doboza első pillantásra semmi extra, kinyitva kellemes meglepetés fogad, hiszen manapság egyáltalán nem alapvető, hogy töltőt is mellékelnek a telefonhoz. Nem is akármilyet, kapásból egy 80 wattos töltőfejet adnak, amihez a megszokott Type-C kábel tartozik. Különösen tetszetős, hogy adtak hozzá egy enyhén áttetsző szilikontokot is – azért hozzá kell tenni, gyorsan koszolódik –, valamint egy USB-A átalakító is lapul a doboz legalján, hogy a telefonnal más eszközöket is lehessen tölteni.

Oppo Find X5 Pro Kép: Napi.hu , Nagy Martin

Kézben tartva a telefon fogása egész jó, de azért nem árt határozottan tartani, hiszen nem egy könnyű darab (218 gramm). A bekapcsoló gomb a jobb szélen található, a hangerőszabályzót a baloldalra tették, az alsó részre pedig a SIM-tálca és az USB-C csatlakozó került. Jack kiement sajnos hiányzik, fejhallgató használathoz átalakító kábelre van szükség.

Anyaghasználatban eltér az elődjétől, hiszen a hátlap már nem üvegborítású, hanem kerámia. Ez érzetre túlzás nélkül kifogástalan, a borításon ráadásul alig-alig tapadnak meg az ujjlenyomatok. Egyetlen hátránya, hogy könnyebben csúszik az íróasztalon, mintha jégre tennénk, ezért érdemes a mellékelt tokban használni. A csúszósságot kézben tartva is érdemes megszokni, a teszt során is előfordult, hogy a fizika megtréfált bennünket.

A kijelzője tudja, amit kell



Egyértelműen a telefon egyik erőssége a 6,7 hüvelykes, 1440 x 3216 pixeles felbontású kijelző, a tűéles AMOLED panelhez ráadásul 120Hz-es képfrissítés és remek betekintési szög párosul. Habár nyers fényerőben nem éri el a Samsung Galaxy S22 Ultra szintjét (1750 nit), elegendőnek bizonyult az 1300 nites maximum, remekül lehetett olvasni a kijelzőt még a vakító nyári napsütésben is. A színek élénksége és a kontraszt nagyon jó, mindenhol megállta a helyét. Hangminőségben megfelelő térérzetet és hangerőszintet kínál, és bár ezen a téren találni jobb megoldásokat is, filmek és sorozatok nézéséhez így is kifogástalan.

Hardverben sem gyenge, de a töltő mindent ver



A csúcsmobiloknál fontos szempont az üzemidő, valamint az is, hogy mennyi ideig tart magához téríteni a lemerült készüléket. Az 5000 milliamperórás akkumulátor jól bírta a gyűrődést, mérsékelt fényerővel és kíméletes használat mellett akár két napig is lehet húzni – de az esetek többségében azért nem árt a nap végén töltőre tenni. Ebben a versenyben egyébként biztos, hogy köröket ver sok más eszközre: a 80 wattos fejjel negyed óra alatt 50 százalékra is felmegy az aksi, illetve körülbelül 35 perces időt futott a teljes töltöttségig. Emellett lehetőség van vezeték nélküli töltésre is, maximum 50 wattal.

Oppo Find X5 Pro kerámia hátlap Kép: Napi.hu , Nagy Martin

A telefonban egy Snapdragon 8 Gen 1 lapka munkálkodik, amihez 12GB rendszermemóriát és 256 GB belső tárhelyet kínálnak. Utóbbi sajnos nem bővíthető, de az összteljesítményre és a felhasználói élményre nem volt panasz, egyszerűen kezelhető a gyártó saját, Android 12-re épülő ColorOS 12.1 felhasználói felülete is. Nehéz kizökkenteni a telefont, viszont fontos megemlíteni, hogy a magas teljesítmény miatt fel is tud melegedni. WI-FI megosztás vagy kinti használat mellett közepesen hevül fel, de leginkább a játékok közben volt érezhető: a tesztidőszak alatt kipróbált játékoknál – League of Legends: Wild Rift, PUBG Mobile – okozott forró pillanatokat, de szerencsére utána gyorsan visszaállt a hőmérséklete.

Egyéb funkciókban persze hozza a kötelezőt: 5G támogatás, NFC a mobilfizetésre, IP68 és Gorilla Glass Victus készülékvédelem is megvan. Tulajdonképpen csak az FM-Rádió és az Infra hiányzik, érthető okokból már kevesen használják ezeket. Biometrikus azonosítás terén akad egy kijelzőbe elrejtett ujjlenyomat-olvasó, ami hüvelykujjal párosítva nagyon jó felismerési arányt és sebességet mutatott, hasonlóan teljesített az arcfelismerő is.

Izgalmas kameratervezés

A telefon sokban hasonlít a Find X3-hoz, ez a kameraszigetnél sincs másképp: megőrizték a korábbi dizájnt, melynél a kamerasziget a hátlapból emelkedik ki. Képalkotásban egy Sony IMX766 szenzorra támaszkodik, amit egy 13 bites Hasselblad színspektrum szenzor és LED villanó segít.

Oppo Find X5 Pro kamerasziget Kép: Napi.hu , Nagy Martin

Hátlapján helyett kapott egy 50 megapixeles főkamera, mellette egy szintén 50 MP-s ultraszéles, és egy 13 MP-s telefotó kamera. Fordítás után pedig egy 32 megapixeles szelfiegység fogad, videókat készíteni minden kamerával maximum 4K 60 fps mellett lehet. Nappali fényben és este is megbízhatóan működik – bár a zoomtávolság nem olyan nagy, mint a többi csúcstelefonnál –, összességében elég nehéz rossz fotókat lőni.

A portréképekre sem lehet panasz Kép: Napi.hu , Szász Péter

Aki szeret makrofotókat lőni, annak különösen ajánljuk a készüléket, az eredmény éles, részletgazdag felvétel. A videókészítés gyengeségei közé tartozik ugyanakkor, hogy közelítéskor vagy távolításkor zavaróan látszik, hogy a készülék kamerát váltott. Ezt a Samsung vagy éppen az Apple jobban megoldotta az öregebb készülékeinél is.

BalloonFly, ballon-kilátó a Városligetben (Oppo Find X5 Pro/50MP) Kép: Napi.hu , Nagy Martin

Merész vállalás volt?

A mai csúcskategóriás telefonokról beszélni azért is nehézkes, mert a borsos áruktól eltekintve tényleg nagyítóval kell keresni a hibákat, ez az OPPO Find X5 Pro esetében sincs másképp. Pár nagyon apró hiányosságot leszámítva állja a sarat, és biztosan odatehető versenytársak mellé. A dizájn izgalmasra sikerült, hardverben hozza a felsőkategóriát, a töltési sebessége pedig több mint meggyőző.

Ezek után nem árt figyelni a gyártó későbbi termékeire, aki pedig alternatíváját keresi a riválisok csúcskészülékeinek, és hajlandó kifizetni érte mintegy 480 ezer forintot, valószínűleg nem fog csalódni az OPPO legújabb telefonjában. A kérdés leginkább az, hogy ezen az árszínvonalon, a vásárlók nem a jobban csengő Samsung telefonokat fogják-e venni és nem lenne-e célravezető meghódítani a magyar piacot egy 10-15 százalékkal, a vetélytársak alá lőtt árral.